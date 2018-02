XTF presenta una moción para que el voto de Zebenzuí sea irrelevante

El Grupo Municipal Por Tenerife-Nueva Canarias (XTF-NC) en el Ayuntamiento de La Laguna presentó ayer una moción con el objetivo de que el voto del concejal Zebenzuí González de León sea irrelevante en los próximos plenos. Zebenzuí fue expulsado del PSOE unos 50 días después de que se conocieran sus famosos mensajes de corte machista y vejatorio para las trabajadoras municipales en los que decía: “Yo a follar”; “jejejejeje”; “con empleadas que pongo yo y enchufo en el ayuntamiento”; “y después a hacer campaña por frikis”; “jejejejeje”; “perdón”, “me equivoqué de grupo”.

La propuesta de XTF-NC consiste en que “en lo sucesivo, y hasta que Zebenzuí González deje su acta de concejal, él será el primero en manifestar su intención de voto en las sesiones plenarias. Y el resto de grupos políticos se comprometerán a que al menos uno de los concejales de las formaciones que vayan a votar en el mismo sentido que Zebenzuí o bien no vote o bien se abstenga para que el voto de este último sea irrelevante en todo caso”.

Indecencia

La moción de XTF-NC propone al Pleno también que haga suyas las declaraciones de la portavoz de Igualdad del PSOE en el Congreso de los Diputados, Ángeles Álvarez, que señaló que, tras haberse “informado y comprobar que a algunos les resulta útil” la resistencia de Zebenzuí González de León a las exigencias públicas de trabajadores, vecinos y políticos laguneros para que abandone de una vez su puesto como concejal, “a veces hay que saber renunciar en política a algunas cosas para no estar avalando lo que es una indecencia”.

Álvarez realizó estas declaraciones después de que durante las últimas votaciones Coalición Canaria (CC) y lo que resta del PSOE (dos concejalas de los cinco iniciales) salieran victoriosos en los plenos gracias al voto de Zebenzuí González.

Ángeles Álvarez manifestó que “la sociedad necesita modificar el modelo relacional entre los hombres y las mujeres para apostar por la igualdad”, a la par que recalcó que se debe “desechar cualquier comportamiento, en el ámbito privado o en el público, que trate de ningunear a las mujeres o de servirse de estas para un aprovechamiento de su tiempo o esfuerzo a cambio de nada”. Y siguió: “Yo no creo que un representante público se pueda permitir semejantes barbaridades y seguir en el cargo. Por tanto, si tiene decencia, sería importante que pensara que no puede representar, no ya a la gente del Partido Socialista, sino a ningún ciudadano de bien o a ningún demócrata pensando lo que piensa y haciendo el uso que hace de las mujeres”; por lo que le recomendó “que trate de buscarse otro espacio, y no solamente eso, sino que el problema, porque ayer estuve informándome al respecto, es que a algunos les resulta útil”.

Así es que, en consecuencia con estas palabras, y para “no estar avalando lo que es una indecencia”, el Grupo de XTF-NC ha propuesto al Pleno una fórmula para que el voto de Zebenzuí González de León deje de tener peso alguno.