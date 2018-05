“O nos unimos, o quizá estemos escribiendo las últimas páginas del nacionalismo canario”

Nos recibe en su despacho del Parlamento de Canarias el viernes a las diez y cuarto de la mañana, poco antes de una comisión parlamentaria. A pesar de la timidez reconocida durante varios momentos de la sesión de fotos con nuestro compañero Sergio Méndez, se sabe mover ante la cámara. Sus 12 años como presidente del Cabildo de Fuerteventura le avalan como modelo fotográfico. Los pantalones vaqueros que viste le dan un toque inusualmente informal en la sede de Teobaldo Power. A Mario Cabrera le brillan los ojos cuando hablamos de la unidad nacionalista, cuando mentamos a su partido de siempre, Asamblea Majorera, que está de 40 aniversario, ahora integrada en Coalición Canaria (CC). Las canas denotan sabiduría y brega política, como otro de los líderes históricos del nacionalismo canario con el que hablábamos hace unos días.

-La entrevista del pasado domingo fue a Tomás Padrón, fundador de la Agrupación Herreña Independiente (AHI). Hablaba con mucho cariño de Asamblea Majorera y de su 40 aniversario.

“Estaba invitado, pero no pudo ir. Tomás ha sido siempre un referente en Canarias. Un hombre con las ideas claras, con el concepto de que Canarias parte de la isla. Ha sido un luchador por la doble y triple insularidad que, a veces, se ha sufrido. Ahí está lo que se vivió en El Hierro con la posible instalación del radar de Malpaso y de cómo fue capaz de movilizar a toda una isla. Nosotros vivimos un momento similar con el problema de la excesiva militarización.”

-¿Qué significa para Asamblea Majorera cumplir cuarenta años?

“Lo que queremos es, echando la mirada hacia atrás, hacer un reconocimiento y, al mismo tiempo, pedir disculpas por los errores. En la gestión de las instituciones hemos metido la pata, pero en 40 años, no hemos metido la mano nunca. Quiero pedir disculpas, sobre todo, porque se nos han quedado en el camino compañeros y compañeras. A veces, por no haber tenido la cintura política suficiente. Al final, el objetivo era el mismo, sacar a Fuerteventura del olvido en el que estaba.”

-Póngame ejemplos. En su primera frase fue pedir perdón…

“Si estamos aquí es por aquellas personas que reconocíamos el viernes día 4 de mayo (fecha en la que se cumplió el aniversario) que se han mantenido en estos 40 años contra viento y marea. Por tanto, si en estos momentos, que las encuestas apuntan que no estamos muy bien, como apuntan casi siempre cada cuatro años, el cambio de las encuestas se debe a la militancia fiel que tiene Asamblea Majorera, ahora Coalición Canaria (CC). Al mismo tiempo, en ese reconocimiento, había gente que ya no están militando dentro de Asamblea Majorera o CC, pero lo pusieron en marcha. Hacernos autocrítica porque en Fuerteventura acabamos de salir en esta legislatura de un proceso interno de división muy fuerte, muy fuerte. Y eso nos quita credibilidad delante de los ciudadanos y nos resta peso a la hora de tomar decisiones y conseguir logros para la isla o mantener una posición de firmeza dentro del nacionalismo canario. Y, bueno, ahí todos nos hemos equivocado. Debemos evitar que se nos siga marchando gente.”

-¿Han perdido mucha gente?

“Creo que cuando más gente pierde Asamblea Majorera es en el momento en el que se van los críticos. Fue en la etapa en la que perdimos algunos ayuntamientos porque se quedaron con las actas; la etapa de Alternativa por Fuerteventura, donde estaba Eustaquio, Domingo Fuentes, Miranda, Rafael Perdomo… Bueno, eran cargos y líderes dentro de Asamblea Majorera, que se van. Fue un debate más de partido, de encontronazo de ideas, y entonces montan otra organización. De hecho, tenemos pactos en la isla de Fuerteventura, por tanto, esas diferencias están saldadas. Yo, al menos, en estos tres años como secretario insular, uno de los objetivos ha sido ése, volver a unir el partido.”

-Incluso con esa escisión que hubo en el pasado. ¿Pretende también recuperar a esa gente?

