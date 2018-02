Dimite el secretario de la oposición en la que se ‘infiltró’ el exalcalde de Firgas

El secretario que dirigía las oposiciones a la Comunidad Autónoma en las que el ahora exalcalde de Firgas, Manuel Báez, suplantó la identidad de su hijo, ha dimitido. Así lo confirmó en comisión parlamentaria el consejero de Presidencia del Gobierno canario, José Miguel Barragán. Si bien, PSOE y PP apuntan más arriba en las responsabilidades y exigen al Ejecutivo la destitución del director general de la Función Pública del Gobierno de Canarias, Francisco Rodríguez. Se da la circunstancia de que el exalcalde de Firgas deberá sentarse en el banquillo de los acusados no por esta causa, sino por un presunto delito de prevaricación relativo a los años 2010 y 2011, por haber encomendado presuntamente obras sin justificación ni control y no haberse dado de alta en la Seguridad Social.

Barragán, en comisión parlamentaria, salió en defensa de este alto cargo público, con quien considera que se está siendo “injustos”, ya que aseguró que su departamento está poniendo “un celo tremendo” en averiguar lo que pasó. En este sentido, indicó que está abierta una investigación interna, además de la que dirige la Fiscalía.

El también secretario general de Coalición Canaria recordó que su partido pidió disculpas tras salir a la luz pública el caso publicado por DIARIO DE AVISOS y, en un plazo de 48 horas, Báez renunció a la Alcaldía y dejó la formación nacionalista.

Por los datos que ha recabado la Consejería, Barragán expuso que hubo un error en la verificación de la identidad de los admitidos, algo que se conoció a posteriori porque no constaba en el acta del examen, ni había ninguna denuncia ni reclamación, aunque sí “rumores”. A partir de ahí, según su relato, la Consejería solicitó una reunión urgente del tribunal que decidió poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía y el propio Báez presentó un escrito donde reconocía la autoría y confesaba su arrepentimiento.

Por el Grupo Socialista intervino el diputado Gustavo Matos, que señaló que el exalcalde de Firgas se sentía con “impunidad” para suplantar a su hijo en unas oposiciones. Matos considera que este episodio genera “una enorme vergüenza” y es propio de una película de Berlanga o Almodóvar. “No se puede entender que un alcalde haga estos actos sin creerse que lo puede hacer”, lamentó, al tiempo que mostró sus dudas de que si el caso no se desvela en los medios de comunicación, “a lo mejor” la sociedad canaria no se hubiera enterado.

Matos pide que se depuren responsabilidades administrativas y una investigación “a fondo”, y aunque el secretario del tribunal “ha dado un ejemplo” al apartarse del proceso, se quejó de que el Gobierno “le cuelgue la responsabilidad”. “Pido el cese del director general, hay una responsabilidad obvia”, agregó.

Miguel Jorge, del Grupo Popular, criticó que el Gobierno quiere “hacerse a un lado y dejar todo en manos de la Fiscalía” con la teoría de que fue un error en la identificación, porque una de las identificadoras del examen es de Firgas y alertó de que era el alcalde, pero “se le deja pasar”. “El director general de la Función Pública no puede estar ni un minuto más en su puesto. No entiendo cómo no lo han cesado, es de una gravedad inmensa lo que se ha producido porque hay sensación de impunidad”, subrayó el diputado.

Melodie Mendoza, del Grupo Mixto (ASG), indicó que este caso es un “quebranto” a la seguridad jurídica y una “burla” a los ciudadanos que se presentan a una oposición. Mientras que Esther González, de NC, comentó que al exalcalde de Firgas “se le fue la cabeza” al pensar que podía pasar “desapercibido” al presentarse a la prueba, y subrayó que también “da que pensar” que haya pasado el filtro de la identificación.