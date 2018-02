Las charcas de Erjos recuperan un 30% de agua gracias a la lluvia

Las incesantes lluvias de los últimos días han permitido que las charcas de Erjos, situadas en Los Silos, recuperen un 30% de agua contra el paisaje desolador que ofrecían hasta hace un mes como consecuencia de la sequía.

Estas formaciones del paisaje se encuentran enclavadas en el parque rural de Teno y han sido originadas por la actividad el hombre tras la extracción de tierras fértiles para destinarlas al cultivo en el Sur de la Isla. Desde hace varias décadas constituyen un gran atractivo para los amantes del medio ambiente y el senderismo debido a la gran variedad de flora y fauna que se ha generado en el lugar pero que en los últimos meses prácticamente habían desaparecido.

Para garantizar la biodiversidad de este espacio natural y dado que varias charcas registran importantes problemas de filtración, el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento silense diseñaron un programa de recuperación paisajística y conservación en este entorno, incluido en la zona Red Natura 2000.

Sin embargo, ambas administraciones esperarán a que finalice el invierno para decidir si se implementa o no, dado que si continúa lloviendo no será necesario utilizar agua destinada al riego agrícola, procedente de la balsa de San José de los Llanos, en El Tanque, precisa el concejal de Medio Ambiente de Los Silos, Ángel Hernández Palenzuela. “Pero en caso de que hiciera falta emplearla para que las lagunas se mantengan durante el año, se hará ese esfuerzo conjunto con el Cabildo siempre y cuando haya disponibilidad de agua”, matiza.

Aves migratorias

Si la situación meteorológica no varía, la pérdida de biodiversidad en el lugar no será notoria. En este sentido, el edil asegura que los técnicos del parque rural de Teno han visto aves por la zona ya que “alguna charca tenía agua desde noviembre, aunque no lo suficiente”.

Hay que tener en cuenta que al tratarse de aves migratorias que descansan en sus largos viajes entre Europa y África, muchas de las especies se han trasladado a otros sitios debido a los cambios bruscos de temperatura y en busca de agua, tal y como se ha podido comprobar durante los avistamientos a las balsas agrícolas de la Isla Baja.