A seguir haciendo historia

Uno de los pocos listones que le quedan por superar a la UD Granadilla Tenerife Egatesa en la Liga Iberdrola es derrotar al Atlético de Madrid, el único grande que no sabe lo que es perder ante el equipo de Toni Ayala. Esta tarde se dan las condiciones idóneas para que el Atlético de Madrid muerda el polvo en La Palmera: ilusión inquebrantable de las guerreras, y una afición que llevará en volandas a sus jugadoras. El partido entre dos de los mejores equipos del país arranca a las 19.30 horas, con las cámaras de GOL como testigo del partidazo de la jornada.

Ayala sabe de la dificultad que entraña derrotar al equipo colchonero, pero también sabe como le ponen este tipo de partidos a sus pupilas. En Tenerife ya cayeron otros transatlánticos como FC Barcelona y Athletic Club. Por si esto fuera poco, el Atlético de Madrid se está jugando el liderato, y por ende el título de liga con un FC Barcelona que también tiene un choque de alto voltaje con su visita a la revelación del campeonato, el recién ascendido Madrid CFF.

La igualdad de la Liga Iberdrola se demuestra con los puntos que se han dejado por el camino los tres primeros clasificados. El objetivo es ganar, y si de paso el Sevilla se impone al Athletic, el Granadilla Tenerife Egatesa recuperará la tercera plaza.

Lo importante es que las jugadoras se diviertan, jueguen sin presión, y sean capaces de desplegar el fútbol que tienen en sus botas.

Ayala cuenta con todo el plantel a excepción de Andrea Marrero, que ya tiene el alta medica, pero su entrada a la dinámica de grupo debe ser poco a poco, tras sufrir una lesión de larga duración.

Lo que es seguro que el jugador número 12 no fallará, ya que se espera una gran entrada, pese a que el partido se podrá ver por televisión. Además, hoy no juegan Real Madrid y Barça, ni tampoco el Tete. No hay excusas.