Mariano Cejas (Ciudadanos): “Si CC no sabe qué hacer con el dinero que llega de Madrid, que baje impuestos, los canarios sí sabemos en qué gastarlo”

Nadie podrá negarle su buen ojo a la hora de dar el salto a la política, porque es de la primera generación (por decirlo así) de Ciudadanos (Cs) en Canarias. Iba de segundo tras Melisa Rodríguez en 2015, cuando sacaron tantos diputados estatales en esta provincia como el PSOE o la propia Coalición Canaria, que apenas les superó por 8.000 votos. Como funcionario del Cabildo, conoce de sobra los vericuetos de la administración pública. Ahora que son la pesadilla de la vieja política en las encuestas, el portavoz naranja en las Islas es Mariano Cejas (Weinheim, Alemania, 1973).

-¿Cómo vivió la noche electoral de 2015, tan singular para su partido al tratarse de su primera gran cita en las Islas?

“Cuando acabé de contar votos en la Cruz del Señor,

habíamos logrado entrar en el Parlamento de Canarias. En lo que tardé en bajar a la sede, que es una cuestión de minutos, nos habíamos quedado fuera con el recuento de La Gomera. No lo olvidaré jamás”.

-¿Por cuántos votos?

“Unos 600. Teníamos el 5,93%, pero el tope regional es del 6%”.

-Aun así, los resultados fueron un éxito para Ciudadanos…

“Es verdad. Conseguimos representación en Santa Cruz, en La Laguna, en Granadilla, en Icod, en El Rosario, en Las Palmas de Gran Canaria, en Arrecife, en el Congreso, en varios cabildos…”.

-Todo ello sin apenas implantación territorial…

“Si bien recuerdo, en solo 14 o 15 municipios”.

-Mérito sí que tiene.

“Pero el cuento ha cambiado. Ya estamos en 44 municipios de Canarias que suponen el 85% de su población”.

-Vistas las encuestas, ¿hay gente esperando a la puerta de las sedes para afiliarse?

(Sonríe) “A partir de septiembre, hay un crecimiento importante de la militancia”.

-¿De cuánto?

“En toda Canarias hemos aumentado nuestra militancia el 50%”.

-¿Cuántos afiliados tiene Ciudadanos en las Islas hoy?

“Unos 6.000 inscritos”.

-¿No les preocupa el virus de los ganapanes de la política, esos que buscan un trabajo y desconocen que se trata de un servicio público?

“En los estatutos del partido contamos con una salvaguarda. Durante los seis primeros meses, se puede revocar la afiliación sin más explicaciones”.

-¿Tienen periodo de prueba?

(Sonríe) “Algo así”.

-¿Eso es lo que pasó con Enrique Hernández Bento? ¿No pasó la prueba?

“Se ve que no”.

-¿Cómo se presenta la temporada en cuanto a fichajes?

“En Ciudadanos no hacemos fichajes. Si me lo pregunta por Víctor Pérez Borrego, que es compañero mío del Cabildo desde hace muchos años, fíjese en un dato. Cuando lo llamé para ofrecerle la Portavocía del partido en Tenerife, él ya llevaba dos años afiliado a Ciudadanos, pero los medios no lo sabían y por eso se habló de fichaje”.

-¿No harán como otros partidos, que se fueron formando con los díscolos de Coalición que se quedaban sin poltrona?

“Para nada. Nos reunimos con mucha gente, pero nuestro objetivo es crear equipos de trabajo. Para que funcionen, hay que incorporar a gente con experiencia, pero también hay sitio para los que no tienen experiencia política anterior, porque funciona la combinación entre unos y otros. Eso sí, como ya sabe, en Ciudadanos no se admite a nadie con sospechas de corrupción”.

-¿Es verdad que Madrid manda mucho en Ciudadanos?

“Para nada”.

-Tienen fama de eso.

“Tenemos un Comité Autonómico y unas Secretarías de Organización, Acción Institucional, Relaciones Institucionales, Comunicación y Programas. Tenemos autonomía de acción, y nuestra estrategia se decide aquí. Ese esquema se repite en cada isla. Por supuesto, nos coordinamos con Madrid. Defendemos ciertas singularidades para Canarias, pero llevamos como bandera algunos temas, como, por ejemplo, que los canarios tengan acceso a la misma educación que el resto de los españoles”.

-Desde que están de moda en las encuestas, a ustedes les atacan mucho y les acusan de ser un partido centralista.

“Le respondo con un dato: fuimos el único partido político nacional que se presentó a las elecciones de 2015 con una agenda específica para Canarias. Defendimos el REF, el transporte, el plátano, los cabildos… Para ser canario no hay que ser de este o de otro partido. Lo que entiendo es que hay que sentirse orgulloso de ser español, de ser canario y, en mi caso, de ser de Tenerife, pero también de El Hierro…”.

