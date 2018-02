El litoral de Añaza se queda sin financiación insular a la espera de cerrar un acuerdo con Costas

El litoral de Añaza tendrá que seguir esperando para que se desarrolle algún tipo de actuación que complemente la que ya hizo el Ayuntamiento hace ahora dos años. El proyecto para el acondicionar el muellito de este barrio capitalino, pasó a manos del Cabildo para que éste lo incluyera dentro de su programa Tenerife y el mar, una obra que, tal y como confirmó ayer el presidente insular, Carlos Alonso, no contará con financiación esta año ya que, de momento, no se ha logrado un acuerdo definitivo con Costas para ver qué se puede qué no en este espacio. “Seguimos trabajando con Costas para dotar esta zona de un mejor acceso al mar”, detalló Alonso. El alcalde, José Manuel Bermúdez, matizó que, aunque el Cabildo no dote financieramente este año al litoral de Añaza, el Ayuntamiento sí que tiene una partida de unos 60.000 euros que activará en cuanto Costas dé el visto bueno a la ampliación. Según Bermúdez, el principal problema que pone Costas es que “no quiere autorizar nada que sea permanente si no está dentro de un proyecto global”.

Desde la Dirección General de Costas se confirmó ayer a DIARIO DE AVISOS que, de momento, no les consta solicitud de Santa Cruz para obtener una concesión administrativa, que sería lo correspondiente “para una obra de la envergadura y naturaleza que se pretende hacer en Añaza”. “No se ha remitido ni proyecto ni solicitud de concesión alguna, por lo que no se puede autorizar lo que no se ha solicitado”, concluyeron las fuentes consultadas.

En cuanto al resto del litoral, tanto Bermúdez como Alonso, hicieron referencia al proyecto para la playa de Valleseco, la segunda fase del enlace puerto-ciudad en el entorno de la plaza de España y las mejoras de accesibilidad en las playas de Las Gaviotas, Benijos y Almáciga.

Actuaciones

El presidente del Cabildo detalló en su convocatoria los hitos que se van a desarrollar en Santa Cruz este año. Hizo especial hincapié en la apuesta por los deportes electrónicos que, recordó, convertirán a Santa Cruz en foco de atracción de esta modalidad. “Calculamos que para finales de año el centro ubicado en el barranco de Santos ya estará listo para entrar en funcionamiento, una vez que el proyecto de 1,7 millones esté terminado”. Tras el desbloqueo del Parque Científico y Tecnológico la construcción del edificio central será otra de las prioridades. “Además estamos barajando llevar a cabo la construcción de un segundo edificio, en este caso multiempresas, que podría financiarse con las aportaciones de las sociedades interesadas en instalarse allí”, avanzó Alonso.

Otra de las apuestas es el denominado Distrito de las Artes, “por el que Santa Cruz será sede de las principales instituciones culturales de Tenerife y de Canarias”, según dijo el alcalde. Alonso también avanzó que se construirá un edificio en una parcela de la Autoridad Portuaria para albergar actividades de apoyo al Auditorio. El Parque Rural de Anaga será otra de las áreas que se verán benificiadas con casi dos millones de euros. En cuanto a las infraestructuras socisanitarias estas supondrán la construcción de nuevos edificios tanto en Ofra con en el Febles Campos.

Con respecto a las carreteras, la inversión directa ronda los 656.000 euros. Así, durante este año se abordará el acondicionamiento de las subidas a El Sobradillo y a El Tablero, de la TF-180 y TF-28 o la mejora de los enlaces de la TF-29 con Mercatenerife y de la TF-1 con la TF-2; se abordará el peatonal y carril bici en la TF-11 Santa Cruz; y se rehabilitará el firme de la TF-265.

La carretera Santa Cruz-Laguna, una calle más de la capital

El alcalde, José Manuel Bermúdez, quiso poner en valor el compromiso del Cabildo para dotar de aceras y alumbrado la carretera Santa Cruz-Laguna, que, recordó, “en la práctica es una calle más de la capital, una vía de la que, una vez el Cabildo la urbanice, nos haremos cargo como de cualquier otra calle de Santa Cruz”. Este año se redacatará el proyecto de urbanización.