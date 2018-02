Ithaisa García Castedo, candidata a Reina del Carnaval de Santa Cruz: “Esta oportunidad no se puede dejar escapar”

Trabajadora en una agencia de comunicación y estudiante de un ciclo superior. Amante y defensora de los animales. Así es Ithaisa García Castedo, candidata a Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Una joven de 26 años, residente en la capital, con las ideas claras y con un futuro laboral muy prometedor.

-¿Presentarse a Reina del Carnaval es un sueño o un paso adelante orientado al mundo profesional?

“Para mí es más bien un paso orientado al mundo profesional, en el sentido de que ser candidata te ofrece visibilidad en grandes medios de difusión que te permiten promocionarte a nivel regional, incluso nacional. Siempre he dicho que es emocionante pensar que durante la gala pueden estarte viendo en streaming desde cualquier país. Es de esas oportunidades que no puedes dejar escapar”.

-¿Por qué cree que merece ganar este concurso?

“Hasta que no se vean todos los trajes sobre el escenario, así como las actuaciones de todas las candidatas, no tengo respuesta. No creo que este título se trate de merecer, es más bien el resultado de las horas de trabajo del diseñador y su equipo, y de la puesta en escena de la candidata con un poco de suerte. Es muy difícil transmitir todo el entusiasmo y pasión en el escenario cuando hay nervios de por medio”.

-¿Qué se le pasa por la cabeza cuando escucha decir que Saida ya tiene el primer puesto?

“Tengo una opinión muy clara respecto a la candidatura de Saida. Es lógico que en cierta medida sea más protagonista en esta edición. Me parece normal. Lo que no es normal es que haya opiniones que ya den por sentado que saldrá Reina. Creo que la Gala de la Reina Adulta es un producto que desde el Oafar se ha ido trabajando y puliendo año tras año para dar una actuación de referencia nacional. Para llegar a ello se habrá cometido errores y dudo mucho de que se jueguen algo tan bien hecho por una candidatura comprada. Confío plenamente en el proceso”.

-¿Que quitaría de los Carnavales y que añadiría?

“Realmente no quitaría nada. Añadir, pues quizás otro coso, un Carnaval más de día… pero creo que ya sería cuestión de rellenar… Los Carnavales son perfectos como están”.

-¿Cuál es el disfraz que aún no se ha atrevido a ponerse?

“Pues el de anciana novelera. Me río mucho el día del Entierro de la Sardina, cuando veo a tanta gente disfrazada haciendo gamberradas. Creo que detrás de una máscara uno se desinhibe y disfruta haciendo disfrutar al resto de su creatividad”.

-¿Los Carnavales de antes son mejores que los de ahora, o eso son frases que dicen los viejos?

“Creo que existe un choque generacional en el cual existe una división entre lo bueno, lo de antes, y lo malo, lo de ahora. No creo que sea así. Creo que existe una falta de ilusión general que hace ver las cosas de forma negativa y poco objetiva debido a la coyuntura económica de los últimos años, las malas praxis en materia política…”.