Paula Abreu Méndez, candidata a Reina del Carnaval de Santa Cruz: “Para mí y para mi familia sería un orgullo convertirme en Reina”

Tiene 25 años, es logopeda y maquilladora artística profesional, trabajo al que se dedica actualmente de manera freelance. Ella misma se maquillará la noche de la Gala de Elección de la Reina, una decisión que tomó junto con su diseñador y amigo, Alexis Santana, en quien ha depositado toda su confianza para intentar conquistar su sueño.

-¿Es la primera vez que se presenta como candidata a Reina del Carnaval de Santa Cruz?

“Sí, pero es un sueño que tengo de pequeña y que nunca hasta ahora había alcanzado a cumplir porque físicamente no estaba en las mejores condiciones para llevar un traje de Carnaval. Y una vez que estuve preparada, mi amigo y diseñador, Alexis Santana, me ha dado la oportunidad”.

-¿Cómo se decidió?

“Me lo propuso él porque desde pequeños siempre hemos estado actuando en festivales y en iniciativas artísticas. Yo vivía y trabajaba fuera, en Marbella, y cuando llegué hace unos meses me lo propuso, conseguimos una empresa y tiramos para adelante”

-¿Qué se siente al ser candidata?

“Una ilusión tremenda, sobre todo por quien lo comparto. Me encantaría representar al Carnaval de mi isla, porque me encanta esta fiesta, de la que me siento superorgullosa y vivo mucho desde pequeña, porque en casa todos somos carnavaleros”.

-¿El nombre de su fantasía suena un poco tétrica. ¿Cómo la definiría?

“Me encanta, es fuerte y poderosa”.

-¿Cómo se preparó para poder llevar el traje?

“Llevo un proceso bastante largo. Primero he hecho una bajada grande de peso y desde hace aproximadamente tres años estoy preparando mi cuerpo con un entrenador personal en Las Caletillas. Él me ha ayudado mucho a definir y a mejorar el físico. Hago musculación y cardio y eso me ha ayudado para el arrastre de la fantasía, que pesa entre 500 y 600 kilos, y para conseguir la forma física que se requiere para llevar un traje de Carnaval, donde no se mira tanto el estereotipo de belleza, sino quien mejor lo haga y el traje más bonito”.

-¿Espera ser Reina?

“Ya que me presento, voy a intentar ganar. Para mí y para mi familia sería un orgullo enorme”.