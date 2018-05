José Luis Rodríguez Zapatero y Boris Izaguirre, entre los galardonados del Alan Turing LGTBIQ

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, la Fundación Harvey Milk, Boris Izaguirre, Nacho Duato o Palomo Spain serán algunos de los galardonados en la segunda edición de los Premios Alan Turing LGTBIQ 2018, que se entregarán en Tenerife en el festival ARN Culture&Business Pride.

El festival se celebrará en la localidad turística de Playa de las Américas del 29 de mayo al 3 de junio y la gala de entrega de los premios, el 1 de junio, será presentada por los actores Cayetana Guillén Cuervo, Kira Miró y Brays Efe.

Una semana de conferencias, conciertos internacionales, fiestas, arte y activismo, o networking entre profesionales de la moda, empresa, redes y otros ámbitos del sector, se darán cita en este Festival que celebra su II edición tras una exitosa primera edición el pasado 2017, este “atípico” Pride ha sido catapultado al top 10 internacional de eventos LGTBIQ.

Con el lema Another way of Loving, another way of Pride y organizado por Turismo de Arona, el ARN Culture & Business Pride comenzará con el izado de bandera y la participación de Stuart Milk, activista de los derechos humanos y sobrino del fallecido político estadounidense comprometido con la causa homosexual Harvey Milk.

El alcalde de Arona,José Julián Mena, acompañado por el concejal de Turismo de la corporaciónlocal, David Pérez, y por la directora del festival, Olga Payar, ha hechopúblico el listado de entidades y personalidades que han obtenido este año, ensus distintas categorías, un premio en que será entregado en el transcurso deuna gala que tendrá lugar en Arona el viernes 1 de junio.

Menaha explicado que “para mí como alcalde y para este grupo de gobierno, es unreto fundamental hacer de Arona un municipio y un destino turístico abierto eintegrador, una Arona de los valores que quiere reconocer y atraer a personasque trabajan en beneficio de los demás y que comparten los valores en los quecreemos y que van desde la sostenibilidad a la diversidad, pasando por elrespeto a nuestro patrimonio e identidad”.

Mena: “Hemos puestomucho corazón en este festival”

El alcalde ha destacado que “la segunda edición del festival ARN Culture & Business Pride es un paso más en nuestra estrategia de organizar eventos con valores y supone la consolidación definitiva de un festival que es ya un referente a nivel nacionale internacional y que coloca a Arona en el corazón de la comunidad LGTBIQ. Hemos puesto mucho corazón en este festival, el único de Canarias con estas características. El ARN forma ya parte del ADN de Arona”, ha agregado.

Por su parte, el concejal de Turismo, David Pérez, ha destacado que el “el Culture llega a su segunda edición asociando Arona a nombres de prestigio en un evento que pone de manifiesto el compromiso del municipio, pero que también trabaja en el beneficio económico del municipio con un impacto el año pasado de más de un millón y medio de euros”.

El concejal ha subrayadoque “se celebra en junio porque desde el primer minuto estamos trabajando paraque el destino Arona sea competitivo sea cual sea la coyuntura turística,especialmente en un momento en que otros mercados empiezan a abrirse y lascifras récord de los últimos años vuelven a la normalidad. Eventos como estecontribuyen a que sigamos siendo rentables”.

David Pérez ha subrayadoque “este año el Culture viene fuerte, con un gran cartel yesperamos que con una asistencia récord”, ha agregado.

Ladirectora del festival, Olga Payar, ha puesto el acento en que “el ARN Culture,además de los valores que transmite, es una magnífica oportunidad de mantenercontactos con personalidades que son un referente a nivel nacional einternacional, contactos y relaciones que el Ayuntamiento de Arona y este grupode gobierno están poniendo a disposición de todos los ciudadanos del municipiode manera gratuita”, ha dicho.

Todos los premiados

Los premiados, que recibirán el galardón el 1 de junio, son el escritor y presentador Boris Izaguirre (Premio Icon), la cantante Alaska (Premio People), la drag queen ganadora de RuPaul’s Drag Race Violet Chachki (Premio Colours), el diseñador Palomo Spain (Premio Nuevo Talento), el bailarín Nacho Duato (Premio Life), y los políticos José Luis Rodríguez Zapatero y Juan Fernando López Aguilar (Premio Especial),

También acudirán la ministra de Taiwán y transgénero Audrey Tang (Premio Innovación), la política Ana Helena Chacón (Premio Compromiso), el empresario Bernardo Hernández (Premio Empresa), el deportista Víctor Gutiérrez (Premio Visibilidad en el Deporte), el activista Jordi Petit (Premio Espíritu), el artista Justin Favela (Premio Artista internacional), el modelo Daniel Rodríguez (Premio Arona), el director de la revista ICON Lucas Arraut (Premio Comunicación), además de la fundación Harvey Milk (Premio Fundación) y ACNUR (Premio Organización Social).

ARN MUSIC FESTIVAL

El espíritu diferenciador y de calidad del conjunto de actividades del festival también se refleja en la selección musical. Como broche final a la celebración de este Pride, tendrá lugar el ARN Music Festival, que en esta edición incorporará un día a su programa sumando 2 jornadas de conciertos junto a la playa. El Festival, con carácter totalmente gratuito, ofrece una programación inclusiva de excepción, a la que se sumarán otras actividades adicionales en un entorno único.

Los primeros confirmados incluyen a los británicos RUDIMENTAL, una de las bandas británicas de música electrónica más aclamadas del momento en todo el mundo y que darán a conocer su nuevo trabajo, These Days, con el que están arrasando en las listas de lo más escuchado; el mítico grupo de música electrónica de Reikiavik GUS GUS, que presentará su nuevo trabajo en directo, las melodías etéreas e íntimas de la lisboeta SURMA, una de las artistas europeas más aclamadas del momento, además de las sátiras de Chocolate Remix, la cantante argentina de reggaetón lésbico y feminista.

En el apartado nacional destaca el estilo inconfundible de Alaska y Mario; el exitoso grupo indie español IZAL, dispuestos a arrasar con la presentación de su nuevo trabajo Autoterapia; además de los dj’s e influencers The Tripletz.