“Hay que tener muy poca vergüenza para decir que la corrupción en Canarias es inexistente”

En el mogollón del carnaval de la política, la participación se disfraza de representación. La institucionalización de la crítica al orden establecido no cambia la determinación de transformación si las protestas invocan propuestas. Noemí Santana, portavoza de Podemos en el Parlamento de Canarias, llama a desenmascarar las imposturas.

-¿En Podemos se sienten estafados por los partidos que conforman la Mesa del Parlamento?

“Pues, sí. No es un problema que surge ahora, a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional que certifica que se vulneraron derechos en la tramitación de la Ley de las Islas Verdes. Todo viene de la configuración de la Mesa del Parlamento, cómo [CC, el PSOE y el PP] hicieron mil y una piruetas para dejar fuera a Podemos y Nueva Canarias. De esa carencia de pluralidad política de deriva ese uso partidista”.

-Con que Coalición hubiera renunciado a un puesto y el PSOE a otro se habría arreglado, ¿no?

“¡Claro! Era la propuesta de Podemos y Nueva Canarias. Incluso estuvimos dispuestos a rotarnos y también lo rechazaron. Lo que querían era que no tuviésemos ni capacidad de conocer lo que se decide, porque las actas no son públicas”.

-El reparto lo hicieron en paralelo al pacto de gobierno, que ya no es efectivo…

“¡Vale!, que hagan algo por remediarlo. Si dimiten, por dignidad, se despejaría la vía”.

-En la sesión de control nos hemos enterado de que la corrupción es inexistente en Canarias…

“¡Hay que tener muy poca vergüenza! Encima, cuando hay serias sospechas en los juzgados sobre el propio comportamiento de Fernando Clavijo. Resulta muy duro, y muy difícil de asumir, tener un presidente que responda así [a una pregunta de la portavoz de Podemos], frente a algo tan serio y tan grave como la corrupción que tanto daño ha hecho y sigue haciendo a Canarias. Afirmar que la corrupción en Canarias es inexistente supone una falta de respeto a la ciudadanía y a la verdad”.

-El martes de iba votar por tercera vez la renovación de dos puestos en el Consejo Rector de Radiotelevisión Canaria. Pero se volvió a posponer, tras la suspensión del pleno extraordinario del 29 de enero…

“Se crea un precedente. Belén Allende estaba en Madrid como presidenta del Cabildo de El Hierro. ¿Y qué? Otras veces, la ausencia de diputados no ha alterado las votaciones”.

-El aplazamiento anterior desató una tormenta en las redes sociales. No se entendió mucho esa decisión, justificada en las dificultades de desplazamiento a causa del mal tiempo…

“Nosotros fuimos a trabajar ese día. De hecho, yo tuve Junta de Portavoces. Cogí un avión esa misma mañana sin ningún tipo de percance. Fue una decisión tomada por la Mesa de la Cámara, en la que no está Podemos. ¡Que aguanten el chaparrón!”.

-Tanto acudió el cántaro a la fuente que se rompió. ¿Utilizarán el último comodín?

“Llevamos advirtiendo desde que entramos en el Parlamento de que la situación de RTVC es insostenible.Estas dos plazas llevan vacantes dos años y solo se han preocupado de cubrirlas cuando está en juego el concurso de los servicios informativos, que en Podemos queremos que sean cien por cien públicos. Tras el tercer rechazo a estas dos candidaturas pactadas entre CC y el PSOE, sin más apoyo que el de ASG, instamos a que las retiren para buscar el consenso”.

-¿Les ha sorprendido el viraje de los socialistas?

“Estamos muy decepcionados con el Partido Socialista. Ángel Víctor Torres nos mete prisa ahora para echar a Santiago Negrín [de la presidencia de RTVC], cuando había un consenso entre los grupos de la oposición para intentar quitar a esta persona, cuya gestión ha sido penosa y, sin embargo, al llegar la hora de la verdad se echaron atrás. No sabemos de qué va el PSOE. Más bien parece que está bailando la yenka. Va siendo hora de que se decanten de un lado o del otro, si quieren hacer acuerdos con la derecha o progresistas”.

-¿Lo de la moción de censura a Fernando Clavijo, con la que tanto se elucubró, y la cuestión de confianza está olvidado? ¿Se han cerrado todas las puertas?

“Está complicado, porque algunos quieren. Por parte de Podemos, desde el principio mostramos nuestra entera disposición al entendimiento para librarnos de Coalición Canaria. El PSOE no se ha atrevido a dar el paso. Primero pactaron con ellos y luego se quedaron quietos. Aunque hagan borrón y cuenta nueva, los canarios no somos bobos y nos acordamos del pasado. Sabemos quién invistió a Fernando Clavijo y si no siguen gobernando es porque Coalición Canaria los expulsó. Son colaboradores necesarios”.

-El barómetro del CIS desplaza a Podemos al cuarto lugar en el Congreso. ¿Han encontrado una explicación a este bajón?

“Bueno, creo que esas encuestas huelen a mucho a mandarina. O mejor dicho, a naranja. Siempre, las encuestas suelen tratar muy bien a Ciudadanos. Tal vez, porque quienes las realizan son los mismos que financian a esa fuerza política. Los resultados reales de las urnas no son tan buenos. Es lo contrario que le pasa a Podemos”.

-Algún revuelo hay por ahí…

“Los debates internos son normales, habituales. Quizá el error que han cometido algunas personas en Podemos es llevarlos a los medios de comunicación, que es lo desleal”.

-¿El posicionamiento en Cataluña ha pasado factura?

