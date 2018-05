El guardia civil de La Manada critica en una polémica carta a la víctima, a las manifestaciones y a los medios

El periódico digital La Tribuna de Cartagena ha hecho pública una carta firmada por Antonio Manuel Guerrero, uno de los miembros de La Manada, el grupo de jóvenes condenados a nueve años de cárcel por abusos sexuales a una chica de 18 años durante los Sanfermines de 2016.

Este medio de comunicación ya publicó hace unos días un polémico artículo firmado por su director en el que defendía a los cinco jóvenes declarados culpables por un tribunal. Ahora, uno de los jóvenes que, según el tribunal, cometió abusos sexuales en un portal de Pamplona publica esta carta en la que se dirige directamente a la víctima de aquellos abusos.

En la misiva, Guerrero, que era guardia civil en el momento de los hechos, reitera su nombre y lo acompaña de una fotografía suya, un gesto contrario a las recomendaciones de la defensa durante el juicio, que intentó que no trascendieran los rostros ni las identidades de los acusados.

En la carta, Guerrero asegura que ha decidido “romper” su silencio ante todos los hechos acontecidos. “Soy Antonio Manuel, un miembro de la ya conocida ‘Manada'”, comienza. “Hemos salido en todos los programas habidos y por haber, excepto quizá en el más idóneo para nuestro caso: Cuarto Milenio, dado los fenómenos paranormales que hemos vivido a lo largo del procedimiento”, añade.

Según la carta publicada, “todo comenzó con la burundanga, que por no dejar rastro no lo dejó ni en las diligencias, la violación grupal con penetración vaginal y anal que no provocó ningún tipo de lesión o la extraña agresión sexual en la que la “víctima” junto a los “violadores” buscan un hotel, lo graban y no conforme con eso, presentan la grabación como prueba de cargo”, continúa Guerrero.

“¿Acláranos si eran 4 o 5? ¿Acláranos si entraste a la fuerza o a fumarte un porro? ¿Si estás incomoda, porque te besas con uno en el portal?”, pregunta directamente a la víctima. Guerrero añade otras preguntas que hacen referencia directa al vídeo que ellos mismos grabaron durante los abusos, cuestionando directamente la actitud de la joven. “Es grotesco, yo no lo veo creíble”, dice.

El exguardia civil también se refiere a la difusión de la identidad de la víctima y, dirigiéndose a quienes publicaron imágenes de los miembros de La Manda, añade: “Le habéis hecho un flaco favor a la denunciante que ahora está sufriendo lo que tuvimos que sufrir nosotros”, para después apostillar: “No soy ningún violador, ni abusador, ni odio a las mujeres y no escupo fuego por la boca”.

Guerrero continúa su defensa criticando las manifestaciones celebradas en toda España en contra de la sentencia. También defiende a los jueces que apreciaron que no hubo violación y critica a los medios de comunicación. “Mañana le puede pasar a tu hermano, a tu padre, a tu hijo o a ti mismo y ese día os arrepentiréis de haber apoyado el #yositecreo”, añade.

Por último, Guerrero da las gracias “a la gente de forocoches y burbuja.info, que no se dejan llevar por el rebaño”. Usuarios de esas dos páginas web publicaron los datos personales de la víctima de La Manada en Internet.

También dar las gracias a La Tribuna de Cartagena porque sin habernos defendido en ningún momento, incluso habiéndose referido a nosotros con calificativos muy duros que por supuesto no comparto, ha sido el único medio que no se ha dejado llevar por el sensacionalismo y ha juzgado los hechos conforme a lo que dice la sentencia, al voto particular de uno de los magistrados y a su propia valoración libre e independiente tras haber visionado los vídeos.

“Ahora escribirán artículos y comentarios sobre esta carta criticándola para conseguir el aplauso fácil. Aún confío en la justicia y en su independencia”, concluye el condenado por abusos sexuales.