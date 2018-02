Zurita recrimina a Alonso que ataque al PP para ocultar su “incapacidad”

El PP y CC -dentro y fuera del Gobierno de Fernando Clavijo- siguen picados por el conflicto de las carreteras. La colisión es múltiple. Ayer se vieron involucrados el vicepresidente y consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez; el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso; Ana Zurita, consejera del Grupo Popular en la Corporación insular y diputada en el Congreso, y el líder regional del PP, Asier Antona.

Todo comenzó cuando Alonso arremetió contra Antona: “No se entera [en la negociación del convenio de carreteras con el Ministerio de Fomento], así que debería dejar de incordiar y no molestar”, declaró en COPE Canarias. Rauda y veloz, Zurita lo acusó de ser “manifiestamente incapaz” de resolver los atascos “monumentales” de la autopista del Norte (la TF 5). Y fue más allá: “Es el peor presidente de la historia en el Cabildo de Tenerife. Eso solo se arregla con una decisión de los ciudadanos que pase por sacar a Coalición Canaria del Gobierno insular, pues el problema de las carreteras de Tenerife no se arreglará mientras sigan gobernando la Isla”.

A propósito de la denuncia de Antona de que en el futuro convenio se han incluido obras ya finalizadas, Alonso alegó que en la adenda de ampliación para 2018 se detallan todos los proyectos del periodo 2008-2017, y ahí, “efectivamente”, están algunas acabadas, como la mejora paisajística de la TF-1 y la Vía Litoral: “La adenda lo que hacía era cerrar el convenio vigente. El hombre no se entera”. A su juicio, en el PP “están muy nerviosos” porque, en las encuestas, Ciudadanos “les están comiendo el terreno”, y por ello “están disparando para todos lados”.

Desde la sentencia del Tribunal Supremo que reconoce la deuda con Canarias en el convenio de carreteras, “están descolocados”, recalcó Carlos Alonso. “Quedó claro que fueron cicateros y arbitrarios con Canarias”.

En Onda Cero, Antona invitó a Alonso a un debate público sobre carreteras y echó en cara a CC su “pésima gestión” en la materia. “Quienes incordian a los ciudadanos son aquellos que no gestionan bien, y quienes incordian todos los días a los ciudadanos de Tenerife que tienen que ir al Sur con esas tremendas colas que desesperan son aquellos que no han gestionado bien los asuntos de carreteras”. Retóricamente, preguntó al presidente del Cabildo que si se ha olvidado de cuando “un día sí y otro también” criticaba a la entonces consejera regional del área del PSOE, Ornella Chacón. “¿O es que eso ya se ha resuelto? ¿O como ahora hay un compañero de su partido se olvida de la crítica a la entonces consejera de Obras Públicas? Pues no, no se ha resuelto el problema de carreteras”. Antona comentó que hay obras que se han ejecutado e inaugurado que aparecen en la adenda de 2018, y que hay muchas actuaciones que se quieren incorporar en el nuevo convenio que no tienen ni proyecto. “Cuando uno mete el dedo en la llaga”, comentó, “saltan como resortes incómodos personas como Carlos Alonso, que tiene una alta responsabilidad en lo que a carreteras se refiere en Tenerife”. Sobre Pablo Rodríguez reiteró que en la adenda de 2018 que se ha firmado hay obras ya inauguradas hace cuatro años.

Según el vicepresidente, “intencionadamente o por desconocimiento”, Asier Antona “confunde” el convenio de carreteras de 2006 con el nuevo. “La tarea de Canarias está hecha”, remarcó. “Hemos pasado a Fomento muchísimos borradores, el último, en enero de este mismo año, con el listado de obras a financiar con cargo a ese convenio, y las prioridades están pactadas con los cabildos”.

Ana Zurita instó a Carlos Alonso a que “deje de atacar a todo lo que se mueve” y se concentre en solventar “los sufrimientos de los tinerfeños”. Es “fundamental”, manifestó, que en la adenda “figuren ya los proyectos para arreglar el colapso de la TF-5, que es la prioridad, en lugar de rellenar el papel con las obras ya realizadas”, como la Vía Litoral y la recuperación ambiental y paisajística de la TF-1. “Lo que pasa es que, como el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias no tienen ni idea de lo que hacer con el problema de la TF-5, siguen dando bandazos y no pueden presentar un proyecto concreto. Ello retrasará la solución que los tinerfeños demandan y que tendría que haber estado contemplada en la adenda de prórroga del convenio para 2018”.

El miércoles, a través de la COPE, Antona culpó al Ejecutivo regional de “enturbiar” la situación: “Las carreteras están como el Gobierno de Canarias, absolutamente colapsado. Han incorporado vías que ya están inauguradas en la época de Paulino Rivero, por lo que queremos saber nombre y apellidos de las que se pretenden incluir”. Apeló a una “rigurosa responsabilidad”, porque el Gobierno central “está cumpliendo milimétricamente con Canarias”.