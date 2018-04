El conflicto por el atasco en las autopistas centra el debate de la política insular

El problema de fluidez del tráfico en las autopistas de la Isla fue el tema que más polémica generó entre la oposición, especialmente por parte del PP, y el equipo de gobierno del Cabildo de Tenerife (CC-PSOE), durante la celebración del debate en el pleno sobre la orientación general de la política insular, el segundo que celebra la Corporación.

“Los que estamos aquí sentados no tenemos ni idea de lo que este grupo de gobierno pretende hacer con la autopista. La realidad es que CC nos ha llevado al colapso absoluto de esta Isla, ha habido un freno de la economía”, criticó al respecto el portavoz del Grupo Popular, Manuel Domínguez, quien añadió que “no es un problema económico o jurídico, sino por no querer tomar decisiones”. “Han provocado un caos absoluto y no saben qué hacer -enfatizó-. Ahora las prisas, quizás por las fechas electorales y alguna que otra encuesta, han provocado malos consejos y hemos visto cómo el presidente del Cabildo se ha dedicado a culpar a todo el mundo”.

Manuel Domínguez también criticó que “en este momento hemos visto cómo nuevamente, sin tener ni idea de por qué, aparece” una propuesta de un carril bus-VAO entre el aeropuerto Tenerife Norte y Santa Cruz de Tenerife en menos de un año. “Si ese carril es técnicamente oportuno, que se haga, pero en una sola fase”, añadió.

Camisas de once varas

“Lo que ha fallado en todo esto es la planificación y se han metido en camisas de once varas y la han liado”, enfatizó Domínguez, a la vez que sostuvo que “no nos vamos a someter a ese show mediático que quieren”. “En esa fotografía no nos van a encontrar, no vamos a ser culpables o cómplices de una mentira predeterminada”, indicó.

Por su parte, el portavoz de Podemos, Fernando Sabaté, también denunció sobre este tema que “ha existido falta de claridad en los objetivos y miopía en las prioridades”. “El Cabildo se centró en el cierre del anillo insular y no fueron capaces de reconocer dónde se estaba empezando a verificar el problema real del colapso del tráfico, en las autopistas del Norte y del Sur, por lo que hemos perdido dos años preciosos”, criticó. Sabaté abogó por que el carril bus-VAO se realice también en el futuro tercer carril de la autopista del Sur y apostó por “hacer mucho más competitiva a la guagua, para que atraiga más público”.

Siguiendo con la movilidad, el portavoz de Podemos solicitó “la eliminación del proyecto de la Vía Exterior, que sería profundamente inútil para resolver el grave problema del colapso”. Insistió, además, “en que debemos renunciar al proyecto de los trenes”.

Desde el equipo de gobierno, el portavoz de CC, Alberto Bernabé, calificó las afirmaciones de Manuel Domínguez de “reflexiones demagógicas, quizás por la cercanía de las próximas elecciones”, y denunció la “teoría del caos presentada por el portavoz del PP, con las siete plagas, aunque parece que los datos no indican eso”. “La economía de la Isla lleva cuatro años consecutivos creciendo, además de manera transversal y no solo en el turismo. La foto macroeconómica de Tenerife creo que es que progresa adecuadamente, y crece creando empleo”, explicó al respecto.

Bernabé criticó también que Domínguez “no ha tenido el decoro de comentar los 800 millones de euros que se nos hurtó en carreteras y que la Justicia nos da ahora la razón”. “Es verdad, nos hemos metido en camisas de once varas y en charcos de los que sabemos que no saldremos muy impolutos, pero por responsabilidad, y cada vez más, me temo, este Cabildo entra en charcos en los que chapotearemos lo que haga falta por responsabilidad, aunque no tengamos competencias”, enfatizó el portavoz de CC. En esta línea, el presidente del Cabildo, Carlos Alonso, respondió que “hablar 20 minutos sobre carreteras y no decir ni una sola vez que Canarias ha sido castigada tremendamente por el PP, y lo dice el Supremo, que condena al Estado a pagar a Canarias 800 millones, demuestra por dónde va la foto”.

