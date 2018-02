Marta Morales Paz, Reina de los Mayores del Carnaval: “Nunca soñé con ser reina de nada, sino de mi casa”

Marta Morales Paz nunca soñó con ser Reina del Carnaval y su propio diseñador, Cristian Santana, reconoce que “casi no la convenzo”. “Yo no quería, pero este niño me reconquistó. Yo nunca soñé con ser reina de nada, sino de mi casa”, afirma esta güimarera, de 76 años, que en la gala del pasado miércoles se alzó con la corona de Reina de los Mayores del Carnaval, con su fantasía Diosa Nivaria, en representación del Ayuntamiento de Güímar, Tic Tac Talleres y Pirotécnica Candelaria.

Cuando oyó su nombre al ser proclamada Reina, “fue precioso, porque, sinceramente, pensé que no iba a salir de nada, porque ya habían nombrado a las cuatro damas de honor”, rememora. “Estoy muy contenta, porque son momentos muy bonitos y recuerdas muchas cosas y a muchas personas. Desde ese momento se lo dediqué a mi marido, que ya no está conmigo, pero él estaba a mi lado, y como tanto nos quisimos y nos queremos… se lo dediqué a él”, relata emocionada. Y es que cuando la nombraron Reina no solo estaba Marta allí, sino también su marido y la abuela del diseñador, que falleció el pasado diciembre, porque “en el sol central pusimos el nombre de mi abuela, Marina, y dentro su foto”, explica Cristian. La fantasía quiso ser un homenaje al Teide, con los colores del atardecer, la nieve y las nubes, y de los tajinastes, así como al sol de Tenerife. “Mi vestido es un sueño, precioso”, destaca Marta. De hecho, el primer día que lo vio “se emocionó y empezó a llorar”, apunta Cristian.

Esta güimarera, que tiene cinco hijos, nueve nietos y una bisnieta ya, se declarara carnavalera. “Me gustaba mucho salir en grupo, de payaso o Caperucita Roja, con mi marido, mis hijos, mi yerno… Yo iba todos los años a ver la Reina de los Mayores y las rondallas, que son preciosas. Cuando van a la plaza del Príncipe, ese día me vengo desde bien temprano a verlas con mis amigas”, señala.

Además, Marta es también primera solista de la rondalla Sangre Marina, del Puertito de Güímar, y escribe sus propias coplas. “Fue mucha gente de Güímar y mis compañeros de la tercera edad”, señala. Es un orgullo tanto para ella como para el diseñador el poder representar el nombre de su pueblo en una fiesta como el Carnaval chicharrero.