No todo está perdido: ‘Almaia’, favoritos de Europa en YouTube

Nada más concluir la gala de Operación Triunfo en la que Almaia (la pareja compuesta por Alfred y Amaia) resultaron ser los concursantes escogidos por el público para representarnos en el festival de Eurovisión, las redes se inundaron de cientos de miles de comentarios. Unos en apoyo masivo a nuestros nuevos representantes y otros lamentando la oportunidad perdida por no haber enviado Lo malo de Aitana War al festival. También los hubo que adujeron teorías de la conspiración por parte de RTVE para que triunfara una pareja ‘hetero’, o para tratar de evitar enviar una canción con mensaje reivindicativo; etc; etc, etc.

Lo que no parece de recibo es que, de repente, una corriente de opinión trate de satanizar a una pareja de artistazos como son Alfred y Amaia que, además, viven una bonita historia de amor hasta ayer aplaudida por todos incluidos los que ahora la critican. O bien que se considere que, puesto que la “diosa” Amaia es quien irá a Eurovisión, tenga que ser Aitana la que deba ganar Operación Triunfo (opinión muy respetable pero lejos de toda lógica, visto lo visto hasta ahora en el concurso).

Cierto es que ‘Lo malo’ va a petarlo en todas las pistas de Europa hasta que, probablemente, la repudiemos. Es verdad que por diferente, por rompedora, por latina, por la caña de Ana y Aitana a la hora de interpretarla, y por muchos otros factores, pareciera ser la ideal candidata a representarnos (aquí tampoco lo dudamos, es más, la tarareamos más de lo que quisiéramos), pero eso no es motivo para despreciar una canción enorme, dulce -algo empalagosa, sí- e interpretada con un sentimiento tan profundo, que te hace saltar del sofá y aplaudirla al terminar. Queda mucho trabajo por delante. Mejorar la escenografía, la interpretación por parte de los dos artistas y pulir detalles, quizá de la propia canción, etc. Todo eso falta, y para todo eso, hay tiempo. La maquinaria del marketing de RTVE debe ponerse en marcha de manera inmediata para hacer revivir a Europa una de las historias de amor que más ha conmovido a España desde la de Ana y Alberto en Velvet.

Así que vaya desde aquí todo nuestro apoyo a Almaia. Amaia y Alfred, Alfred y Amaia, dos personas jóvenes, llenas de ilusión, de esperanza, de amor, pero sobre todo de música. Por lo pronto, lejos de España, a pesar de cómo somos en casa y de todo eso que falta, Tu canción es en este momento, con 561.000 reproducciones en el canal de YouTube ‘Eurovision Song Contest‘, la más vista de entre las candidatas conocidas hasta la fecha -400.000 reproducciones más que la de república Checa, una de las favoritas- y es desde ayer el vídeo #1 entre las tendencias de YouTube. Mantengan la calma; tengan confianza; puede que, después de todo, algo hayamos hecho bien.

Toca cerrar filas y apoyar a nuestros dos artistas para lograr llevarlos levitando hasta el escenario en Lisboa el próximo 12 de mayo. Que salgan, que se miren, se deseen, que bailen, pero sobre todo, que canten; que emocionen a todos como lo han hecho hasta ahora y que sea lo que Europa quiera. Para nosotros ya siempre serán Almaia, los de la voz dulce, los del corazón puro.