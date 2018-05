¿Es posible imaginar algún día la unificación del ‘Tete’ y Las Palmas en un solo equipo?

Por cierto, hablando de fútbol, el presidente del PNC y diputado regional, JUAN MANUEL GARCÍA RAMOS, le da vueltas estos días a su cabeza a una propuesta revolucionaria. Viendo la marcha del CD Tenerife y la UD Las Palmas, ambos de capa caída, ¿por qué no apostar por la unificación y crear un único equipo canario? El parlamentario cree que se podrían rentabilizar mejor las subvenciones públicas, sacar más partido a la cantera (el domingo, contra el Getafe, Las Palmas jugó sin canarios) y crear conciencia canaria, y no insular, entre la afición. Si se piensa tocar el Carnaval, ¿por qué no el fútbol?.