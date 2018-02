Rocío Pérez Dorta, candidata a Reina: “Soy consciente de lo privilegiada que soy por poder vivir esta experiencia”

Rocío Pérez Dorta ya ha conseguido cumplir uno de los sueños de su recorrido vital. Es candidata a Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, un objetivo que persigue desde hace años, con el que soñaba desde que era una niña y que por fin ha tomado forma en el laborioso trabajo del diseñador José Yeray Díaz, con la fantasía Cumbre, y gracias al patrocinio de Dentalmep y Taller Las Zocas, con los que está enormemente agradecida y tiene, asegura, una enorme responsabilidad.

-Queda muy poco para el gran momento, para la celebración de la Gala. ¿A qué dedica estos últimos días?

“Están siendo días de mucha actividad y no paro ni un momento. Soy candidata del Sur, pero también miembro de la comparsa Los Cariocas. Además, sigo trabajando hasta que, en unos días, tenga vacaciones. No tengo apenas un minuto, pero estoy muy emocionada y no cambiaría estos días por nada. Las pruebas en el taller continúan con los últimos detalles, los retoques de última hora antes del gran día, pero además tengo que continuar con los ensayos de la comparsa. No queda mucho tiempo, aunque cada minuto de estos días está siendo muy emocionante”.

-No puede desvelar ningún secreto… pero cuéntenos sus sensaciones en las últimas pruebas.

“Estoy muy orgullosa y entusiasmada con la fantasía de Yeray Díaz. Hay un enorme trabajo detrás de cada uno de los detalles y muchas horas de dedicación. Durante estos días pienso mucho en cómo va a ser el momento en el que salga al escenario y tengo un gran sentimiento de responsabilidad. Soy consciente de lo privilegiada que soy por poder disfrutar de esta experiencia, compartirla con todos los amantes del Carnaval, y quiero estar a la altura de todos los que han trabajado por y para este proyecto”.

-¿Cuál ha sido el recorrido para llegar a ser candidata?

“El día en el que nací mi madre vio desde la cama que ocupaba en el Hospital una Gala de Elección de la Reina, hace ya 22 años. Hace dos años intenté ser candidata en el Carnaval de Los Cristianos y aunque no fue posible, continué presentándome a castings. Me puse en contacto con Yeray, el diseñador de la fantasía, y le apoyé en la búsqueda de patrocinadores. Juntos lo conseguimos. No quiero que se agoten estos días, quiero disfrutar de cada minuto”.

-Hay mucha competitividad en el certamen, pero supongo que habrá química en la convivencia…

“Tengo unas compañeras maravillosas… Estoy compartiendo muy buenos ratos en los actos que hemos celebrado y lo cierto es que competimos por un mismo objetivo, pero eso también nos une, porque todas queremos lo mismo y tenemos la misma inquietud y el mismo entusiasmo”.

-En ese recorrido hasta la candidatura a Reina del Carnaval quién ha sido su cómplice?

“Mi madre ha sido y es mi cómplice desde siempre en este proyecto. Juntas hemos compartido nuestro amor por el Carnaval y siempre me ha dicho que podía llegar hasta aquí si me lo proponía. Desde muy pequeña siempre me ha gustado de forma muy especial el Carnaval y hemos sido seguidoras de las galas año tras año. Ahora soy yo la que se sube al escenario del Carnaval. Tengo mucho que agradecerle a mi madre”.

-¿Tiene alguna preferida entre las candidatas?

“Es inevitable tener más proximidad con algunas personas y por eso tengo que destacar a Paula Abreu. Es una persona encantadora y sin conocer su fantasía, quizás por la química que tenemos. Es un placer haber coincidido con ella en este camino. Lo mismo me ocurre con Luna, a quien conozco desde hace mucho. Es una suerte que compartamos algo tan especial”.

-¿Preparada para el gran día?

“No quiero que los nervios me jueguen una mala pasada, pero la verdad es que no tengo miedos. Al contrario, todo lo que siento es ilusión. Me siento muy afortunada y siento pena de que se agoten estos días”.