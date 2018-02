Su plato estrella: la charrugada

La cafetería-restaurante El Charrugo lleva cerca de tres meses abierta en la carretera general de La Esperanza, número 13, pero su propietario, José Manuel Sicilia Lorenzo, afirma que “la gente que prueba, repite”. Abierto desde las 07.00 horas hasta la medianoche, excepto los miércoles, El Charrugo ofrece tanto desayunos, incluido brunch, como almuerzos, cenas, meriendas y copas, y su plato estrella es la charrugada, invento de la propia casa. “Es una mezcla de carnes (secreto, lechón asado, salchichas alemanas y pechuga de pollo al ajillo), con una cama de papas y pimientos de padrón”, explica José Manuel.

La carta, multicocina, también cuenta con otras especialidades, como el bacalao encebollado, el codillo, el lechón asado, de jueves a domingo, o pizzas, todas a 4.90 euros. “Aquí puede venir una pareja a comer y es muy raro que pase de los 25 euros”, apunta el propietario.

En cuanto a los desayunos, “hay también un amplio surtido de bocadillos y los ‘brunch’, todos los días de 07.00 a 13.00 horas, con tres modalidades: mediterráneo, inglés y de la casa, que lleva dos huevos fritos, pimentón, salteado de panceta canaria con pimientos asados, junto con zumo de naranja, bebida caliente y bollería, por 4.90 euros”, explica. Una opción que les está funcionando muy bien entre el público.

Además, cuenta con una zona de pastelería y otra chill out para fumadores, en la terraza del local. El restaurante, en el que trabajan 10 personas, lleva abierto desde el 25 de noviembre del pasado 2017 y José Manuel apostó por este local, a la entrada del pueblo de La Esperanza, porque “siempre me ha gustado, no soy vecino de aquí pero al pasar veía que tenía un gran aparcamiento, el mejor de la zona, y que es una zona de comidas los fines de semanas”. El local cuenta con 350 metros cuadrados y puede albergar cualquier celebración como cumpleaños, banquetes, comuniones… ya que dispone de un aforo de hasta 80 personas.

Es el primer negocio de restauración que abre José Manuel, motivado por el alza que está experimentando el sector. “En los últimos años he notado que ya tienes que volver a esperar para coger una mesa en cualquier sitio en fin de semana -apunta-. Vengo de otro sector y creo que es una oportunidad, pero es verdad que es un riesgo y una inversión bastante grande la que hicimos”. “Las aperturas son complicadas pero va bien, estamos contentos, vemos que hay mucha gente que ya repite”, destaca.