-¿Qué consideran que debe corregirse del Estado de las autonomías?

“Más que corregir, lo importante es que el dinero que llega a la autonomía se utilice correctamente. No puede ser que Canarias tenga unos 1.500 millones de euros para inversiones y que, cumplido el tercer trimestre del año pasado, el Gobierno de Canarias solo hubiera ejecutado el 14%. No le digo al cierre del año, porque esos datos, aunque los hemos solicitado, no son públicos aún. Es inconcebible que el Gobierno de Canarias presuma de superávit cuando el 44% de su población se sitúa en el umbral de la pobreza. Como no puede ser que nueve de cada diez canarios tenga estudios por debajo de la Secundaria”.

-¿Es más problema de eficacia que de modelo político?

“No, no. El problema es el modelo político, claramente, porque llevamos 25 años de Coalición Canaria, apoyados unas veces por el PP y otras por el PSOE, y siguen gobernando a pesar de que ni siquiera ganan las elecciones. El resultado es que llega mucho dinero para Canarias pero no se ejecuta, como pasó también con más de 100 millones de euros para carreteras el año pasado”.

-¿Qué cambiarían ustedes?

“Desde luego, no haremos lo que hace Coalición Canaria, porque el dinero llega pero no se utiliza, y luego encima presumen de superávit. Si no saben dónde gastar ese dinero, que bajen los impuestos. Que dejen ese dinero en el bolsillo de los canarios, que seguro sabremos qué hacer. Hay que bajar el tramo autonómico del IRPF, por ejemplo”.

-Aludió antes a la tolerancia cero de Ciudadanos sobre la corrupción. Para su partido, basta con ser citado como imputado para dejar el cargo público.

“Así es”.

-¿Eso no puede acarrear injusticias? Se lo pregunto porque ya les pasó en Ciudadanos con Jordi Cañas, que luego fue exonerado de toda culpa.

“Hizo lo que tenía que hacer, porque primero están las instituciones. Lo que pasa es que los canarios y los españoles en general estamos cansados de tanta corrupción. Los políticos tenemos que dar ejemplo. En Ciudadanos no estamos para buscarnos un trabajo. Yo llevo 15 años trabajando para la administración pública, y si me dedico a la política es porque me atrae el proyecto. En la vida hay que ser honesto y si uno mete la pata, hay que dar un paso al costado”.

-¿Qué debe hacer entonces el alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, que lo han llamado a declarar como imputado por el caso Grúas?

“Ser honesto y dar un paso al costado. Se lo pedimos a él porque es lo que nos aplicamos a nosotros en Ciudadanos”.

-¿Y si no dimite, apoyarán una moción de censura?

“Respetemos los pasos. Lo primero es pedirle que dimita. Y si no dimite, que en este país parece que dimitir es un nombre ruso, tendría que ser Coalición Canaria quien lo aparte. Es lo mismo que hemos pedido en Madrid al PP con Cristina Cifuentes. Poco a poco”.

-Para usted, que sabe de lo que le hablo, ¿qué tiene de ping-pong la política?

“Que a veces hay mucho ping-pong y poco de lo que realmente importa a los ciudadanos”.

-¿Se refiere a la comunicación de los partidos?

“Sí. Hay que pensar más en la gente que lo está pasando mal. En Canarias, la política parece un tablero de ajedrez donde casi siempre están las mismas fichas, que van cambiando de sitio. Como si ser político fuera una carrera profesional. No hay ningún problema en bajar a la tierra y, si no tienen ni trabajo, siempre pueden darse de alta de autónomos”.

-¿No será que hay miedo de levantar las alfombras?

“En Canarias hace falta una refundación completa. Hace falta una auditoría política. Mire la Sanidad, que se lleva el 40% del presupuesto de la comunidad, más de 3.000 millones de euros. Sin embargo, no está mejor que antes, precisamente, y ahí están los datos de lo que tienen que esperar los canarios para ser atendidos. Si seguimos haciendo lo mismo, seguiremos obteniendo malos resultados”.

-Sus padres tuvieron que emigrar. ¿Cómo ve que ahora se repita la historia, a pesar de que hay mejor formación?

“Con gran pena. Espero que mis hijas tengan oportunidades en las Islas. Pero es culpa de la gestión. Hay que decirlo alto y claro. ¿Sabe cuánto se presupuestó para los jóvenes canarios el año pasado? Unos siete euros para cada uno. Definitivamente, hay que cambiar Canarias”.