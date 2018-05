“Desde el Gobierno de Canarias al ayuntamiento más pequeño se necesitan partidos nuevos que abran gavetas y ventanas para que empiecen a cambiar las cosas”

Es uno de los rostros más conocidos en las Islas de la fuerza política de moda, esa a la que las encuestas auguran un crecimiento notable en toda España, que en el caso canario es de tal magnitud que pasaría de ser fuerza extraparlamentaria a llave de la gobernabilidad. En Ciudadanos (Cs) no pararon hasta convencerla de que se presentara por la formación naranja en 2015, tras conocerla en un acto del partido al que la llevó su padre. A pesar de su juventud, tiene el carácter que otorga ser la primogénita de cinco hermanos. Los funcionarios laguneros le agradecen a Teresa Berástegui (La Laguna, 1987) su cercanía; los ciudadanos, su probada capacidad de trabajo como concejal.

-Se crio en el entorno de la plaza del Cristo, ¿qué le parece su estado actual?

“Desde luego, estaba mucho más bonita antes de todas las obras que se hicieron y, también, antes de tener el mercado, que, por cierto, nos dijeron que se situaba allí de forma puntual y va camino de convertirse en un elemento histórico de la plaza del Cristo. Además, no recuerdo quién fue el encargado de la obra, pero entre los charcos y las losetas sueltas… Se puede encontrar de todo allí”.

-¿Es una marca de la casa en esta Isla que la supuesta provisionalidad se termine eternizando?

“El problema es la falta de planificación, sobre todo cuando se acercan los periodos electorales, que se quiere inaugurar obras como sea para tener titulares en la prensa y al final lo que se consigue son chapuzas que perduran en el tiempo”.

-¿Falta eficacia en la gestión de los recursos públicos en Canarias por lo general?

“Sobre todo en el caso de Coalición Canaria, que lleva 30 años gobernando con la permisividad del PP y del PSOE, que siempre han sostenido a CC. Como siempre han estado ahí, gestionan los recursos públicos sin atender a las posibles consecuencias”.

-¿Y en el caso particular de La Laguna?

“Imagínese. Cuando yo llegué al Ayuntamiento, tenía ciento y pico millones de euros de deuda. Es verdad que se peatonalizó parte del centro de la ciudad y se llevaron a cabo diversos proyectos, pero dejaron al Ayuntamiento prácticamente en bancarrota. De hecho, al día de hoy, con la famosa intervención de Hacienda que CC insiste en negar, pero las cuentas están fiscalizadas y no se puede contratar personal, lo cierto es que el Ayuntamiento no se terminar de reflotar”.

-Al menos, ha disminuido la deuda del Consistorio.

“A costa de no ejecutar el presupuesto y, sobre todo, de no invertir donde se tiene que invertir”.

-¿Sabe que, hace no tanto, los políticos isleños aseguraban a los periodistas que la administración no endeudada era una administración mal gestionada?

“A esos políticos habría que preguntarles si se comportarían igual si lo que manejasen fuera su capital privado. Los que piensan así son los que llevan toda la vida en política, los que no saben gestionar otra cosa, los que nunca han lidiado con las cuentas de una pequeña o mediana empresa, los que no han sido autónomos. En resumen, que no saben gestionar lo privado”.

-Usted es licenciada en Administración de Negocios y tiene un máster en Banca y Finanzas. ¿Le sorprende que haya tanta gente sin más profesión que la de político?

“Me llamaba la atención antes de entrar en política, pero me sorprende más ahora que estoy dentro. ¿Sabe lo más asombroso? Cuando se hace un estudio, lo normal es tener en cuenta su viabilidad. Sin embargo, le pongo un ejemplo. Dicen ahora que el carril bus-VAO es el remedio para la TF-5, por cierto, un problema histórico que nadie ha querido solucionar. Pues la actual directora de Carreteras del Cabildo ha dicho que no se puede saber, que vamos a ver. No imagino a un empresario invirtiendo su dinero así, sin saber”.

-¿Qué ha salido mal en la avenida de Los Menceyes?

“Inicialmente, me parece bien que se actuase en la avenida de Los Menceyes, tristemente famosa por sus atascos y sus atropellos. Desde Ciudadanos en La Laguna solicitamos en un buen número de ocasiones algún tipo de remedio, pero al final la rotonda de turbo no tiene nada. Lo que tenemos es mala iluminación y hasta vegetación que impide ver a los peatones. Pero está claro que como las vidas que se pierden son las de otros…”.

-Si usted estuviera imputada, como lo está ahora el alcalde de La Laguna, ¿se presentaría a las elecciones?

