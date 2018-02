Santa Cruz corona esta noche a su soberana

Llegó el día más esperado para las 13 aspirantes adultas al cetro de Reina del Carnaval de la Fantasía. El Centro Internacional de Ferias y Congresos de Santa Cruz de Tenerife acogerá desde las 21.30 horas la gran Gala de la elección de la Reina del Carnaval 2018. Las puertas se abrirán al público dos horas antes del comienzo de una velada que completará las casi 5.000 localidades disponibles para ver en directo este espectáculo de luz y color que será emitido en directo para todo el Archipiélago por Televisión Canaria, mientras que Televisión Española lo ofrecerá, también en directo, para toda España, a través de La 2, y para todo el mundo a través del canal internacional.

La gala tendrá una duración de dos horas y media, en las que las candidatas serán las grandes protagonistas de un espectáculo donde primarán los grupos del Carnaval junto a la cantante puertorriqueña Olga Tañón, estrella invitada en esta edición.

Han sido semanas de intenso trabajo, tanto para las candidatas como para todas las personas que intervienen en el diseño y confección de las fantasías, y el de las firmas patrocinadoras, cuyo esfuerzo se verá recompensado con el desfile de las 13 fantasías que optan al título. Todas disfrutarán de cada minuto de una noche mágica e inolvidable para ellas. El orden en el que desfilarán las candidatas a Reina del Carnaval es el siguiente: Ana Deisy Sabina, con la fantasía El secreto del firmamento, diseñada por Eduardo Martín; Carmen Laura Lourido, con Renacida, obra de Jorge González; Rosalía Barreto, con El reino de los trece témpanos, diseñado por Daniel Pages; Saida Prieto, con la fantasía Mi sueño, una realidad, diseñada por Santi Castro, en representación de DIARIO DE AVISOS y EL ESPAÑOL; Itahisa García, con Flamingo, obra de Miguel Cañadas; Paula Abreu, con La novia de la muerte, diseñada por Alexis Santana; Minerva Hernández, con la fantasía Recuerdos de Ypacaraí, obra de Daniel Pages; Rocío Díaz, con Belice, diseñada por Santi Castro; Rocío Pérez, con la fantasía Cumbre, diseñada por José Díaz; Carolina Viera, con Fly me to the Moon, obra de Jonathan Suárez; Luna Hibner, con la fantasía La magia del ritmo, diseñada por Alfonso Baute; Verónica Delgado, con Luna blanca, diseñada por Tin Quintero, y Cathaysa Machado, con la fantasía Yo disco, yo robot, obra de Borja Abreu.