Olga y Glenda, madre y hermana de Agoney: “El ‘Ragoney’ fue espectacular”

Tras unos inicios algo titubeantes, Agoney fue granjeándose el favor del público. Armado de un impresionante registro vocal, cada vez más trabajado, y una vez que logró tomar conciencia de su capacidad para el baile, se convirtió en dueño y señor del escenario. “Fue después de Navidad”, afirman al unísono su madre y su hermana. Aseguran que después de pasar la Nochebuena junto a su familia, y tras varias concienzudas charlas, se fue transformando, más seguro de sus posibilidades, con más confianza en sí mismo. La semana pasada, la familia pudo reunirse de nuevo durante unas horas en Tenerife.

En conversación con DIARIO DE AVISOS, su madre, Olga -quien aún guarda vídeos de un Agoney de dos años cantando en casa agarrado al palo de un escobillón-, confiesa que sigue siendo el mismo chico cariñoso y madrero de siempre. Su hermana, Glenda, ríe a carcajadas cuando nos cuenta que tras su paso por la Academia no solo ha crecido exageradamente como artista, sino que, además, “ha aprendido a poner la lavadora”.

-¿Cómo lo vieron en sus primeras semanas en la Academia?

Olga: “Mal. Veía que no se entregaba y no se integraba en el grupo. Estaba algo aislado”.

Glenda: “Creo que estaba cohibido por las cámaras. Además, conocía muy poco a sus compañeros. Agoney no se abre y se muestra como es hasta que no conoce a las personas. Tuve miedo de que abandonara. Después de la primera semana ya no, vacilaba con todos, como es él.

-Pase de micros y el beso con Raoul. ¿Qué pasó en casa?

O: “Cuando lo vimos, todos saltamos en el sofá. No nos lo esperábamos, porque no tenemos contacto con ellos”.

G: “Fue espectacular. En la llamada posterior Agoney nos preguntó si habíamos visto el pase y le dijimos entusiasmados que nos había encantado. Dijo que le daba un poco de vergüenza, pero nosotros estábamos encantados”.

-Después de su Eloise, muchos lo vieron como el mejor candidato para Eurovisión ¿Creen que esa corriente pudo pasarle factura?

O: “Creo que le vino mal. Que tantos lo viéramos tan pronto como candidato le pudo perjudicar”.

G: “Los fans de Eurovisión quieren oír todas las canciones antes de lanzarse a apoyar una. Aun así, habría sido difícil competir con Almaia y con Aitana”.

-Para él fue especialmente dura su nominación junto con Nerea. Los dos perderían…

O: “De Nerea nos habla mucho y nosotros hemos hablado con ella. Me encantó cuando después de ser eliminada ella le dijo a su mamá que quería venirse a vivir con Agoney a Canarias. Ver que Nerea siempre estaba con él dentro nos dio tranquilidad. Pensé que mi hijo ya tenía a alguien en quien apoyarse”.

G: “Parecen casi hermanos. No se lleva tan bien ni conmigo. Pero me alegro mucho por él, por haber encontrado esa amistad”.

-¿Hay Agoney para rato?

O: “Desde luego. Esto es lo que le gusta y él es un luchador”.

G: “Él ya ha ganado y OT es lo mejor que le pudo haber pasado. Yo lo veo ahora como un superartista”.

Eloise, o su transformación en un ‘animal’ sobre el escenario

Fue de menos a más, hasta que explotó. Su interpretación del clásico de Tino Casal nos dejó en estado de shock. Nadie intuía que dentro del reservado concursante habitaba una bestia del escenario. Y España coreó: “¡Agoney a Eurovisión!”.