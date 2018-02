Cristina Pedroche propone a Anna Simón ir juntas a ‘Tu cara me suena’ con ‘Lo Malo’

Cristina Pedroche no esconde su fanatismo por Operación Triunfo 2017. Tanto es así que la presentadora de televisión ha subido numerosos vídeos a su Instagram Stories cantando los temas más exitosos del programa por los pasillos de Globomedia antes de entrar a Zapeando, programa en el que participa cada tarde.

Este jueves, Pedroche sorprendía a sus seguidores con un tweet en el que proponía a su compañera, Anna Simón, participar con ella en Tu cara me suena imitando Lo Malo, la canción de Aitana y Ana Guerra que tantos éxitos está cosechando.

Más tarde la presentadora aseguró por Instagram que sería todo un reto que le permitiría enfrentarse a sus miedos: “Ojalá vayamos, eso sí, ya sabéis cómo es mi voz jajajaja, pero os prometo que si voy me esforzaré muchísimo”.

Por su parte, Anna Simón aún no se ha pronunciado al respecto y no está claro si aceptará o no este nuevo reto. Lo que si sabemos es que el propio programa ha querido hacer un guiño a esta propuesta contando la petición de Pedroche a los seguidores del programa a través de redes sociales y pidiéndoles opinión.

Tanto Simón como Pedroche son muy buenas amigas y comparten divertidos momentos juntas cada tarde en Zapeando. Está claro que Cristina es muy lanzada y que en televisión no tiene vergüenza de nada… ¿Será Anna Simón capaz de seguirle el ritmo?