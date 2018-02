“Si hay una maldición bíblica en las Islas, se llama Coalición Canaria”

Sonríe cuando pregunta si esta serie de entrevistas solo es para líderes o también para lideresas. Con puño de acero en guante de seda, su trayectoria política es meteórica. Es tan contundente en el debate parlamentario que sus víctimas, sin argumentos para replicar, recurren a un menosprecio clasista que sirve de acicate a esta mujer hecha a sí misma. Si hablamos de líderes (y lideresas) en Canarias, justo el año antes de las elecciones de 2019, es imprescindible una cita con la socialista Patricia Hernández (Santa Cruz de Tenerife, 1980).

-¿No hace mucho frío?

“Mucho”.

-Los que son de la capital, como usted, no lo llevan bien…

“Es verdad. Pero también es lo normal para la época”.

-Chicharrera, pero bien que iba a La Gomera de chica…

“¡Y de menos chica! Tengo buenos recuerdos de niña en Playa Santiago. Nada como dormirse oyendo cómo el mar, cuando se retira, arrastra los callaos. No hay mejor nana”.

-¿No era usted amante de la música clásica?

“Y no tan clásica. Amante de la música en general”.

-¿Un compositor para esta época del año?

“Quizás Bach” (ríe, como tantas veces durante la entrevista).

-¿Lo suyo era el violonchelo?

(La sonrisa ilumina su rostro) “¡Sí! Pesa mucho, pero desarrollas los músculos y acabas con una espalda amplia y fuerte, para soportar los golpes”.

-¿Le ha venido bien para aguantar tanta puñalada?

(Carcajada) “Supongo que ayuda, pero no creo que me hayan dado más de lo habitual”.

-Alguna fue sonada, como la expulsión del Gobierno regional de usted y del resto de socialistas por Fernando Clavijo…

“Lo cierto es que el señor Clavijo no es de fiar. Había unos acuerdos firmados, pero los incumplimientos llegaron desde el primer momento, y las mentiras también. Por eso los socialistas dijimos basta y, aunque firmamos un documento con el afán de seguir adelante, nada cambió. Incumplieron en Sanidad, en el Fdcan, en todo”.

-¿Se pasó Clavijo cuando le recordó en el Parlamento lo de la discalculia [una dificultad, superable con tratamiento y esfuerzo, para aprender ciertos cálculos que padece Hernández]?

“Es una prueba del talante de Fernando Clavijo. De quien nunca ha tenido dificultades en la vida y cree que puede hacer mofa con las de los demás, sean económicas o de aprendizaje. Lo mismo con los medianeros, de quienes también se ha burlado. Es obvio que Clavijo se ve más como señorito que como medianero. De cualquier modo, le califica más a él que a mí”.

-¿Qué pensó aquel día?

“Me acordé de los chicos y chicas con dificultades, que están ahora en el colegio y tienen dislexia, discalculia o cualquier otra dificultad. A pesar de recibir mensajes como ese, se esfuerzan y salen adelante con mucho más coraje del que nunca va a tener Clavijo”.

< ► > Patricia Hernández (PSOE) | Foto: Andrés Gutiérrez

-¿No fue otra puñalada que la relevaran como presidenta del grupo parlamentario del PSOE?

“Para mí es pasado. Fui la más votada al Parlamento de Canarias en las pasadas elecciones. Mejor dicho, nuestra lista fue la más votada, pero no se tradujo en mayoría de diputados”.

-¿Se presenta en 2019?

“Ya sé que esta entrevista tiene su vertiente electoral, pero entiendo que el PSOE ha de dejar de hablar de sí mismo. Hemos terminado los procesos internos, y lo que toca es hablar de propuestas para resolver los problemas de los ciudadanos”.

-Solo le pregunto si se va a presentar, nada más…

“Ya. Es que venimos de un proceso interno extenuante. Todo el rato hablando de nosotros mismos. Seguir así no tiene sentido. Ahora, insisto, lo mejor es que hablemos de los problemas de la gente y de cómo podemos solucionarlos”.

-¿Maquilla mucho este Gobierno de Canarias?

“El maquillaje de las cifras esta ahí, en todo. En sanidad, en dependencia… A pesar de que están los datos oficiales publicados para ver la realidad. He escuchado que la consejera Cristina Valido ya ha reconocido que solo son 2.500 incorporaciones en materia de dependencia en 2017, frente a las 3.000 del año anterior, a pesar de que han contado con más personal y con más dinero, que se lo dejamos presupuestado los socialistas. Y mire que lo lamento, porque además nosotros planificamos para que, en vez de bajar a 2.500, se hubiera llegado a las 4.000 incorporaciones. Nuestro objetivo era acabar con esas listas de espera en la dependencia en esta legislatura, pero queda claro que no se logrará”.

