Preocupación en el sector agrícola por el posible recorte del 30% en ayudas de la UE

Preocupación extrema en el sector agrícola canario por el anuncio que hizo este miércoles el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, de que Bruselas podría recortar hasta el 30% las ayudas de los fondos de cohesión y de la PAC a partir de 2021, debido a la inevitable salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE). Una mala noticia que supondría un auténtico drama para el mantenimiento de las explotaciones agrarias de Canarias que, en parte, viven de estos fondos.

No es la primera vez que desde Bruselas se advierte de que de alguna forma habrá que llenar el agujero que dejará el brexit en las arcas comunitarias, alrededor de 14.000 millones de euros al año. Pero fue el pasado miércoles, durante la presentación de un documento que plantea diferentes escenarios sobre los próximos presupuestos de la UE para el periodo 2020-2027, cuando el presidente de la Comisión volvió a insistir en el asunto: “Tendremos que hacer recortes en la PAC y los fondos de cohesión si queremos cumplir con todas nuestras nuevas prioridades, aunque no me gustan los recortes a lo bruto”, matizó.

En este futurible escenario, Canarias se juega unos 3.800 millones en el nuevo reparto de fondos europeos sin el Reino Unido, razón más que suficiente para que el Gobierno regional haya puesto en marcha la maquinaria pesada para salvar estas ayudas. Por ello, el consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, aseguró, en declaraciones a DIARIO DE AVISOS, que si bien Canarias “no puede obviar una realidad palpable, como que el Reino Unido dejará un hueco presupuestario que habrá que cubrir, no hay que olvidar que el Archipiélago tiene el compromiso expreso”, de tres ministros europeos y de la propia comisión, de que dentro de la PAC, la parte que corresponde a las RUP que es el Posei, “no se va a tocar” y que, además, en las negociaciones “la PAC y el Posei se tratarán por separado”.

Quintero explicó que en este marco solo existen dos soluciones: o rebajar los fondos o que los países aporten más, y añadió que el hecho de que el titular del Gobierno, Fernando Clavijo, presida de turno las RUP “servirá para presionar y que no haya recortes”. Siendo consciente de que la situación es “complicada”, Narvay Quintero se mostró confiado en la promesa de la Comisión de mantener las ayudas a los territorios alejados y matizó que las ayudas del Posei solo suponen el 0,8% del total de la PAC. “Estos fondos”, prosiguió, “son esenciales para el mantenimiento de las explotaciones agrarias de las Islas, y la UE lo sabe”.

Por su parte, desde la Consejería de Economía del Gobierno de Canarias afirmaron a este periódico que es “prematuro” hablar aún de impactos económicos y aseguraron que el Gobierno de Canarias está en “permanente” contacto con los eurodiputados de las Islas y con los responsables de las negociaciones, a los que se les ha enviado los informes de la comisión del brexit creada al efecto en las Islas para conocer las conclusiones. La Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (Asaga) no es tan optimista y mostró su preocupación por estos anuncios, que pueden ser un auténtico “drama” para los agricultores, al tiempo que recordó a la Administración la “necesidad” de que prevalezca sobre todo el estatus de RUP.