“El Museo de la Naturaleza y el Hombre no es un nombre inclusivo y no ha calado en la población”

El Museo de la Naturaleza y el Hombre (MNH) afronta una nueva etapa con el proceso que acaba de abrirse para cambiar su nombre, en busca de otro “más inclusivo” y que tenga más “calado” entre la población y los visitantes, explica la consejera de Museos del Cabildo de Tenerife, Amaya Conde. Pero no es el único reto al que se enfrenta, otro es el inicio del cambio de su exposición permanente o la recurrente petición a Madrid para recuperar la momia guanche que hay en el Museo Arqueológico Nacional. Sin embargo, en la actualidad “no hay resquicios legales” para reclamarla, por lo que la “vía jurídica no tiene, por desgracia, solución actualmente”, apunta Amaya Conde.

-¿Por qué es justo ahora cuando se ha tomado la decisión de cambiar el nombre del MNH?

“En realidad vamos con retraso, porque la decisión del cambio de nombre la tomó la junta rectora a finales del mandato pasado, creándose una comisión técnica de personal de museos y con presencia de todos los grupos políticos, con voz pero sin voto. La cuestión es que la propia dinámica del día a día nos ha ido comiendo el tiempo”.

-¿Cuáles son los motivos de esta decisión?

“Hay dos: uno es por una cuestión de género, ya que no es un nombre inclusivo, es un nombre con el que mucha gente no se siente identificada y, por lo tanto, creo que como Administración pública no podemos obcecarnos en que este es el nombre que hay y ya no se cambia. Además, es un nombre que solo tiene una vigencia de 20 años y que, y eso es un sumatorio, no ha calado. Nos lo han dicho agentes turísticos en diferentes ocasiones. Y este es el segundo motivo. La dificultad es encontrar un nombre que abarque el concepto de museo arqueológico y de museo de ciencias naturales y que, además, tenga cierta proyección o calado. Eso es muy complicado, y por eso hemos decidido acudir a los profesionales del sector”.

-Pero antes habían abierto una consulta popular, ¿qué pasó con ella?

“Hicimos una consulta popular de petición de nombres y nos dimos cuenta de la dificultad que había para elegir uno u otro, por lo que la propia comisión técnica tomó la decisión de que era necesario contactar con profesionales del sector. En este proceso nos hemos dado cuenta de que no éramos capaces de decidir porque nos faltaba objetividad y profesionalidad en las propuestas, y eso es lo que estamos buscando ahora. Las propuestas se recogieron y se van a dar a las empresas para que vean un poco el sentir de la gente y para que ese trabajo no quede en vano”.

-¿Ya se ha contactado con las empresas especializadas?

“Es una convocatoria a empresas, tienen 10 días para presentar sus books de trabajo y la comisión técnica elegirá a un máximo de cinco, a las que se les pedirá una propuesta. Y de esas cinco propuestas máximas, si nos convencen, elegimos una y se implementará. Llegaremos, más o menos, al verano con el nuevo nombre. Luego implementarlo es otro proceso, que se hará a lo largo de este año para que el que viene ya emprendamos esa fase final de difusión”.

-¿Les darán a las empresas alguna directriz?

“Serán muy genéricas, el nombre tiene que hablar de lo que tiene este museo, que es complicado, porque el nombre clásico, por ejemplo, de Museo de Historia Natural no puede ser. Es decir, hay que tener también en cuenta los nombres del resto de museos que tiene el organismo. Por eso el problema de usar palabras similares, porque la gente se puede confundir. Esa es la mayor directriz. Y hay muchos condicionantes, no es fácil”.

-En Internet ha habido bastantes reacciones a este tema, con muchas opiniones críticas diciendo que es innecesario…

“No es una tontería, es un símbolo y los símbolos son muy importantes, son los que nos hacen replantearnos nuestra sociedad y cambiar nuestra forma de expresarnos. Opiniones hay para todos los gustos, y evidentemente las redes sociales dan para explayarse y hay que cogerlas con pinzas, pero yo defiendo que es importante, como lo son los nombres de las calles o lo que decimos y no decimos. La sociedad cambia, y lo que hace 20 o 30 años parecía normal, hoy no lo debe ser, y hoy debemos entender que cuando hablamos de hombre no estamos hablando de humanidad”.

-En lo que queda de mandato, ¿hay previstos más cambios, novedades o reformas en este o en el resto de museos?

