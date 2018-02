Cosas que te van a pasar este Carnaval resumidas en 15 GIF

Hay situaciones en las noches de carnaval que a todos nos ha tocado vivir alguna vez. Seguro que anoche ya te ocurrió alguna de esta lista de 15 GIF que hemos preparado para ti. Y es que ya comenzó el ‘Carnaval de la calle’ y en DIARIO DE AVISOS queremos celebrarlo.

1. “No, no. Yo estos carnavales no voy a salir. Me da pereza”. Viernes de Cabalgata, 23.30 horas

2. Cuando pierdes a tus amigos bajando por la calle San José.

3. Cuando va a llover y te da pereza salir…pero tres horas más tarde…

4. Últimos retoques con la purpurina

5. Cuando todos los amigos quedan en ir disfrazados de piratas y aparece uno de payaso

6. “¡Uff! Ayer bebí un montón. Hoy salgo pero en plan relajado”

7. Cuando no te acuerdas de lo que hiciste anoche pero tus amigos mandan fotos y vídeos al grupo de WhatsApp

8. Cuando ya estás muriéndote a las 6 de la mañana y de repente ponen La ventanita del amor.

9. Medio Santa Cruz a las 6 de la mañana

10. Cuando tienes que trabajar el sábado de piñata

11. No te servirán garrafón si llevas tu propia botella

12. Cuando alguien se pone a beber de tu botellón

13. Cuando cortan la música en el mejor momento

14. Cuando a lo lejos se ve un taxi libre a las 7 de la mañana

15. Domingo de piñata. Se acabaron los carnavales (y tú vuelves a tener resaca)

