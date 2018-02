Familias que regalan amor incondicional

Prakash y Janu son un matrimonio de origen indio que reside en Santa Cruz de Tenerife. Él es comercial y ella trabaja en el sector de la banca. Ambos tienen un hijo de siete años, Krishna. A principios de 2016 decidieron iniciar una nueva aventura: formarse e inscribirse como familia de acogimiento. Una decisión consensuada y meditada entre los tres, de la cual no se arrepienten, ya que les ha cambiado la vida. “Nos animamos a participar en el programa tras acudir a una charla en el colegio del niño; en ella decían que había muchos pequeños que necesitan un hogar”, explica a DIARIO DE AVISOS Prakash. “En los centros de menores los niños tiene comida y cosas materiales, pero sobre todo necesitan cariño; eso fue lo que nos hizo decidirnos a formar parte de esta iniciativa”, añade.

A los pocos días de obtener el certificado de idoneidad, recibieron la llamada: iban a ser padres de acogimiento de una niña de apenas 14 meses. “Cuando fuimos al centro a conocer a la pequeña, la idea era visitarla y poco a poco que se adaptara a nosotros, pero fue un flechazo a primera vista y esa misma noche ya se vino a casa”, explica el padre, quien no puede contener la sonrisa en su cara recordando esos momentos.

En ese instante comienza la aventura. Vuelven los biberones, los pañales y las noches sin dormir. Tanto Prakash como Janu sostienen que no supuso ningún problema para ellos. Tampoco para su hijo, que en esos momentos tenía cinco años. “Él la cuidaba y estaba muy contento, también quería una hermana; la relación entre los dos ha sido muy buena, de mucho cariño, como si fueran hermanos”, detallan.

La pequeña estuvo con ellos cerca de un año. La adaptación por ambos lados tan solo tardó algunos días. En poco tiempo, se había ganado el cariño de su hermano, y el de su papi y su mami, como así los llamaba. También el del resto de la familia; tíos, abuelos y amigos de esta pareja, quienes aún la consideran un miembro más. Una de las anécdotas que recuerdan con más cariño transcurrió durante las primeras vacaciones de los cuatro juntos. “La niña ya daba sus pasos, pero estábamos en Santa Cruz de La Palma y de repente empezó a caminar sola y salimos corriendo detrás”, narra Janu.

Doce meses después de la llegada de la pequeña, que fue un terremoto en la casa, recibieron otra llamada del programa. En esta ocasión era para avisar de que, finalmente, la menor sería adoptada. En ese instante se mezclan los sentimientos: por un lado, la tristeza de despedirse de la pequeña, pero, por otro, la alegría de que la niña iba a tener un nuevo comienzo. “Nosotros éramos conscientes de que el acogimiento era solo durante dos años como máximo”, precisan.

Durante dos o tres días, este matrimonio conoció a la familia adoptiva de la que entonces consideraban como su hija. Entre los cuatro surgió una conexión que hizo que todo fuera más fácil, con el fin principal de lograr el beneficio de la menor. “El día que se fue con su familia nos quedamos tranquilos, porque ella los llamó mamá y papá y, pese al dolor de la despedida (que se produjo en el mismo parque donde se tomaron las fotografías de este reportaje), eso reconfortaba”. Los primeros días no fueron muy buenos ni para el matrimonio ni para su hijo, pero sostienen que, ante todo, ha prevalecido la alegría de poder dar ese cariño incondicional a una pequeña que en ese momento lo necesitaba.

Hoy en día, unos seis meses después de que la niña empezara su nueva vida con su familia adoptiva, todos mantienen muy buena relación y Prakash y Janu han pasado a ser unos tíos. “Queremos repetir con los ojos cerrados, incluso hemos adaptado la idoneidad para acoger a dos hermanos”, indica Janu. “Es una experiencia que merece la pena vivirla, piensas que estás haciendo un favor a un niño y es este el que te lo hace a ti”, señala el padre. “Esto nos ha enseñado muchas cosas, no se puede describir con palabras, es amor incondicional”, añaden.

