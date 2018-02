Regino Hernández logra el bronce en la prueba de cross del snowboard

El ‘rider’ ceutí Regino Hernández puso este jueves fin a 26 años de espera en el deporte invernal español y logró la tercera medalla olímpica de España en unos Juegos de Invierno tras adjudicarse un brillante bronce de la prueba de cross del snowboard de PyeongChang 2018.

España sólo tenía en su palmarés el oro de Francisco Fernández Ochoa en eslalon, en Sapporo (Japón) en 1972, y el bronce de su hermana Blanca en la misma disciplina en Albertville (Francia) en 1992, pero el deportista español se unió a ellos tras una brillante actuación en el circuito de Phoenix Park donde sólo ha sido superado por el gran favorito, el francés Pierre Vaultier, y el australiano Jarryd Hughes.

El rider malagueño recordó a su entrenador Israel Planas, fallecido

“Aunque gane la medalla no me corto la barba. Antes me corto los c…”, aseguró el ‘rider’ malagueño, subcampeón del mundo por equipos el pasado año en Sierra Nevada, Granada, junto al abanderado Lucas Eguibar, al que una caída en las eliminatorias le frustró de repetir el diploma olímpico que se colgó en Sochi en 2014.

Nacido en Ceuta, pero criado en Mijas Costa (Málaga), Regino Hernández se aficionó pronto por el snowboard que practicaba en la cercana Sierra Nevada después de probar otros deportes como el balonmano, debido a una corpulencia (185 centímetros y 84 kilos) más propia de los ‘Hispanos’ que de un rider.

Con sólo 17 años se clasificó para los Juegos de Vancouver, en los que quedó en el puesto 31 al llegar a los octavos de final. Pronto llegaron los resultados y fue quinto en la Copa del Mundo de Baqueira en 2016 y cuarto en Feldberg en 2017. Perticipó en cinco Mundiales y esta temporada había logrado tres ‘top ten’ en Argentina, dos, y Turquía.

Fue cuartofinalista en la siguiente edición en Sochi, en la plaza 21, pero sus resultados en este curso en la Copa del Mundo -ganó con Lucas Eguibar en Montafon (Austria)-, la plata de Sierra Nevada y un circuito con muchos saltos en el tramo final, su especialidad, le hacían sentirse muy seguro de sí mismo.

Después de una primera ronda de ‘foto-finish’, Hernández dijo sentirse “hiperconfiado” mientras sus rivales eran zarandeados por un intenso viento favorable que le despejó el camino hacia su histórico podio. Cuando subió al cajón a recoger la mascota de los Juegos -la ceremonia de entrega de medallas es este viernes- apuntó con los dedos al cielo, en recuerdo de su entrenador Israel Planas, fallecido de forma prematura el año pasado.

“¡Me voy a pegar una panza de llorar cuando me relaje …!”, confesó al presidente del COE, Alejandro Blanco, con la bandera de España aún anudada al cuello y la emoción aún en su piel, apenas pocos instantes después de lograr el histórico hito de suceder a la saga Fernández Ochoa casi 26 años después.

MEDALLAS Y DIPLOMAS OLÍMPICOS ESPAÑOLES (deportes de nieve)

Medallas

Paco Fernández Ochoa, ORO. Esquí alpino (eslalon). Sapporo’72 (Japón).

Blanca Fernández Ochoa, BRONCE. Esquí alpino (eslalon). Albertville’92 (Francia).

Regino Hernández, BRONCE. Snowboard. PyeongChang’18 (Corea del Sur).

Diplomas

Blanca Fernández Ochoa, SEXTA. Esquí alpino (gigante). Sarajevo’84 (exYugoslavia).

Blanca Fernández Ochoa, QUINTA. Esquí alpino (eslalon). Calgary’88 (Canadá).

Raquel Gutiérrez, OCTAVA. Ballet esquí artístico. Albertville’92 (Francia).

María José Rienda, SEXTA. Esquí alpino (gigante). Salt Lake City’02 (Estados Unidos).

Jordi Font, CUARTO. Snowboard. Turín’06 (Italia).

Lucas Eguibar, SÉPTIMO. Snowboard. Sochi’14 (Rusia).

Queralt Castellet, SÉPTIMA. Snowboard halfpipe. PyeongChang’18 (Corea del Sur).