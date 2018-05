Críticas a la petición de Sí se puede de no apoyar la elección de la Reina del Carnaval por sexista

Las declaraciones de la concejal de Sí se puede en Santa Cruz ASUN FRÍAS pidiendo al Ayuntamiento que no apoye actos sexistas en las Fiestas de Mayo ni en Carnaval han generado una gran polémica y algunas declaraciones contundentes, como las de la diputada de Podemos NOEMÍ SANTANA (en la imagen), quien preguntó en Twitter: “¿Qué niña canaria no ha soñado con ser reina del carnaval de su tierra?”, o la de ENRIQUE CAMACHO (en la foto, a la derecha), director de la última gala, que ha recordado a la edil que los trajes “no solo no son sexistas, sino que son obras de artesanía”.