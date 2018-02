En el mejor ‘OT’, los tinerfeños Ana Guerra y Agoney pusieron el espectáculo

El programa arrancó con serias deficiencias, y la ola inicial de críticas hizo presagiar un final abrupto. Sin embargo, apoyado en el especial talento y personalidad de los triunfitos, aguantó el chaparrón de las primeras semanas. La producción mejoró a marchas forzadas y allá por la Gala 5 nadie dudaba del éxito del programa y del desempeño musical de los concursantes. Cada semana, mejores interpretaciones y mejoras en los aspectos técnicos. Y así hasta el día en que Ana Guerra y Agoney decidieron ponerlo todo patas arriba con su descaro y atrevimiento sobre el escenario. Su capacidad de apropiárselo en cada interpretación acabó por transformar un programa de canciones y cantantes en un espectáculo musical de completísimos artistas. Para el recuerdo quedan actuaciones como La Bikina, Sax o Lo Malo, de la warrier Ana Guerra, o el Eloise y el Where Have You Been de “¡Agoney a Eurovisión!”.

Aquí te dejamos de nuevo los vídeos de estas soberbias actuaciones que formarán ya parte de la banda sonora de la vida de los fans de Operación Triunfo.