Esta pareja es una de las casi 200 familias que forman parte del programa de acogimiento llevado a cabo por la Dirección General de Infancia del Gobierno de Canarias . En concreto, según los últimos datos oficiales, la iniciativa cuenta con un total de 188 familias inscritas, de las cuales 140 lo hacen en acogimiento en familia ajena (sin vínculo familiar con el menor) y 48 son para casos especiales, destinadas a determinados pequeños que requieran unas condiciones concretas.

Menores tutelados

Durante el pasado año, la comunidad autónoma tenía tutelados a un total de 2.005 menores en su sistema de protección. De esta cifra, 855 niños y adolescentes se encontraban en el sistema de acogimiento residencial, en las distintas infraestructuras con las que cuentan la Consejería de Políticas Sociales y los cabildos. A ellos se suman otros 92 menores extranjeros no acompañados (MENA).

Junto a estos niños que residen en los distintos centros de la comunidad autónoma, hay que añadir a otros 1.150, que también se hallan en situación de desamparo, pero que han estado conviviendo con familias de acogida. Así, tal y como marca la ley, desde las Instituciones públicas se debe fomentar este proceso frente al acogimiento familiar, sobre todo, para el caso de los niños de menor edad. La gran mayoría, 1.008 menores, ha vivido con familias extensas, que son aquellas que tienen un vínculo con el pequeño, tales como abuelos o tíos. Por el contrario, para los casos en los que este escenario no sea posible, se deriva al niño al acogimiento en familia ajena (con aquellas personas que previamente han pasado el certificado de idoneidad por parte del Gobierno canario, como es el caso de Prakash y Janu). El pasado año, un total de 142 menores fueron derivados a esta fórmula, de los cuales 44 pequeños convivieron con familias especializadas. La cifras oficiales no difieren demasiado con respecto al año anterior, aunque sí se aprecia una ligera reducción en el número de menores tutelados por la Consejería. En concreto, en 2016 se contabilizaron 2.117 menores en desamparo, de los cuales 864 estuvieron residiendo en centros y hogares, y 1.253, en en el sistema de acogida familiar.

La directora regional de Protección a la Infancia y la Familia, Carmen Morales, insiste en que uno de los objetivos que se ha marcado la Dirección general es reforzar el acogimiento familiar, a la par que recalca que, tal y como marca la ley, los niños de cero a tres años no deben estar en hogares tutelados. La responsable regional detalla que esta premisa se intenta cumplir en todo los casos, salvo aquellos en los que se prioriza la unidad de varios niños que sean hermanos. Con el fin de reforzar este sistema, se está trabajando en redactar una nueva guía para que las familias se informen y participen en este proyecto, que, recalca Morales, es muy diferente al de la adopción. Así, recuerda que cada menor solo puede pasar, como máximo, dos años con su familia de acogida.

Los requisitos para formar parte de este programa son ser mayor de 25 años, tener una situación económica y social estable y, obviamente, no presentar delitos sexuales.

Morales añade que, en el nuevo documento informativo que se está preparando, la Consejería incluirá, como una de las novedades, los derechos que tendrán los padres de acogimiento y no solo sus obligaciones. Por último, puntualiza que la cifra de menores tutelados en el Archipiélago, que asciende, como ya se indicó, a 2.005 niños y adolescentes, no es demasiado elevada si se tiene en cuenta que Canarias tiene contabilizados un total de 359.000 menores.

El principal objetivo del programa de acogimiento es facilitar al pequeño un lugar donde poder recibir cariño y atención en el tiempo en el que su familia no tiene medios. Por ello, se intenta favorecer el acogimiento con miembros de su propia familia. En el caso de que no sea posible, se pasa a una familia ajena, mientras se procura resolver el futuro del pequeño. Todo ello con el objetivo de evitar que el niño viva en un centro de acogida. En ese plazo máximo de dos años que el menor se halla en su nueva casa se intenta trabajar la situación familiar y que este pueda volver a su hogar biológico. Cuando las circunstancias no lo permiten, se pasa a un sistema de adopción, marcando como objetivo priorizar el bienestar del niño.

Se trata, por tanto, de un acto de generosidad de una familia que decide abrir las puertas de su casa a un nuevo miembro, que lo único que demanda es un poco de cariño y dedicación mientras se decide su futuro. Todo ello sabiendo que la despedida tiene fecha y es inevitable.