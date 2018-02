Granada y CD Tenerife buscan un urgente cambio de dinámica

El Nuevo Los Cármenes no es el mejor estadio para cambiar la mala dinámica en la que está inmersa el CD Tenerife desde principios de año, ya que fue el 7 de enero cuando los blanquiazules ganaron su último partido. El Granada, pese a que también está por debajo de las expectativas esperadas, tiene los puestos de play off a un solo punto, no como el representativo que se alejó en trece del ascenso directo y en ocho del último puesto de play off que ocupa el Osasuna.

Tampoco se puede dormir en los laureles porque solo tiene tres puntos más que el Álmería, que ocupa la última plaza de descenso.

El CD Tenerife juega mañana por la noche, 19.30 horas, con la idea de volver a la senda del triunfo, aunque el equipo de Oltra cuenta con una de las mejores plantillas de la categoría, y suele ser un equipo muy fiable ante sus incondicionales.

La semana blanquiazul ha venido marcada por el fichaje de Álex Mula, que llega cedido por el Málaga. El jugador catalán no entró en la lista de convocados porque aterrizó ayer en la isla. El próximo lunes pasará el pertinente reconocimiento médico, para luego ser presentado.

Bajas en defensa

La principal novedad de la lista es Juan Villar que ya está recuperado de su lesión. El cuestionado Martí cuenta con las bajas en defensa de Jorge Sáenz y Samuel Camille por sanción. Luis Pérez e Iñaki serán los carrileros, mientras Alberto y Aveldaño se perfilan como los centrales.

En el medio del campo tienen sitio seguro Luis Milla, Bryan Acosta y Aitor Sanz, con Juan Carlos Real de enganche.

Además, en la línea de ataque sigue contando con las bajas de Samuele Longo y Paco Montanés, por lo que Malbasic y Villar pueden ser las puntas de lanza del CD Tenerife.

Por su parte, el cuadro nazarí no cuenta para el encuentro con sancionados ni lesionados, y además, recupera al medio Ángel Montoro, que regresará al once titular tras no jugar ante el Barcelona B por estar recién salido de una lesión.

No se esperan más cambios en la alineación inicial pese a que José Luis Oltra dispone de los dos últimos refuerzos del mercado de invierno: el danés Andrew Hjulsager y el portugués Salvador Agra, que podrían contar con minutos durante el encuentro.

El partido será dirigido por Isidro Díaz de Mera Escuderos, que ha pitado en tres ocasiones al representativo, en las dos temporadas que lleva arbitrando partidos de Segunda División.

Alineaciones probables:

Granada CF: Javi Varas; Víctor Díaz, Chico Flores, Saunier, Alex Martínez; Montoro, Kunde; Pedro, Sergio Peña, Machís; y Adrián Ramos.

CD Tenerife: Dani Hernández; Luis Pérez, Alberto Jiménez, Aveldaño, Iñaki; Luis Milla, Bryan Acosta, Aitor Sanz, Juan Carlos; Malbasic y Juan Villar.

Árbitro: Isidro Díaz de Mera Escuderos (Cté. Castellano-Manchego)

Estadio: Los Cármenes.

Hora: 19.30.

Primer entrenamiento de Mulá, que no entró en la lista

El CD Tenerife se ejercitó hoy en el estadio Heliodoro Rodríguez López a puerta cerrada, el que fue el primer entrenamiento de Álex Mula junto a sus nuevos compañeros. José Luis Martí ofreció, posteriormente, la lista de futbolistas citados: Carlos Abad, Luis Pérez, Iñaki, Alberto, Vitolo, Villar, Acosta, Malbasic, Suso, Tayron, Carlos Ruiz, Aitor Sanz, Juan Carlos, Casadesús, Aveldaño, Milla, Cámara y Dani Hernández

Acosta: “Ir con Honduras al principio de curso me perjudicó”

El centrocampista hondureño del CD Tenerife, Bryan Acosta, reconoció que hacer viajes tan largos al principio de la temporada para jugar con su selección le “perjudicó un poco”, ya que José Luis Martí no podía contar con él y darle continuidad en el once inicial. Ahora me he ganado el puesto y me ha dado su confianza”, dijo.

Bryan Acosta destacó que siguen sin saber quién será el nuevo seleccionador hondureño y comentó que, aunque puede que haya un amistoso en marzo, solamente piensa en el CD Tenerife.

“En cada partido quiero que el míster me tenga en cuenta.

Estoy alegre por la confianza y quiero seguir creciendo. La mejor versión de uno mismo se busca cada fin de semana, y quiero hacerlo mejor que en el pasado”, manifestó el centroamericano, quien se ha afianzado en el once blanquiazul.

Bryan Acosta aseveró que el CD Tenerife está “bien”, ya que después del partido del pasado domingo ante el Valladolid, a pesar de no ganar, mejoraron y terminaron bien anímicamente.

“Sabemos de la clase de rival que es. Son muy fuertes en casa, aunque nosotros no queremos ni empatar, porque vamos a por los tres puntos. En algunos partidos como Albacete con diez hombres ganamos fuera. Queremos demostrar de lo que estamos hechos”, comentó sobre el partido ante el Granada.

Por último, el hondureño valoró la incorporación de su nuevo compañero Luis Milla. “Si vamos a presionar sabemos que lo tenemos en la espalda. Aportó mucho en el partido anterior, y esperamos que lo siga demostrando”.