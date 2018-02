Katsikaris: “Haremos nuestro juego, aunque juguemos contra el Madrid”

El Iberostar Tenerife visita mañana, 17.30 horas, una de las canchas más complicadas de la Liga Endesa, ya que se enfrenta al líder Real Madrid, que el pasado sábado cosechó su segunda derrota liguera en Andorra.

El entrenador griego Fotis Katsikaris valoró en la rueda de prensa previa al partido con los blancos. “Será difícil, pero haremos nuestro juego para intentar ganar”.

No escatimó en elogios cuando se refirió al equipo de Pablo Laso. “Es un grandísimo equipo, muy profundo y lo ha demostrado con lo bien que lo ha gestionado Pablo, pese a las lesiones de jugadores importantes en los últimos meses, están jugando muy bien a nivel colectivo, más duros en defensa, es un rival muy difícil de batir”.

Pese a la dificultad del rival, Katsikaris se mostró optimista de cara al choque en el WiZink Center. “Haremos nuestro juego siendo sólidos en defensa y bajo nuestros principios, nuestra defensa, hacer un esfuerzo más en el rebote ofensivo y luego desarrollar como en los últimos encuentros el buen juego colectivo, el equipo ha dado un paso adelante en ataque y estoy muy contento”.

Uno de los caballos de batalla de los aurinegros esta temporada son las lesiones, en concreto las que más preocupan en estos momentos son las de Rodrigo San Miguel y la Kostas Vasileiadis, dudas para el partido de mañana.

“Estamos pendiente del estado físico tanto de Rodrigo como de Kostas. Espero que puedan entrar ya con el grupo. Aunque cada día están mejor no vamos a arriesgar nada de los jugadores, más aún si es una lesión muscular, porque no queremos que recaigan de sus lesiones. Si están al 95 por ciento y sin riesgo de lesión, serán de la partida”.

ACB y clubes aseguran que la Copa del Rey se jugará

Tras recibir este jueves la convocatoria de huelga emitida por la ABP a partir del miércoles 14 de febrero, la ACB quiere enfatizar que, tras conversaciones con todos los clubes implicados, la Copa del Rey de Gran Canaria 2018 se disputará. “La Copa del Rey se va a disputar. Esperamos que sea con total normalidad, pero si es necesario aplicando todas las medidas que estén a nuestro alcance”, explica Esther Queraltó, Secretaria General de la ACB.



Tras recibir este jueves la convocatoria de huelga emitida por la ABP a partir del miércoles 14 de febrero, la ACB quiere enfatizar que, tras conversaciones con todos los clubes implicados, la Copa del Rey de Gran Canaria 2018 se disputará.



“La Copa del Rey se va a disputar. Esperamos que sea con total normalidad, pero si es necesario aplicando todas las medidas que estén a nuestro alcance”, explica Esther Queraltó, Secretaria General de la ACB. “Los clubes nos han asegurado que van a ir a la Copa del Rey y van a competir, por lo que estamos seguros de que la Copa del Rey se va a jugar”, añade.



“Es una tremenda irresponsabilidad que la ABP dé por agotada la negociación cuando en realidad todavía nos quedan cuatro meses y medio para negociar (el plazo finaliza el 30 de junio) y convoque una huelga que perjudicaría a miles de aficionados”, razona Queraltó, añadiendo que “más aun cuando lo hace exclusivamente por la financiación directa de su estructura (Fondo Social) al rechazar todas y cada una de las propuestas de cofinanciación de la ACB y del CSD, y no informar a los jugadores de sus motivos reales”



“Nos estamos encontrando con que los jugadores no tienen la información correcta por parte de la ABP. Sin ir más lejos, incluso hemos leído declaraciones de jugadores que dicen que acudirán a la huelga para impedir un ‘mercado libre’ de extracomunitarios, opción que fue retirada de la mesa de negociación y que por tanto no es parte del convenio colectivo ni puede serlo de la reclamación de la ABP. ¿No han informado a los jugadores de ello antes de involucrarlos en la huelga?”, explica.



Por ello, considera que “es una postura absolutamente injustificable hacia su colectivo pero también hacia el baloncesto español y los miles de aficionados desplazados a Gran Canaria”. En este sentido, Queraltó remarca que “la ABP es la única responsable de la incertidumbre y de los perjuicios que está causando a los seguidores, los clubes, la sede y los patrocinadores del evento”.

La ABP plantea nuevas peticiones desproporcionadas



Lejos de buscar vías de acercamiento, en su convocatoria de huelga la ABP ha modificado nuevamente todas las propuestas realizadas y debatidas este lunes con la mediación del CSD.



Entre las nuevas peticiones, totalmente desproporcionadas incluso en puntos ya acordados, se encuentran requerir un aumento de hasta un 68% del Fondo Social (elevándolo hasta los 530.000 euros en su última temporada) y eliminar las jornadas navideñas, un clásico anual del baloncesto español, impidiendo la disputa de partidos entre el 24 de diciembre y el 2 de enero.



“No entendemos las nuevas peticiones de la ABP. Elevan sus requisitos en todos los aspectos del convenio, algunos totalmente nuevos y muchos de ellos incluso ya debatidos y acordados con el CSD de mediador y testigo”, detalla Queraltó.