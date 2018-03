Llegó el momento de recuperar sensaciones

El Iberostar Tenerife regresa a la competición en Liga Endesa hoy, a partir de las 20.00 horas, ante un necesitado Divina Seguros Joventut. Tras varios malos resultados consecutivos los jugadores aurinegros están obligados a mejorar su imagen ante un oponente propicio. Más allá de recuperar el camino de los triunfos, el compromiso de hoy debe servir para recuperar sensaciones.

Con los play-offs como objetivo a dos victorias de distancia, el Canarias compite al calor de su público después de sufrir una eliminación en Champions League que sorprendió a todos. Tras el parón por las ventanas FIBA nada ha sido igual, de ahí la importancia de poder reivindicarse en duelos como el de hoy, porque el tramo final de competición será muy duro para los de Fotis Katsikaris, que la pasada jornada no pudo contar con Josh Akognon, al resentirse de su lesión de rodilla.

El Iberostar Tenerife se verá las caras con cinco de los ocho primeros clasificados en las últimas diez jornadas de la Liga Endesa y la lectura más positiva que puede realizarse de tal situación es que, en otra similar, el equipo logró entrar en Copa.

Los badaloneses llegan con urgencias a Los Majuelos. Últimos clasificados, con solo cuatro victorias en su casillero, Carles Durán, su entrenador, es consciente de que necesitan ocho triunfos para lograr la salvación y que el Canarias no es el mejor oponente, pero no puede desperdiciar oportunidades.

Los cambios realizados en su plantilla verdinegra no han dado el mejor resultado y, pese a que la llegada de Nico Laprovittola sirvió como revulsivo, el mismo no fue suficiente. Quinta peor defensa y sexto peor ataque, el Joventut se aferra a la historia, es junto a Real Madrid y Estudiantes el único club que siempre ha militado en la élite, para cambiar su dinámica, algo que, ojalá, no comience a suceder hoy, en el Santiago Martín.