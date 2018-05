María Patiño abandona ‘Sábado Deluxe’ entre lágrimas por culpa de Gustavo y Jorge Javier

La polémica relación entre Gustavo González y María Lapiedra sigue generando la guerra en el plató del Deluxe, consiguiendo en su última entrega en el programa de Telecinco derrumbar a María Patiño, que implicada en la batalla hasta el final no ha podido soportar las duras palabras de Jorge Javier Vázquez.

Tanto María como Gema López y Belén Esteban desvelaban en el programa que Gustavo estaba ocultando información al programa para proteger a otras personas, pero que ellas lo conocían. Jorge Javier reaccionaba cargando contra sus compañeras, calificándolas de “brujas” por no desvelar los datos y defendiendo que están “en contra de la pareja”. Además Jorge ha añadido que miraba a sus compañeras y veía a “cuatro amargadas”.

María se defendía asegurando: “yo no voy a traicionar a Gustavo y no voy a hablar de los hijos de mis compañeros”, sin desvelar ninguno de los colaboradores la información secreta. Sin embargo, la tensa situación hacía explotar a María Patiño que no podía contener las lágrimas y terminaba abandonaba el plató. Las lágrimas de Maria conseguían ablandar a Gustavo González, que se levantaba de su silla para darle un beso.