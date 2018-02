Soberano cabreo en La Moncloa, pero también en el Partido Popular de las Islas. Es la principal consecuencia de la filtración realizada desde el Gobierno de Canarias a determinados medios de las Islas sobre una reunión entre el presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, y del Ejecutivo regional, Fernando Clavijo. El objetivo de dicha filtración era menoscabar la imagen del presidente de los populares en las Islas, Asier Antona, dado que se aseguraba que, durante la cita, Rajoy y Clavijo habrían pactado una suerte de sometimiento del PP hacia Coalición Canaria (CC) en el Archipiélago. Nada más lejos de la realidad.

La reacción de los populares, tanto a nivel regional como estatal, es idéntica: un enfado monumental que enturbia las relaciones del PP con Coalición Canaria, además de que no se beneficia, precisamente, a la buena marcha de las negociaciones abiertas sobre la llamada agenda canaria. El propio Asier Antona reconoció ayer, en conversación con este periódico, que lo acaecido provocará inevitablemente un cambio sustancial en la política canaria, ya que el Partido Popular elevará notablemente su tono crítico desde la oposición al Gobierno de Clavijo.

“Les ha salido el tiro por la culata y no es la primera vez”, reflexionaba ayer Asier Antona en declaraciones a DIARIO DE AVISOS. “Han querido hacerme daño filtrando conversaciones que, simplemente, no tuvieron lugar, porque en la reunión que mantuvieron Rajoy y Clavijo solo se habló de temas como el REF o el Estatuto. Pero es radicalmente falso que se tratase, y mucho menos de que se acordase, un cambio de la conducta del PP hacia CC en las Islas. No solo no vamos a ser dóciles, sino que vamos a liderar una oposición férrea para acabar con 30 años de un gobierno agotado como es el de Coalición Canaria”.

A este respecto, cabe recordar que el pasado jueves se reunieron unos 30 dirigentes de los populares isleños en un hotel de Santa Cruz de Tenerife para fijar la orientación política de su partido con vistas al año y medio que aún quedan para las próximas elecciones. De los resultados de tal cónclave ha trascendido que la estrategia electoral acordada parte de un principio fundamental: el Partido Popular se presenta a la ciudadanía como alternativa real de gobierno frente a lo que califican como “evidente fracaso” de CC.

El presidente del PP canario desveló que la reunión celebrada en La Moncloa, de la que el propio Antona estaba informado antes de celebrarse, “tenía un carácter discreto y se enmarca en la serie de contactos para recabar apoyos a los presupuestos, pero la versión ofrecida desde CC ha causado un rechazo enorme en el partido, como así me lo ha confirmado la vicepresidenta” Soraya Saénz de Santamaría. Antona reconoció que el mensaje de la dirección de su partido ha sido claro: máximo respaldo para las decisiones que adopten los dirigentes isleños del PP.

Cuestionado sobre por qué ha molestado tanto al PP la filtración, Antona explicó que “está claro que no conocen a Mariano Rajoy, que se preocupa mucho de cuidar a su gente de confianza, y me lo ha demostrado en múltiples ocasiones. Además, le molesta particularmente que traten de usar su imagen para este tipo de manipulaciones”.

El líder del PP canario reiteró que “no es la primera vez que hacen este tipo de jugadas para hacerme daño, insisto, pero les han salido mal, como cuando pretendieron cerrar un pacto secreto conmigo y me negué, o en la moción de censura de Icod de los Vinos. En realidad, cada vez que han ido a tocar a la puerta de mi partido en Madrid obtienen la misma respuesta: máximo respaldo para el Partido Popular de Canarias”.