Orfeón La Paz de La Laguna: cien años volcados con la música

Que una institución logre resistir los cambios de la sociedad y los vaivenes de la historia y cumplir 100 años es un mérito. Por ello, el Orfeón La Paz de La Laguna se ha convertido en un ejemplo de cómo la música es intemporal y supera todas las barreras. Ese coro, que nació de la mano de un grupo de aficionados que se reunían y disfrutaban de la música, ha ido evolucionando hasta convertirse en un referente musical no solo de la Isla, sino de todo el Archipiélago y más allá de las fronteras canarias, y el pasado viernes, 2 de febrero, conmemoró el centenario de su fundación.

Fue el 2 de febrero de 1918 cuando este grupo de aficionados decidió actuar, dirigido por su primer director, Fernando Rodríguez, en la misa del día de la patrona de Canarias en la catedral y en la parroquia de La Concepción de La Laguna. Esta primera actuación resultó un rotundo éxito y el coro empezó a ser convocado desde diferentes localidades de la Isla para actuar.

El grupo comenzó sus ensayos en la casa de Fermín Cedrés y, posteriormente, se trasladó a un salón de la Alhóndiga, cedido por el Ayuntamiento, en el que el coro fue bautizado con el nombre de la Paz, ya que coincidía con la finalización de la Primera Guerra Mundial y con el deseo de que no se produjese otro barbarie semejante y se cantase al silencio de las armas, según detallan desde el Orfeón.

El coro se fue consolidando con el tiempo, demostrando que no se trataba de un fenómeno pasajero y que no desaparecería. “Los componentes eran conscientes de la necesidad de contar en La Laguna con un coro que animara su vida artística y fuese capaz de amenizar muchos de los actos religiosos o laicos con intervenciones musicales concienzudamente preparadas”, apuntan desde el Orfeón.

Hacia el año 1922 el coro contaba ya con entre 40 y 50 integrantes y en 1924 la cifra ascendía hasta los 80, hombres y mujeres, por lo que se decidió participar por primera vez en el Concurso de Orfeones que se celebraba en Santa Cruz con motivo de las Fiestas de Mayo, y donde se alzó con el primer premio con la obra El canto triunfal, según una de la actas que se conservan de la época. La constitución de la sociedad Orfeón La Paz llegaría el 15 de junio de 1926, en su sede de la calle Deán Palahí, donde se dio lectura del reglamento que la regiría y se procedió a la elección de la Junta Directiva, con Fermín Cedrés como presidente. Desde entonces, la sociedad ha ido cambiando de sede, hasta la actual de la calle Juan de Vera, número 3, donde lleva desde 1971. Muchas son las personalidades que la han presidido, ostentando actualmente el cargo, desde el año 1988, Esteban Afonso Rodríguez, quien tiene claro cómo ha logrado el Orfeón perdurar 100 años: “En el Orfeón siempre ha habido mucha ilusión y ganas y está constituido por gente sencilla, a la que le gusta la música y ayudar a los demás, y que cede su casa a los demás. Somos una sociedad abierta, y ese es el espíritu del Orfeón”, destaca. La “espina dorsal” de la institución son su coro, su orquesta y su rondalla, pero además es un espacio que alberga clases de pulso y púa, de canto, posee un coro infantil y una sección de teatro. Incluso grupos externos a la institución ensayan en sus salas o en su teatro, con capacidad para 400 personas, que también ceden para conciertos benéficos, asambleas de clubs deportivos y otras muchas actividades.

“Somos el segundo coliseo del municipio, junto con el Aguere, pero mientras el Teatro Leal estuvo cerrado, todas las actividades culturales se hacían aquí”, destaca Esteban Afonso. No obstante, en el Orfeón también son conscientes de que para seguir perdurando en el tiempo la institución tiene que evolucionar y adaptarse a la sociedad actual, con el objetivo claro de ser más atractiva para los jóvenes y lograr aumentar la cifra de socios, que actualmente está en torno a los 300, frente a los más de 2.000 que llegó a tener en su época de mayor esplendor.

< ► > Imagen del coro que participó por primera vez en el concurso de rondallas de 1924. Foto Cedida

Remodelación

En este objetivo es muy importante el proyecto de renovación integral de su sede, ya redactado y que supone una inversión de en torno al millón de euros, por lo que se hace imprescindible la colaboración económica de las administraciones. Hasta el momento, el Gobierno de Canarias es el único que ha concretado ya una partida de 330.000 euros en sus presupuestos de este año, y la entidad está a la espera de la confirmación de la financiación por parte del Cabildo y del Ayuntamiento de La Laguna. “Dicen que no hay problemas, pero yo no voy a meterme en una obra hasta que no tengamos el presupuesto completo, porque queremos hacer las cosas de una forma seria”, apunta el presidente de la institución.

“Estamos un poco decepcionados, porque lo ideal es que ya hubiese estado la obra finalizada para el centenario -reconoce Esteban Afonso-, pero seguimos trabajando con ilusión”. En un futuro, incluso les gustaría poder contar con otro espacio en el que pudieran tener instalaciones deportivas y un restaurante, y lograr aumentar así el número de socios.

La institución ha solicitado también al Ayuntamiento que se les reconozca como entidad sin ánimo de lucro, lo que les permitiría ahorrar gastos. Todo esto, con el objetivo de que el Orfeón siga abierto, y ofreciendo buena música, por otros 100 años más.