Alonso explicó que las propuestas para solucionar los problemas de fluidez del tráfico en las autopistas de la Isla son las mismas que se plantearon en 2015. “No hemos cambiado de posición en estos años, seguimos en la misma línea de trabajo, pero otros se dedican a generar confusión”, enfatizó, a la vez que añadió que “el problema no es la falta de planificación o de ejecución, sino de recursos”.

A todo esto, el portavoz del PP replicó que él solo habló de “una sola plaga, la de CC en Tenerife”. Aun así, Domínguez afirmó que sigue “tendiendo la mano para que se solucionen los importantes problemas en carreteras, para seguir trabajando en la búsqueda de soluciones”. “Si creen que este es el mayor problema de Tenerife, le daremos toda la información para que sean parte de la solución y no de la confusión”, le respondió a su vez Alberto Bernabé.

Crítica al Gobierno

Por su parte, el portavoz socialista, Aurelio Abreu, destacó que el PSOE ha tratado de “dar estabilidad a esta institución, y creo que lo hemos logrado”, y abogó por el consenso político. En cuanto al tema de carreteras, Abreu señaló que “no es cuestión de buscar culpables”, aunque enfatizó que el Gobierno canario “no ha hecho su tarea”. “En los últimos años no ha puesto entre sus prioridades las carreteras de Tenerife, y eso ha producido un atasco y un retraso importante”, añadió, a la vez que criticó la labor del Ejecutivo con los hospitales.

Un bono mensual de 60 euros y una red de detección temprana de incendios

El presidente del Cabildo, Carlos Alonso, anunció ayer, durante el debate en el Pleno, los 10 compromisos que asumirá la Corporación insular como retos prioritarios durante este año. Entre las acciones, Alonso explicó que se implantará un bono de transporte mensual de 60 euros que se podrá usar en el transporte público de toda la Isla, así como un bono con un descuento del 75% para los desempleados. También se destinarán 10 millones para crear una red de detección temprana de incendios y se mejorarán las paradas de guaguas y el entorno de las carreteras convencionales.

Alonso anunció asimismo diferentes acciones y ayudas para la Formación Profesional, así como la ampliación a Educación Secundaria del programa de actividades multideporte para promover los estilos de vida saludable. Además, a través de diversos programas y servicios el Cabildo se espera poder atender a cerca de 4.000 personas dependientes, y se prevé que el servicio de ayuda a domicilio especializado termine el año atendiendo a 270 personas.

Carlos Alonso destacó el Pacto de rentas, que tiene por objetivo que los salarios, pensiones y otras rentas de carácter social evolucionen al alza, con la mejora de la negociación colectiva y el impulso de los salarios, un paquete de descuentos en servicios del Cabildo para mayores de 65 años y personas con discapacidad, acciones que mejoren la productividad del personal de empresas privadas mediante la formación y otro paquete de medidas para abordar la brecha salarial o la economía sumergida.

Por su parte, el portavoz socialista, Aurelio Abreu, anunció también algunas propuestas, como “una moción al Pleno para que las mujeres víctimas de violencia de género cuenten con un contrato laboral de al menos un año”. Denunció, además, la ausencia de “una dirección clara para la sanidad pública en el Gobierno de Canarias” y señaló que espera que el retraso en la firma del convenio entre el Ejecutivo y el IASS “sirva para mejorar las plazas sociosanitarias”.

Asimismo, se aprobaron propuestas de otros partidos, como una estrategia contra la obesidad infantil, del PP, o que el Cabildo incluya la construcción de las pasarelas en Padre Anchieta como obra prioritaria, del concejal no adscrito. De Podemos se aprobó una resolución para aplicar políticas activas de apoyo al alquiler a familias en exclusión social, medidas de protección a la infancia o la implantación de un programa quinquenal para la recuperación y musealización de sitios arqueológicos, entre otras.