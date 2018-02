Dos semanas sin abrir las cúpulas del Observatorio del Roque

La tecnología más avanzada del mundo en astronomía está en manos de clima. La presencia de una elevada humedad o el hielo impiden operar estos instrumentos que escrutan el firmamento desde tierra. Así, con la llegada del tiempo invernal que se está registrando desde hace casi dos semanas en La Palma, las cúpulas de los telescopios del Observatorio del Roque de los Muchachos permanecen cerradas. Aunque desde el IAC no han podido precisar con certeza cuanto tiempo hacía que no se producía un período de inactividad tan largo, sí reconocen que hace varios años que no se daba una circunstancia así.

Ante esta coyuntura no le queda otra alternativa a la comunidad científica que opera en el Observatorio palmero que esperar a que las condiciones meteorológicas cambien para poder reanudar las observaciones. Los telescopios tendrán que aguardar a que el sol o la subida de las temperaturas deshielen las cúpulas para que puedan reabrir sus compuertas y reanudar la actividad científica.

Tratar de emplear los telescopios en estas condiciones, rotar las cúpulas o abrirlas podría romper la delicada mecánica que trabaja en estas infraestructuras. Con una humedad como la que se ha estado registrando estos días en el punto más alto de la isla de La Palma, que ha alcanzado el 100%, “condensaría los espejos y estropearía la instrumentación”, comenta el administrador del Observatorio, Juan Carlos Pérez Arencibia.

Durante las casi dos semanas que dura este episodio invernal, la alta humedad y la “niebla congelante” no ha dado prácticamente tregua a que luzca el sol en la cumbre, salvo alguna excepción como la mañana del pasado domingo. No obstante, Arencibia indicó que a pesar de que no se pueda operar con los telescopios, la actividad continúa en el Observatorio, con labores técnicas y de mantenimiento.

Las previsiones que maneja el Observatorio es que las temperaturas empiecen a mejorar a partir de hoy, si bien aún tendrían que esperar varios días a que se descongelen los telescopios para recuperar al 100% la normalidad científica en el Roque de Los Muchachos.

Las bajas temperaturas que se han venido sucediendo en el punto más alto de la isla de La Palma (ayer se registraron -5ºC) han paralizado también las obras del Centro de Visitantes del Observatorio del Roque de Los Muchachos.

Las condiciones meteorológicas extremas que se están dando en la zona, así como el cierre de la carretera de acceso por Santa Cruz de La Palma y la limitación impuesta en la vía de Garafía, impiden que la obra, que se encontraba en el último tramo de ejecución, continúe avanzando. Es la primera vez que tienen que paralizar esta obra por bajas temperaturas desde el inicio de los trabajos en junio de 2016. Un proyecto que realiza el Cabildo para crear este centro de interpretación tan demandado por el sector turístico palmero.