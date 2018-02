Solo el 40% de los médicos que se presenta al MIR se especializa

Apenas el 40% de los jóvenes graduados en Medicina se podrá especializar este año tras conseguir una de las plazas ofertadas para la prueba de Médico Interno Residente (MIR), celebrado este sábado. En concreto, en el caso de Canarias solo se han autorizado para este curso 250 cupos en las distintas unidades de docencia, mientras que se han examinado 618 personas, 334 en la provincia tinerfeña y 284 en Las Palmas. Para el secretario general del Sindicato Médico-CESM en las Islas, Levy Cabrera,esta situación no se entiende, si se tiene en cuenta la carencia que hay de facultativos en algunas especialidades, sobre todo, en medicina de familia y pediatría, áreas en las que, a juicio de Cabera, existe un “problema importante”.

“La mayoría de médicos que termina su formación no puede especializarse y sin este requisito tampoco puede ejercer la profesión, solo es posible que se preparen para los siguientes exámenes”, añadió Cabrera. Así, matizó que las únicas vías laborales que le quedan a los graduados sin plaza MIR es trabajar en algunos centros privados, ya que legalmente no pueden ejercer en el Sistema Nacional de Salud. Aclaró que el número de plazas MIR ofertaras no se han aumentado en relación a las necesidades actuales, a lo que se suma, también, el importante crecimiento, en la última década, de facultades de medicina, públicas y privadas, en todo el país, lo que desemboca en que, cada vez, sea mayor el número de alumnos que finaliza la carrera y que desean especializarse.

A nivel nacional, este año se han ofertado 6.530 plazas, para las que se han presentado 14.445 personas. Con respecto a la prueba de este año, Levy Cabrera indicó que los examinados la han catalogado de “difícil”, aunque valoró que se haya aumentado, para lo que existía un compromiso, el aumento de imágenes. Para el secretario general del CESM es necesario adecuar a la realidad el número de plazas en determinadas áreas como medicina de familia y pediatría. “Aunque estas medidas las veremos dentro de unos años y el problema lo tenemos ahora, es necesario empezar ya, puesto que hacen falta en Canarias unos 250 médicos de familia y en torno a un centenar de pediatras”, precisó. Además, matizó que, en menor medida, también se debería incrementar otras áreas como radiología , traumatoliogía o anatomía patológica, donde también faltan especialistas.

Una de las propuestas del Sindicato Médico, además de que las unidades de docencia incorporen mayor número de plazas en las especialidades más deficitarias, es celebrar dos convocatorias de examen MIR al año, como así ocurrió entre los años 1995 y 2000 para hacer frente a la carencia de especialistas y al exceso de estudiantes. Además, sugieren permitir que los profesionales sigan ejerciendo, si están en condiciones, una vez superada la edad de jubilación, solo en las especialidades en las que hay déficit.

Las notas del examen se conocerán hoy

Las notas provisionales del examen MIR se conocerán hoy, con el fin de que las reclamaciones oportunas se puedan presentar desde mañana y hasta el viernes. Asimismo, se prevé que la valoración definitiva se conozca el 3 de abril, para seleccionar las especialidades el 17 de este mes e incorporarase el 24 y 25 de mayo.