“‘Marejada’ es un tema que tiene sabor, que anima a bailar y que escuchas con pasión”

Entre sus canciones más conocidas se encuentran Marejada o Noches de Fantasía, ambas son clásicos de las noches del Carnaval. El cantante venezolano Roberto Antonio actuará, por primera vez en las carnestolendas, mañana a las 16.00 horas. El artista ha reconocido, en una entrevista concedida al DIARIO, que este concierto es una de las mejores decisiones de su carrera.

-Mañana lo veremos por primera vez en el Carnaval chicharrero…

“Sí. Siempre soñé venir a los Carnavales de Tenerife. Desde mi partida de Los Melódicos, supe que la gente reclamaba la presencia de Roberto Antonio, ya que ese año en el que ellos actuaron aquí el tema fuerte de los Carnavales era Mi cocha pechocha, canción que interpreté en el grupo. Luego mis discos en solitario pegaron muy fuerte. Para venir este año tuve que hacer un stop y decir: no quiero estar en otro sitio, sino ir a Tenerife en Carnavales. Todo el mundo conoce mi música, forma parte, incluso, del repertorio de muchas orquestas y, realmente, me dije que tenía que venir a España. Mi tour Roberto Antonio diferente se abre este domingo en la plaza de La Candelaria. Hay una gran afinidad entre Venezuela y Canarias. Hay mucha afinidad entre el público canario y Roberto Antonio. Siento que este domingo es un sueño hecho realidad. Tengo muchas esperanzas de que eso se ponga full, de poder comulgar con el público canario. Me siento como en casa desde que llegué. Es una gran ilusión. Siento que una de las decisiones más acertadas de mi vida es hacer un stop en todos mis conciertos en otras partes del mundo para estar en estos carnavales. El público que más he anhelado tener en mi carrera y el escenario que más ansiado tener, lo tengo este domingo. Voy a vibrar y a tratar de hacer vibrar al público canario con Noches de fantasía, Marejada, Mi cocha pechocha y todos esos temas que forman parte de ese repertorio”.

-¿Era consciente de que muchas de sus canciones forman parte del repertorio de las orquestas canarias?

“Sí. Muchos canarios me preguntaban por qué no había venido a las Islas. El momento es perfecto. Cuando me inicié, cree un nuevo sonido que llegó mucho a los jóvenes, el tecnomerengue. Yo era muy chamo y quise hacer música para mi generación, para que sintiera la música latina como un sonido nuevo. Año tras año he venido madurando y evolucionando. Ahora tomé esa música urbana y la fusioné con la latina y el flamenco, creando un sonido nuevo. Salió una cosa muy hermosa, con mucha alegría, muy pegajosa, un disco cargado de mensajes de esperanza, de valores”.

-Uno de sus temas bandera es Marejada. ¿Cómo surgió?

“Marejada es una canción que nació para mi segundo disco. Siempre he tenido una afinidad muy grande con la playa, por eso me encanta Tenerife, el mar. Mi compositor, Luis Alba, sabía eso y me dijo que me había escrito una canción. Cuando me la iba a mostrar, le comenté que estaba en la playa y una ola se llevó todas mis cosas. Y me dijo que eso era una marejada, que ese era el nombre que tenía para el tema. Por eso habla de la marejada que llega a mi vida y se lleva todo. Es cantarle al amor de una mujer que desesperadamente sigues amando y que se llevó todo, pero le hablas con amor y respeto engrandeciendo ese sentimiento mutuo. Creo que esa ha sido la esencia de muchas de mis canciones. Marejada es un tema que encierra sabor, que te inspira a levantarte de la silla y ponerte a bailar, y que escuchas con pasión. Ahorita los muchachos de hoy escriben cosas muy elementales, que tienen que ver con palabras obscenas, que confunden la rebeldía con falta de respeto, y tratan a la mujer como un objeto. No estoy de acuerdo con esas cosas”.

-¿Qué espina le queda en su carrera profesional?

“Una de mis grandes espinas era conquistar el mercado europeo: el español, el italiano y el portugués. Tenerife es clave. Es la ciudad que me va a dar la suerte para conquistar Europa”.