“Me habría ido de la política desde el minuto uno. En Ciudadanos llevamos por bandera la coherencia. En las administraciones públicas hay que dar ejemplo. Claro que hay que respetar la presunción de inocencia, pero cuando uno está imputado se va a su casa y, cuando se demuestre si se es culpable o no, ya se actúa en consecuencia. Pero no, ahí tenemos La Laguna, de la que solo se habla de sus escándalos. Me da mucha pena”.

-¿El Ayuntamiento lagunero es una máquina de generar escándalos?

“Cuando empezó el mandato ya me dijeron que no me quedaba nada, pero nunca pensé que fuera para tanto. Lamentablemente, ahora mismo a nivel nacional e internacional solo se conoce a La Laguna por sus escándalos”.

-¿No cree que, por ejemplo, hasta Berlanga habría rechazado por fantasioso el caso de un funcionario que presuntamente ha cobrado del Ayuntamiento de La Laguna hasta pluses por alto rendimiento a pesar de estar preso en Tenerife II?

“(Sonríe con tristeza) La realidad supera la ficción. Es lo que hablábamos antes. Cuando uno comprueba desde dentro cómo se están gestionando las administraciones públicas, se echa las manos a la cabeza. Sobre ese caso, la respuesta del equipo de gobierno fue que se les escapó que estaba en la cárcel. Imagínese. No controlan ni siquiera si los trabajadores acuden a su puesto de trabajo”.

-¿Qué fastidia más al ciudadano: que pasen cosas así o que nadie asuma responsabilidades?

“Coalición Canaria tiene por bandera normalizar lo que no es normal. Cuando sale un escándalo, ellos dejan pasar el tiempo para que parezca normal. Ahora, que los escándalos se sucedan en La Laguna parece casi normal, y eso no se puede permitir”.

-¿Qué opinión le merece el caso Prórrogas, donde parece probada la sistemática prolongación de contratos ya extinguidos para no cumplir con los controles legales en su adjudicación?

“Hay dos problemas. Siguen con contratos vencidos, y sus prórrogas también vencidas, pero se siguen prestando los servicios. Cuando se les pregunta a los responsables del área, como por ejemplo a la del PSOE, sobre el alumbrado, responde que al llegar ella ya se encontró con eso. Si tres años después no ha podido licitar el nuevo contrato, a lo mejor es que no está capacitada para llevar tantas áreas”.

-¿No le llama la atención que eso no pase con uno o con dos contratos, sino que se cuenten por decenas?

“Desde la perspectiva financiera, el Ayuntamiento de La Laguna es un desastre. Por un lado tenemos esos contratos vencidos, pero que se siguen prestando los servicios y nadie da explicaciones. Por otro lado están las facturas que se pagan contra el criterio del interventor y de los funcionarios, pero que se abonan igual. Sin embargo, cuando el que tiene que cobrar es el autónomo, el pequeño empresario, se eternizan. El Organismo Autónomo de Música, por ejemplo, tarda más de un año en pagar sus facturas, si es que lo hace”.

-Hubo una factura por afinar un piano pagada años después…

“Hace poco se aprobó el pago de facturas de 2012 y 2013. Desde el teléfono hasta una compra de tornillos para una cancha deportiva se cobran cinco o seis años más tarde”.

-¿Qué opina del caso Grúas?

“Cuando venía a esta entrevista escuché a Fernando Clavijo opinar sobre la detención de Zaplana. Decía que respetaba la presunción de inocencia, pero que era una pena que la ciudadanía siga teniendo una mala imagen de la política por este tipo de políticos que no eran responsables. En resumen, que venía a decir que, aunque se respetaba la presunción de inocencia, se ensuciaba la política. Sin embargo, cuando le pedimos a CC que cesara al alcalde de La Laguna, se negaron. Nos gustaría que Coalición aplicase el mismo criterio para las imputaciones externas y para las internas”.

-¿Cómo vería que CC llegase a la campaña electoral con su candidato imputado?

“Aún pueden cambiar cosas”.

-Fernando Clavijo ya se vio en esa situación con el caso Corredor. ¿Cómo lo vivió?

“Con asombro”.

-¿Entiende que CC lleva demasiado tiempo en determinadas instituciones?

“Desde el Gobierno de Canarias hasta los municipios más pequeños necesitan partidos nuevos, que entren y que abran las gavetas y las ventanas para que empiecen a cambiar las cosas, porque hay demasiada gente acomodada en su sillón y que lleva desde que nació en un cargo público. La política a día de hoy es otra cosa”.

-Por último. ¿Le gusta Marta Sánchez?

“(Ríe) ¡Últimamente más!”.