“Podemos ha sido bastante consecuente en Cataluña. Nos presentamos con un programa [Catalunya en Comú-Podem] basado en los derechos de la ciudadanía, en hablar menos de banderas y más de las necesidades de las personas y eso es lo que pretendemos trasladar al Parlamento catalán. Xavi [ Domènech] apuesta por la conformación de un Gobierno progresista. Lo que queremos es que vuelva la cordura a este país y que se hable de lo que de verdad le importa a la gente: la sanidad, la educación, las pensiones… Y no de las luchas de banderas, que han servido para tapar la corrupción tanto del Partido Popular como la de los del 3%”.

-Si a alguien en Canarias se le ocurre gobernar desde fuera…

“Por supuesto que no nos gusta que Puigdemont presida la Generalitat desde Bruselas. En Podemos aspiramos a gobernar con el Partido Socialista y Esquerra Republicana, no a un Ejecutivo de los independentistas ni tampoco de la derecha”.

-Los cuatro grupos que han consensuado una propuesta de reforma del sistema electoral presionan a CC para que desbloquee el proceso. Sin embargo, las diputadas de Podemos Concepción Monzón y Natividad Arnaiz se han desmarcado…

“En Podemos hay una postura unánime, que es la alcanzada por los órganos legitimados, como son la Coordinadora, el Consejo Ciudadano de Canarias y el grupo parlamentario. No solo eso, sino que las decisiones han sido refrendadas por una consulta en la que participaron más de dos mil personas”.

-Coalición Canaria sigue en sus trece…

“Ante el movilismo de Coalición Canaria, me gustaría conocer cuál es su propuesta. Esta fórmula es mucho menos ambiciosa que la nuestra, pero entendemos que es un avance que abre el primer candado: el de la triple paridad”.

-Si no sale en el Parlamento regional, ahí está el Congreso…

“Que no quepa la menor duda de que, si no se aprueba aquí, seguiremos peleándolo allí”.

-La tramitación del nuevo Estatuto va muy lenta…

“Sí, mucho más lenta de lo que esperábamos”.

-Decían que en febrero…

“¡Qué va! Pero las prisas no son buenas consejeras. Lo importante es que se trabaje bien, se dediquen horas a perfeccionar el texto, que sea un Estatuto que vele por las necesidades de la población canaria. Hay que afrontarlo con responsabilidad, con altura de miras, aunque se dilate en el tiempo”.

-Uno de los asuntos en discusión es el anclaje del REF…

“Ahí tenemos nuestras reticencias. Sí es cierto que reconocemos que Canarias debe disponer de un régimen económico y fiscal diferenciado. Pero, tal cual está diseñado el REF, aventaja a las clases más privilegiadas. Eso se demuestra con el dato de que el 1% de la población en Canarias acapara más del 50% de la riqueza. Algo no anda bien”.

-Podemos y Ciudadanos hacen palanca para modificar el modelo electoral que se aplica en las Cortes Generales…

“Sí, muy en consonancia con la reforma del sistema electoral en Canarias. Aumentar la proporcionalidad implica un incremento en el número de escaños, que es impopular”.

-¿Cómo se convence a la ciudadanía de que esa modificación no acarrea más costes?

“En otros parlamentos autonómicos trabajan con muchísima solvencia pero con más eficiencia y gastando menos. Solo los asesores de presidencia y vicepresidencia del Gobierno de Canarias nos cuestan siete veces lo que conllevaría un aumento de diputados. Es un discurso de doble filo el que está artitulando Coalición Canaria, muy cínico”.

-En la reuniones territoriales de Podemos, ¿sienten vergüenza ajena cuando cuentan la realidad de esta Comunidad Autónoma, donde el tercer grupo en votos es el que corta el bacalao?

“Se llevan las manos a la cabeza. Con un poco más de tres puntos de Coalición Canaria sobre nosotros, suma dieciocho diputados por siete de Podemos. ¡De ciencia ficción! No es casual. Cuando se ideó este sistema electoral, se hizo pensando en lo que convenía a las élites de Canarias”.

-¿Por qué no hay ninguna mujer en los órganos auxiliares del Parlamento autonómico?

“Porque no se respeta la Ley de Igualdad. Ni en el Diputado del Común ni en la Audiencia de Cuentas ni en el Consejo Consultivo ni en el Comisionado de Transparencia hay mujeres. En el Consultivo, siete miembros, siete hombres; en la Audiencia, cinco miembros, cinco hombres; en el Diputado del Común hay uno y es un hombre; igual que en el Comisionado de Transparencia. Nos queda muchísimo por andar en el camino de la igualdad. Lo más triste de todo es que ni en la casa donde nacen las leyes se cumpla este precepto”.

-¿Ya se ha engrasado la maquinaria electoral?

“De momento estamos con los procesos internos de representación. Ya fue el autonómico y a principios de marzo, probablemente, serán los municipales e insulares. Luego sí nos centraremos en buscar las candidaturas para concurrir electoralmente. Pero en lo que más nos volcamos es en elaborar una hoja de ruta, un programa que salve a Canarias de la situación en la que se encuentra. Por eso hemos creado el espacio Canarias 2019, con gente de reconocido prestigio de diversos ámbitos, de una trayectoria intachable e impecable y que nos ayudan a redactar ese primer borrador”.

-¿Para cuándo?

“Nos hemos dado todo este año. Los platos más ricos son los que se cocinan a fuego lento”.

-¿Con qué palabra se resume la acción de este Ejecutivo?

“La inactividad. En estos casi tres años de gobierno, la única ley que ha sacado es la del Suelo y por fin ha entrado el proyecto de la de los Servicios Sociales, de la que Fernando Clavijo dijo en su discurso de investidura, allá por 2015, que iba a ser la primera que aprobaría. Hemos observado cuáles son sus prioridades: la especulación, el ladrillazo y un modelo desarrollista que nos empuja al desastre”.