Al margen de una batalla perdida, no hay nada más deprimente que una batalla ganada”, dijo Wellington cuando alcanzó el cuartel general de Napoleón en la ciudad belga de Waterloo, a veinte kilómetros de Bruselas. Había ganado al ejército francés. Puigdemont acaba de alquilar un chalé en Waterloo, a razón de 4.400 euros al mes, que supongo pagarán los catalanes o quizá todos los españoles, pues parece que Puigdemont seguirá cobrando, si Rajoy, o quizá los tribunales no lo impiden. Está claro que todo esto forma parte del final del procés, aunque dos millones de catalanes no se hayan dado cuenta aún -será poco a poco- de que han perdido su Waterloo. La batalla la ha ganado el imperio de la ley, por muchos recursos que estos mentecatos presenten ante la ONU, que supongo que tendrá cosas más importantes de las que ocuparse. Por ejemplo, de lo que está pasando en Venezuela. Aquí en España existe un estado de derecho, que ha sido violentado en Cataluña pero que precisamente es el que está impidiendo el desmembramiento gratuito de una región española por parte de una suerte de indocumentados a los que no hay por dónde cogerlos. La última volada de Junqueras es que ejerzan dos gobiernos: uno chimbo en Cataluña y otro real en Bruselas (o al revés, que no está claro), que sería el que dictara las órdenes. Habrase visto tanto despropósito. Y no se cortan un pelo al exponerlo ante la gente, como si fuera la ocurrencia de un genio. En el talego dicen que se pierde la noción de la realidad, como en la UVI, y se desorienta uno hasta límites del disparate. Los muros son muy jodidos. Puigdemont ya está en Waterloo, en un chalé desde el que dominará el mundo. Otro tipo que se ha vuelto majara del todo. O puede que sea simplemente un carota.