Mueren 90 inmigrantes tras naufragar su barco frente a las costas de Libia

Al menos 90 inmigrantes han muerto este viernes tras volcar el barco en el que navegaban por el mar Mediterráneo frente a las costas de Libia, según ha informado la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Diez cadáveres de víctimas del naufragio han llegado hasta las costas de Libia, según ha contado Olivia Headon, responsable de la OIM en Libia. Los cuerpos son de dos ciudadanos libios y ocho paquistaníes. Dos inmigrantes que iban a bordo del barco han logrado llegar a nado hasta la costa y otro ha sido rescatado.

“La OIM está trabajando para tener más detalles sobre esta tragedia y para ver cómo ayudar mejor a los supervivientes”, ha afirmado Headon. “Según los datos de OIM, unos 29 libios han sido rescatado o interceptados en todo 2017 pero estimamos que la cifra real es mucho mayor”, ha añadido.

En 2017, llegaron a Italia desde Libia 3.138 migrantes de Pakistán, lo que sitúa a esta nacionalidad como la décimotercera en cuanto a número de nacionales llegados al país europeo, que recibió un total de 119.369 personas. En 2018, los paquistaníes representan la tercera nacionalidad en número de migrantes llegados a Italia, con un total de 240 personas desde enero. En enero de 2017 llegaron a las costas italianas siete inmigrantes paquistaníes.

La tragedia frente a las costas de Libia se ha registrado el mismo día en que la OIM ha informado de que hasta el 28 de enero han llegado a Europa 6.624 migrantes, frente a los 5.983 que lo hicieron en el mismo periodo de 2017.

Italia ha recibido al 64 por ciento del total de inmigrantes, seguida por España, con un 19 por ciento, y Grecia, con un 16 por ciento.

En cifras totales, el mes de enero se ha cerrado con un balance de 246 migrantes muertos en el mar Mediterráneo, frente a las 254 víctimas mortales registradas en el mismo mes del año anterior. La portavoz de la OIM en Libia, Olivia Headon, ha explicado que el miércoles 252 migrantes fueron devueltos a las costas de Libia tras haber partido a bordo de dos embarcaciones neumáticas con destino a Europa.

El balance de muertos en enero de 2018 es el segundo con más fallecidos desde junio de 2017. El mes de diciembre de 2017 fue el que menos muertes contabilizó desde enero de 2014, con 23 fallecidos, mientras que los meses de julio, agosto, septiembre y octubre registraron cifras de menos de 200 víctimas mortales cada uno.

El Proyecto de Migrantes Desaparecidos ha contabilizado la muerte de más de 3.000 inmigrantes en el mar Mediterráneo cada año desde 2014, según ha explicado Julia Black, la coordinadora de este centro.

En enero de 2018 se han registrado 28 muertes de inmigrantes que intentaban llegar a España, la misma cifra que el año anterior mientras que en la costa de Grecia no se han contabilizado víctimas mortales en ese mismo periodo.

Casualties in the Eastern Mediterranean have dropped sharply along with the fall in arrivals. In the 22 months between April 2016 and January 2018 fatalities on the route have fallen to 6.75 per month, from 96.25 per month during the 12 months between April 2015 and March 2016.

En todo el mundo, el Proyecto de Migrantes Desaparecidos ha registrado la muerte o desaparición de 396 personas en enero de 2018, frente a las 545 víctimas mortales del mismo periodo en 2017.