Se paralizan las obras del Anexo del Francisco Peraza

Las obras que se estaban llevando a cabo en el Anexo del Francisco Peraza desde el pasado lunes consistentes en la sustitución del césped, se paralizaron el jueves por asuntos burocráticos, por lo que la empresa contratada abandonó la instalación.

Uno de los clubes afectados es el club de formación Juventud Laguna, cuyo coordinador y entrenador del juvenil de División de Honor, Adrián Albéniz, lo denunció en su perfil de Facebook.

“El verano pasado nos dijo el ayuntamiento que el terreno de juego iba a ser reemplazado, pero la obra no se pudo llevar a cabo. Luego el Patronato de Deportes nos dijo que los trabajos se harían antes de finales de año, pero tampoco se pudo ejecutar la obra. Hace unos días tuvimos la buena noticia que al fin se ponían en marcha el lunes 5 de febrero, como así fue. La desagradable sorpresa la recibimos este jueves, cuando me llamó el presidente del club para comunicarme que el encargado de la obra le había comentado que se paralizaban los trabajos. El argumento fue que por una tema burocrático la obra no seguía adelante. Nos pusimos en contacto con el Patronato, y nos dijeron que estaban recabando información, y que ya nos dirían algo”, relata Adrián Albéniz.

Por si esto fuera poco, los trabajos que se llevaron a cabo desde el lunes hasta el jueves impiden que los equipos puedan entrenar, ya que quitaron las porterías, las canaletas están desmontadas, y el césped viejo está cortado para ser retirado.

“Tal como han dejado el terreno de juego es imposible entrenar, porque ahora mismo más que un campo de fútbol es un solar”, afirma el coordinador.

El club no se va a quedar de brazos cruzados ante esta situación, ya que tiene previsto tomar medidas con el fin de que se retomen lo antes posible, lo que se dejó a medias.

“La idea es que para la próxima semana el club con dirigentes, padres y jugadores acudamos a la plaza del ayuntamiento para que nos den una solución”, asegura Albéniz.

En el plano competicional, este fin de semana solo juegan el regional y el juvenil, que lo harán en el Francisco Peraza. “La semana que viene ya vienen los problemas porque tenemos que buscarnos un campo para entrenar, ya que el juvenil juega el siguiente fin de semana ante el Guía en Gran Canaria”, manifestó el entrenador del juvenil de División de Honor, Adrián Albéniz.