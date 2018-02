El Coromoto defiende hoy en el Pleno su ‘no’ a las antenas en el barrio

Los vecinos de El Coromoto defenderán hoy en el Pleno de La Laguna su no a la instalación de nuevas antenas de telefonía móvil en el barrio lagunero. La previsión es que dos vecinos intervengan en el marco de una moción que presentarán XTF-NC, Unid@s se puede, Ciudadanos y el concejal Javier Abreu.

“Una de las cosas que vamos a pedir es que se mire en profundidad la ordenanza municipal”, explicó Mayte Rodríguez, una de las portavoces de la asamblea de vecinos en contra de las antenas. Además, “vamos a trasladar el sentir del barrio, que está muy nervioso con este tema”, por lo que hoy acudirán al Pleno todos los vecinos que puedan.

Los partidos proponentes de la moción exigirán al alcalde, José Alberto Díaz, el establecimiento de contactos con la empresa de telecomunicaciones que pretende instalar la antena para realizar una negociación que impida su colocación en ese lugar, y que se busque otro sitio alternativo. También instarán a la Gerencia de Urbanismo a realizar los informes técnicos necesarios relacionados con esta instalación para evitar que la misma se culmine.

En este sentido, técnicos de Urbanismo acudieron el pasado martes al barrio para estudiar las condiciones de la instalación, que, en un principio, parece que cumple con la normativa, según comunicó la concejal responsable del área, Candelaria Díaz. Aun así, apuntó que todavía falta por estudiar bien los datos y la ordenanza antes de emitir el informe definitivo.

A este respecto, la portavoz vecinal apuntó que los técnicos municipales “nos dijeron algunos detalles por encima”, pero “todavía el Ayuntamiento oficialmente no nos ha dicho nada”. Por ello, los vecinos reclaman “una nueva reunión con el alcalde para que nos explique exactamente cuáles son los resultados, tal y como nos prometió”. No obstante, Mayte Rodríguez enfatizó que, “pase lo que pase, nosotros vamos a seguir luchando y las antenas no se van a terminar de colocar, porque estamos haciendo guardias prácticamente permanentes delante del edificio y en el momento en el que viniera el camión a instalar las antenas, tenemos claro que no queremos que pase”. Sin embargo, añadió que parece que, de momento, las obras se han paralizado, desde que comenzó la movilización vecinal.

Requerirán al empresario

De igual modo, señaló que los vecinos también harán “otras movilizaciones” en torno al empresario, “para requerirle a él directamente que no coloque sus antenas en nuestro barrio, porque no estamos dispuestos a sufrir las consecuencias”.