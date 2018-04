José Rocha: “Hemos sido el equipo más homogéneo, esa ha sido la clave para lograr el campeonato”

El Tijarafe Candelaria revalidó el pasado fin de semana el título del Torneo Santiago Ojeda de equipos juveniles tras derrotar en la gran final al Saladar de Jandía por 12-11. En la luchada por el tercer puesto, el Añavingo Chimisay de Arafo venció al Santa Rita por 9-12

José Rocha, más conocido por el Fula, lleva años trabajando la cantera y llevando los equipos de base del Tijarafe Candelaria. Para el entrenador palmero, este campeonato fue más sufrido y competido que el anterior. “Lo cierto es que si no hay nada sufrido, el esfuerzo parece que no vale. En ese aspecto estoy muy contento con mis chicos”.

Cuestionado por la clave del campeonato, Rocha afirmó que “para nosotros el campeonato ha estado muy bien. Hemos competido ante equipos con hombres muy fuertes arriba, sobre todo el Jandía y el Arafo pero, sinceramente, creo que el equipo más homogéneo hemos sido nosotros, y esa ha sido la clave para lograr el campeonato”.

José el Fula reiteró el grandísimo trabajo de todo su equipo pues “nuestra media ha realizado un campeonato espectacular. Cada luchada la cuadramos como queríamos, pues nos levantaban el resultado en ventaja de cinco, seis o siete puntos, y nos permitía elegir los cruces y cansar a los luchadores más importantes de los rivales. Pese a que los destacados del Jandía y el Arafo eran superiores a los nuestros, llegaban bastante agotados a enfrentarse con los nuestros”.

Rocha le restó importancia a las decisiones arbitrales durante el campeonato pues “en cuanto a la luchada con el Arafo, pienso que fue un error del equipo al no estar pendientes y avisar a Ricardo que estaba al límite de las amonestaciones, pues protestaron cuando el árbitro le pitó la cuarta. No quiero entrar a valorar si fue merecida o no, pues los árbitros te pueden ayudar o perjudicar, pues en nuestro caso podríamos recordar la amonestación que recibió Arquímedes ante Hakim faltando cuatro segundos. Y en la final, Carlos Jiménez el Palmerito se movió por igual que Fernando, por lo que no creo que debió ser amonestado en esas agarradas”.

Durante las últimas temporada, el Tijarafe Candelaria ha copado los títulos de cadetes y juveniles en La Palma, lo que demuestra el buen trabajo realizado desde abajo. “Se está trabajando muy bien en el club y, pese a ser un pueblo pequeñito, tenemos equipos en todas las categorías de la lucha canaria, desde prebenjamines a séniors, con muchos niños practicando la lucha. Este trabajo de varios años con la base y sacando chicos desde abajo nos ha permitido lograr varios títulos en cadetes y juveniles. Aunque este año el cadete está algo flojito, por el cambio generacional, estamos comenzando a cosechar luchadores de nuevo desde alevines e infantiles y espero que en breve estén dando la talla. Todos estamos muy satisfechos pues la base del juvenil actual y parte del senior está compuesta por estos luchadores que llevan con nosotros varios años”.

Precisamente son los juveniles los que están sosteniendo al senior en la Liga Regional y la Copa de La Palma, ante la baja por lesión de Cristian González, y la baja de peso de Alberto Castro. “Para eso está la cantera. Están haciéndolo lo mejor posible y ayudando al equipo. Tanto Carlos Jiménez como Samuel Castro y Arquímedes Palma, están haciendo buenos papeles. No suelen desgastarse mucho en juveniles, pues con Leandro Padrón y Romeo Leander y el resto de chicos de la cola se están resolviendo las luchadas, por lo que solo suelen salir a bregar con el Tazacorte”, finalizó Rocha.