Graba cómo el motor de su avión pierde parte de la cubierta

Los pasajeros del vuelo San Francisco a Hawai no tuvieron su mejor viaje después de que la cubierta de uno de los motores de su avión se desprendiera. El ingeniero de Google Erik Haddad lo grabó con su móvil y publicó el vídeo en su cuenta de Twitter, ,logrado una gran repercusión en la red social con más de 5.000 retuits.

En otro vídeo se muestra el momento en que los pasajeros gritan repetidamente mientras se preparan para el aterrizaje de emergencia. Una de las pasajeras que viajaba con su hijo de cuatro meses, su esposo Tim y sus padres afirmó: “Nos dijeron que teníamos que prepararnos para el impacto. Fue aterrador. Pero hicieron un muy buen trabajo”.

Sin embargo todo salió bien e incluso Erik quiso ponerle algo de humor al asunto (“No veo nada de esto en el manual de instrucciones de seguridad”, tuiteó después):