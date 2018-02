Elam N’Gor, año nuevo, vida vieja

Los bolsillos de Elam Ngor vuelven a estar vacíos. Para el deportista tinerfeño ya viene siendo una tradición el bajarse de los cuadriláteros sin dinero ni documentación. El pasado fin de semana le volvió a ocurrir en Bilbao donde, después de un gran combate ante el cántabro Jairo Díaz, los jueces determinaron su derrota… ¡por descalificación de su esquina!

Lo padecido por Elam en el K1 Slam de Bilbao va más allá de lo insólito. Tres asaltos de superioridad no le sirvieron para que los jueces reconocieran su buen trabajo ante un gran rival como Jairo Díaz, al que incluso llegó a llevar a la lona en el tercer asalto con una patada a la cabeza. Sin embargo, la acción terminó con el descuento de un punto para los dos contendientes al estimar la encargada de dirigir el combate, que se habían agarrado mientras Jairo se iba al suelo.

“No sólo no hubo cuenta de protección sino que además castigó a Elam con un punto menos cuando fue Jairo el que lo agarró y lo tiró al suelo cuando se caía por la patada”, relataba el entrenador del de Icod El Alto, Domingo Méndez, que no podía ocultar tanto su asombro como su “decepción” por haber vuelto a vivir una experiencia nefasta que queda reflejada en el video del combate. En el primer asalto se vio a un Elam mejor, más suelto que, sin embargo, no pudo mantener el mismo ritmo en el segundo episodio y que acabó superando a su rival en el último asalto lo que daba un claro triunfo para el tinerfeño que los jueces transformaron inicialmente en nulo cuando se dio el veredicto de cara al público.

Luego, ya en el vestuario les llegó la noticia de que había perdido por descalificación debido a las protestas de Moisés Ruibal al finalizar el pleito, algo inaudito que llenó al púgil tinerfeño de “rabia e impotencia”. “Uno de los jueces me dijo que yo era el ganador en las cartulinas, pero que había sido descalificado por el comportamiento de mi esquina, ha sido una vergüenza, pero ya estoy acostumbrado”, sentenció el bravo fajador norteño.