“Hay previstas varias cosas, pero va lento. Nosotros estamos ahora mismo en un proceso de reforma y mejora del Museo de Historia, de ampliación del museo de la Casa de Carta, que será una reforma entera. Son dos museos que se han quedado un poquito cortos y que hay que impulsarlos, y estamos ahora mismo en ese proceso. Respecto al Museo de la Ciencia y el Cosmos, hemos ido haciendo trabajos poco a poco y ha tenido una reforma menos dramática, aunque debe seguir en ese proceso, pero será una cosa más lenta. Y es que solo queda un año de legislatura, así que solo podemos consolidar lo que se ha hecho y el que venga después tendrá que plantearse, en algún momento de la próxima legislatura, el inicio del cambio del Museo de la Naturaleza y el Hombre, de su exposición permanente, que ya necesita una intervención. Y no solo cambiar pequeñas cosas, sino plantearnos que, en vez de parchear, se debe enfocar el cambio que hay que hacer en el museo para los próximos 20 años. Creo que ahora este es el principal reto de cara al futuro, porque todo lo demás no deja de ser reformar o ampliar o modificar, pero este es un gran desafío porque es el buque insignia de los museos del organismo y cambiar algo así es muy complicado y requiere mucho esfuerzo”.

-¿Qué tal está funcionando la exposición Athanatos?

“Pues muy bien, nosotros ya estamos en la recta final, pero estamos muy contentos, ha habido bastante éxito de público. Y lo que ha tenido un éxito brutal han sido los talleres con escolares, porque los hemos tenido que duplicar, ha sido impresionante. Al fin y al cabo, todo lo que hacemos está encaminado a crear vocaciones científicas y una relación de cercanía con la ciencia, y creo que eso lo hemos conseguido. Y ahora nos queda el congreso de Athanatos, que tendrá lugar a finales de mayo y será el colofón”.

-Qué conmemora el 25 aniversario del congreso Cronos…

“Cronos fue hace 25 años el primer congreso que hubo en el mundo sobre momificación, se hizo en Tenerife y contó con una exposición. Fue el inicio del estudio serio de las momias, desde Tenerife con una proyección nacional e internacional muy importante. Después de eso ha habido otros congresos en otros puntos del mundo, incluso en Lanzarote hubo uno, y en el último avisamos de que íbamos a hacer uno especial por el 25 aniversario, que es este, Athanatos, que cambia el nombre del proyecto porque no es solo el congreso, sino la exposición y más actividades. Van a venir científicos de más de 20 países. De todos los congresos internacionales de momias, este es en el que más trabajos científicos se van a presentar, con diferencia. Se han presentado proyectos firmados por más de 400 personas y eso es un éxito inmenso. Ha tenido una acogida internacional impresionante”.

-Hablando de momias, ¿cómo va la reclamación de la momia guanche al Museo Arqueológico de Madrid? Creo que iban a plantearse que intervinieran los servicios jurídicos, después de que una decisión judicial obligara a la devolución del conocido como tesoro de Sijena…

“El problema es que lo de Sijena tenía otra cuestiones jurídicas que nosotros no cumplimos, y es que la momia fue un regalo a Alfonso XII. De hecho, no es patrimonio nacional, aunque esté depositada en el Museo Arqueológico Nacional. Jurídicamente, nosotros no teníamos esos resquicios legales; por lo tanto, esa vía jurídica no tiene, por desgracia, solución actualmente. Ahora mismo no parece viable. Además, pedimos prestada la momia para esta exposición, y en aras de la confianza mutua les ofrecimos a cambio llevar otra para que estuviera expuesta, pero directamente no nos contestaron. Así que la verdad es que ahora mismo la reclamación de la momia está parada y tendremos que darnos un tiempo para ver qué vías podemos explorar”.

-Respecto a los restos de Belmaco, ustedes han manifestado que están dispuestos a devolverlos a La Palma, pero que aún no ha habido ninguna petición formal. ¿Ya se ha hecho?

“De esto sé lo que he leído en los periódicos, y lo que yo digo es que las cosas se hacen de otra manera. Hay cosas que primero se hacen extraoficialmente y en persona, y cuando ves que no hay una contestación adecuada, pues lo mandas por escrito y hablas con la prensa. El día que me vengan con una petición, contestaré, pero es que yo todo lo que sé es porque me he enterado por la prensa, que es lo que me molesta, cuando por mi parte no ha habido nunca ningún problema. Es que ni siquiera han venido a visitar los restos. Las cosas son sencillas si las haces sencillas”.

-¿Qué opina sobre la ausencia de yacimientos arqueológicos visitables en la Isla?

“Sé que Patrimonio del Cabildo tiene varias ideas. Es verdad que parece que no hay yacimientos en Tenerife, pero sí los hay. Lo que pasa es que durante un tiempo hubo una política de proteger los yacimientos no haciéndolos públicos, que yo personalmente considero que no es la adecuada, porque hemos perdido visibilizar nuestro patrimonio y darle una proyección y conocimiento. Creo que ha sido un error, pero en este momento se está trabajando en una línea completamente diferente, pero, como todo, cuesta cambiar dinámicas y buscar la fórmula adecuada, porque lo que ha funcionado en Gran Canaria no tiene por qué copiarse para Tenerife, cada isla tiene su dinámica”.