-¿Y las de Sanidad?

“Al consejero Baltar [José Manuel] aún no le he oído reconocer los números reales. Según ellos, ahora son menos los que tienen que esperar, pero durante más tiempo que antes. Es lo que se llama la paradoja Baltar [ríe de nuevo]. Porque este consejero, cuando desde la sanidad privada criticaba al consejero del PSOE Jesús Morera, decía que a él le bastaban 16 millones de euros para acabar con las listas de espera. Ahora es el consejero. Ha tenido 200 millones de euros más, pero el resultado es que sube el tiempo medio de espera. En Urgencias, hoy el caos es como nunca lo había sido… Tienen más recursos, pero se retrocede. Es obvio que el problema es de gestión. También de modelo, porque a lo mejor la subida de los fondos para la sanidad canaria en 2017 ha terminado desviándose hacia la privada”.

-¿Lo de Canarias tiene remedio, que pasan los años y seguimos siendo líderes en paro, en pobreza, en bajo nivel educativo…? ¿Es una maldición bíblica lo de Canarias?

“Si hay una maldición bíblica en las Islas, se llama Coalición Canaria. Lo repito: está claro que es un problema de gestión. Llevan al frente del Gobierno de Canarias desde hace 30 años, a veces incluso cuando quedaron terceros en apoyo ciudadano. El resultado es que seguimos teniendo la peor sanidad de España, a pesar de que somos los terceros que más gastamos en sanidad. Como también somos los últimos en dependencia o, por poner otro ejemplo, en energías renovables, cuando somos la comunidad con más horas de sol y viento… Somos los últimos en calidad de empleo… Todo eso obliga a mirar hacia quienes han gobernado Canarias durante tanto tiempo, a CC. Porque son los responsables”.

-¿Cambiar el sistema electoral remedia algo las cosas?

“Es un paso más. La postura del PSOE es la lista regional. Se ha llegado a un acuerdo entre la mayoría de los partidos, pero ni aun así parece que CC esté dispuesta a sumarse. Lo cierto es que algo hay que hacer para que el tercero en votos no sea el que más diputados saque”.

-¿Cómo se pasa de líder estudiantil a senadora en unos años?

“Fue muy emocionante. Es verdad que fui representante estudiantil durante las movilizaciones contra las leyes educativas del PP, como la mal llamada ley de calidad… Recuerdo que participé en una protesta frente al Senado y, dos años después, fue fabuloso pasar a estar dentro y participar en las modificaciones por las que apostábamos”.

-Ya de diputada, fue noticia por dejar callado al entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón…

“Tenía ya más experiencia, y a él le pudo la soberbia”.

-¿Lo han hablado después?

“No. Incluso ha saludado a personas que estaban conmigo, pero sin dirigirme la palabra. Da igual, le garantizo que esa noche dormí estupendamente”.

-¿Entre el violonchelo y el activismo estudiantil le quedaba tiempo para algo?

“No mucho, no. Si le digo la verdad, probé muchas cosas porque mis padres trabajaban los dos, y hacíamos muchas actividades extraescolares. Estuve en gimnasia rítmica, en natación… de todo. El deporte siempre fue importante”.

-¿Usted ve a Casimiro Curbelo más cerca de volver al PSOE o de integrarse en CC?

“No lo sé. Pero obras son amores y no buenas razones. A veces lamento ver algunas decisiones políticas de Casimiro Curbelo en esta legislatura”.

-¿No aviva el desprestigio de la política gestos como suspender el pleno del pasado lunes?

“No me corresponde a mí tomar una decisión como esa, pero entiendo que haya quien no comprenda que se suspenda el pleno, pero no las clases. Eso sí, que no hubiera pleno no implica que los diputados no trabajásemos ese día”.

-Hablando de desprestigio. ¿Le sorprende que haya políticos que no se creen las estadísticas sobre pobreza en Canarias?

“No me sorprende. Hay políticos que no se creen los datos sobre la pobreza porque van más a los clubes sociales que a los barrios, porque en su entorno no conocen a una persona que todos los días se tiene que inventar algo para poner comida en la mesa de sus hijos. Pero no son todos los políticos. Algunos sí que conocemos a esas personas. Y no solo me refiero a los que no tienen trabajo, sino también a quienes lo tienen pero no llegan a final de mes. Lo que no entiendo es cómo se creen esos políticos que dicen que es mentira que haya tanta pobreza, que se puede sobrevivir con el salario mínimo interprofesional. Si se consigue es por un esfuerzo del que no son capaces quienes dicen que no hay tantos pobres ni tanta miseria en Canarias”.

-¿Lo del PSOE lagunero no da mala imagen al partido?

“La verdad es que no da buena imagen, no, lo que le ha pasado al partido en La Laguna estos años”.