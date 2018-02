El PP ratifica su “oposición intensa” a CC tras la visita de Clavijo a Rajoy

Por Carnavales es frecuente, y hasta normal, que la gente se disfrace. También hay personas que se quitan la careta en estas fechas para que no las reconozcan. Los servicios de inteligencia no se ponen de acuerdo sobre la interpretación de la reunión secreta del jueves en la Moncloa, a la que, además del jefe del Ejecutivo de Canarias, Fernando Clavijo, acudió, paradójicamente, el consejero responsable de la transparencia en la Administración autonómica. José Miguel Barragán asistió, eso sí, en su condición de secretario general de CC. Al presidente del Gobierno de la nación, Mariano Rajoy, lo acompañaba la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. Desde la parte canaria se transmitió, a la sordina, la versión de que Rajoy “impone” a Asier Antona un viraje en su estrategia, en el sentido de suavizar el tono para facilitar el apoyo, comprometido de antemano, de la única diputada de Coalición en el Congreso, Ana Oramas, a los Presupuestos Generales del Estado de 2018. Pero un chaparrón de realidad enfrió ayer las especulaciones. Discretamente enfadado, el líder regional del PP se mostró tajante, rotundo, al negar que en esa cita se hablara de algo que estuviera fuera de la agenda canaria (REF económico, financiación o el Estatuto de Autonomía), aspectos vinculados en cierto modo a la aprobación de las cuentas públicas. “Lo único que me han pedido el presidente, la vicepresidenta y la dirección de mi partido es que intensifiquemos la oposición y seamos alternativa a 30 años de Coalición Canaria”. Durante una comparecencia ante los medios de comunicación en Las Palmas de Gran Canaria, Antona contó que la dirección del PP se encerró el jueves unas tres horas para definir cómo confrontar ese “modelo agotado”. Por lo tanto, recalcó, “no es verdad que se vaya a imponer un cambio de rumbo, sino todo lo contrario”. E insistió: “Vamos a intensificar la oposición, la fiscalización al Gobierno de Canarias, porque creemos que hay muchas cosas que mejorar. El PP de España y el Gobierno de España van a apoyar al PP de Canarias a reforzar la labor de oposición y a fiscalizar todavía más la acción de gobierno en Canarias”. Eso mismo acordó la Junta Directiva el 20 de enero en Fuerteventura, donde Asier Antona profirió que el equipo de Clavijo está “en huelga de brazos caídos frente a los problemas de los canarios”. Ya entonces adelantó lo que ratificó ayer.

El dirigente del PP quiso dejar claro que no ha sido puenteado por Rajoy: “Estoy puntualmente informado de la reunión de ayer [ por el jueves], porque Rajoy me llamó antes y a su término. Y hoy [ayer] lo abordé con la vicepresidenta. De lo único que se trató fue única y exclusivamente de la agenda canaria, de las cuestiones que la están marcando y que preocupan al conjunto de los canarios. Lo que se puso de manifiesto fue la sensibilidad que tiene el Gobierno de España para cumplir con la agenda canaria. Pero previamente al cumplimiento de la agenda canaria es fundamental la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, porque sin ellos no se puede implementar, no se puede avanzar, desarrollar, la agenda”. A Antona le consta que Rajoy “ha recogido la voluntad explícita de Coalición Canaria” de aportar su granito de arena a los Presupuestos; básicamente, porque “son buenos para Canarias, lo han sido los del año 2017 y lo van a ser los del año 2018”. En relación al enquistado debate sobre la modificación del sistema electoral que se aplica en los comicios al Parlamento de Canarias, Antona miró al horizonte de la sesión que la ponencia ha previsto celebrar el próximo viernes: “Estamos esperando que Coalición Canaria presente una propuesta [tras rechazar, junto a ASG, la consensuada por el PSOE, el PP, Podemos y Nueva Canarias]. Es importante que CC salga del inmovilismo y del bloqueo”.

Acerca de la tramitación en el Congreso del Estatuto de Autonomía, cuyos ponentes comprobaron el jueves que camina al ritmo de las tortugas, Asier Antona desea, aunque tampoco descarta otro, que ese sea el escenario en el que se diseñe la norma electoral autonómica: “Si no es así, sería un fracaso de la política canaria. Interesa que sea producto del consenso de todos los partidos en Canarias. Lo que no puede ser es que este debate aporte más tensión a la política canaria, ni puede convertirse en una lucha de unas islas frente a otras. Si lo hacemos de otra manera, estaríamos construyendo, a buen seguro, un mal sistema de reforma electoral”.

Barragán: “El tiempo de las alianzas con el PP en Canarias pasó”

El secretario general de CC, José Miguel Barragán preciso ayer que una cosa son los acuerdos que su partido mantiene con la dirección nacional del PP en torno a la agenda canaria y otra muy distinta buscar alianzas de gobierno con los populares en las Islas, una posibilidad cuyo “tiempo ya pasó”. Barragán puntualizó que Fernando Clavijo y él no se reunieron con “una parte del PP”, sino con “el PP”.