Fabián Rocha: “El título ha llegado gracias al trabajo de todo el equipo”

El Rosario Estación de Servicios El Mirador se proclamó el pasado sábado brillante campeón de la Liga Cabildo de Tenerife de Primera Categoría, a falta de una jornada para su conclusión. El conjunto de Valle de Guerra vuelve a inscribir su nombre como campeón, tras cerrar el año pasado en blanco, recuperando así el título logrado en la temporada 2015-16.

Tras una celebración comedida, pues ayer viajaban a Fuerteventura para luchar en la Liga DISA Gobierno de Canarias, el puntal B Fabián Rocha, se mostró muy satisfecho por un título que se lo dedicó a su padre Fermín, fallecido hace unos meses.

“Quizás el resultado de 6-12 deslució el título, y fue un poco amargo, sobre todo para el público que no pudo disfrutar de los enfrentamientos ante Alejandro Afonso, pero este campeonato no solo hay que valorarlo por esta luchada, sino por las otras jornadas celebradas. Fue una pena que Alejandro se lesionara contra Ricardo el Medianito en la espalda, y ese pinzamiento le impidiera poder luchar”.

De todos modos, para el puntal güimarero, “el título ha demostrado la regularidad del Rosario durante toda la liga con nueve triunfos, una derrota y un empate, en las once luchadas que hemos disputado. Ningún equipo ha regalado nada, pues hemos sufrido en muchísimos encuentros. Se pueden ver que hemos ganado muchas luchas sufriendo, al igual que las que hemos empatado o perdido. No hubo una victoria, salvo la del pasado viernes, que fuera fácil. Todas han sido súper difíciles y solo hasta el último momento las hemos podido decantar a nuestro lado”, para reiterar que “el título ha llegado gracias al trabajo de todo el equipo. El entrenamiento y la constancia nos ha permitido lograr un campeonato que no era nuestro primer objetivo al inicio de la temporada, sino salir a dar espectáculo y alegrías a nuestros aficionados. También hemos tenido la suerte a nuestro favor en algunas luchadas como a la hora de las lesiones y, gracias a eso, hemos podido lograr el título”.

Fabián Rocha destacó el gran nivel competitivo de todos los equipos, pese a que el Rosario no partía como favorito al título. “Al principio de temporada estábamos ahí, como otros equipos. La liga ha estado muy bonita y la afición lo ha ratificado pues los campos han estado llenos o con muy buenas entradas”.

El triunfo en casa ante el Tegueste, segundo clasificado, pudo ser el punto de inflexión para que los valleros creyeran en sus posibilidades. “Todas las luchas fueron complicadísimas, y muy importantes para ganar el título. Está claro que tras vencer al Tegueste la plantilla nos conjuramos para no fallar, y así fue. Apretamos los dientes y pusimos otra marcha en el último tramo de competición. Teníamos una gran presión estos días previos, pues teníamos el título casi en la mano y no queríamos fallar en las jornadas finales”.

Y sobre todo, porque en la última jornada recibirán a un Chimbesque Área de Servicio El Gomero de menos a más, liderado por Marcos Ledesma y Aday Barbuzano, y con opciones de lograr el campeonato. “Gracias a Dios que no nos jugamos el título, aunque sí tenemos ganas de revancha pues fue el único equipo que nos ganó. La luchada tendrá el morbo de ver a dos valleros en el equipo rival”.

Este campeonato también ha servido para reivindicar a los luchadores de cabeza del Rosario. “En la lucha somos muchos puntales los que tenemos un nivel muy igualado y ganar un título es un orgullo. No es fácil ganar una Liga Cabildo”.

Juan Luis Santana: “El campeonato es más de lo esperado”

El entrenador del Rosario Estación de Servicios El Mirador, Juan Luis Santana, reiteró que el título de la la Liga Cabildo de Tenerife de Primera Categoría “es más de lo esperado” pues al inicio de la temporada partían con objetivos menos ambiciosos para la plantilla.

El mandador reiteró ayer el gran nivel demostrado por sus luchadores durante toda la competición de la Liga Cabildo al sumar nueve victorias, una derrota y un empate, que les ha permitido lograr el título de la competición. “Hemos sufrido en cada luchada, hemos sacado puntos en cada terrero que visitamos, salvo en San Miguel donde perdimos en la primera vuelta, y nuestra regularidad ha sido premiada con el título de campeón de la Liga Cabildo de Tenerife”, reiteró.

El entrenador de Valle de Guerra recordó que al principio de temporada, tras la decepción de la campaña pasada, sobre todo por las lesiones de Marcos Ledesma y Javier Ledesma que les impidieron poder luchar por los títulos, formaron “una plantilla para ilusionar a la afición” “y que saldría en cada luchada con la intención de dar lo mejor de sí. Tenemos luchadores capaces de ganar o perder en cada campo, pero siempre luchando y creando una incertidumbre hasta el final. Así se demostró durante toda la temporada pues ganamos y perdimos de manera ajustada. Unas veces resolvió Fabián Rocha, en otras Agustín González Pollo de la Candelaria y, en general, la plantilla rindió bien. El campeonato es más de lo esperado”.