“No creo porque son los responsables hoy del Partido Socialista en Fuerteventura, prácticamente todos. Pero sí tender puentes y no por eso quedar cerrados. Yo eso lo hice estando ya como presidente del Cabildo. Rompimos esa imposibilidad de hacer un pacto con el Partido Socialista. Era gente que venía del partido y aquello parecía imposible y hoy mantenemos pactos en la isla de Fuerteventura en ayuntamientos, en el Cabildo y funcionan relativamente bien”.

-Antes me ponía como un refernte a Tomás Padrón, me hablaba del radar de Malpaso… La Legión… ¿Qué ocurrió en esa época?

“Hay que situarse en Fuerteventura en 1977, una isla con 25.000 habitantes, en la que todavía el poder señorial se mantenía firme. El apellido de los grandes caciques seguía marcando la política en la isla. Había que sublevarse contra todo eso. Además, seguíamos siendo la isla del destierro, por tanto, en ese momento, se hablaba, se rumoreaba de planes que tenía el Estado para que Fuerteventura fuera eso, una isla con el 90% destinada al tema militar. Por desgracia, vemos cómo esta semana se han vuelto a salir del campo de tiro, las maniobras vuelven a invadir los terrenos privados, cosa que ya hemos denunciado”.

-¿Fue el momento de la llegada de la Legión?

“En ese momento llegan las primeras violaciones, asesinatos, robos, fugas, el secuestro de un avión… La gente de Fuerteventura, lejos de amedrentarse, sale a la calle y les hace frente. El cuartel de los ciudadanos de Fuerteventura fue el Cabildo. Desde mi punto de vista, tiene una lectura bonita. Las instituciones, habían estado durante siglos del lado de los terratenientes, y de repente, en un giro de 180 grados, se ponen del lado de los ciudadanos. Eso hizo que Asamblea Majorera fuera cogiendo fuerza”.

-¿Daba o no beneficios a Fuerteventura tener a tantos militares allí, económicamente hablando?

“No es cierto que la Legión diera beneficios económicos a la isla de Fuerteventura. Yo creo que perjudicó bastante, porque estábamos comenzando con el turismo y esa era una imagen pésima. Por tanto, la Legión como tal, en su momento, hizo un daño que todavía hoy en Fuerteventura sigue manteniendo el rechazo.”

-¿Las maniobras militares siguen siendo una de las asignaturas pendientes?

“Sigue siendo uno de los sueños de Asamblea Majorera. Nos invaden espacios naturales como La Muda, las maniobras navales logramos pararlas en el Senado con informes científicos de nuestras universidades, porque mataban la riqueza de los zifios.”

-¿Cómo ha evolucionado el nacionalismo en Canarias?

“No fue fácil. Yo fui de aquellos que nos oponíamos a entrar en CC. Había desconfianza porque nos habíamos forjado nosotros solos. Gracias a Asamblea Majorera empezamos a ocupar las instituciones de la isla. El meternos dentro de organizaciones que tenían, aparentemente, más poder que nosotros, teníamos la inseguridad de si eso nos podía hacer perder la cercanía con los ciudadanos. Si perdíamos la esencia de Asamblea Majorera y se nos imponía la estructura de un partido, de lo que habíamos denunciado en otras fuerzas tradicionales, teníamos bastante miedo. Al final lo dimos porque también es verdad que había más grupos nacionalistas de izquierdas similares a nosotros en las AIC. Estaba Izquierda Canaria Nacionalista (ICAN), estaba la parte estudiantil en La Laguna, que teníamos un fuerte apoyo, y eso nos animó. Tenemos una corriente de izquierda dentro de lo que es hoy CC y eso nos va a permitir tener un peso importante a la hora de tomar decisiones”.

-De todas formas, escuchándole, ¿cree usted que CC es un partido de izquierdas?

“Yo creo que CC es un partido nacionalista. Somos hoy el partido con toda la independencia nacionalista que queda, porque insisto, y con las puertas abiertas para seguir integrándonos, pero que no tenemos obediencia a nadie. Hoy somos un partido moderado. A mí me gustaría que todavía tuviéramos aún más planteamientos de izquierdas.”

-¿Por ejemplo?

“El territorio y el tema del modelo económico. No pueden seguir llegando las grandes eléctricas a hacer lo que quieran. Decimos que sí a las renovables, pero con un modelo más participativo.”

-Entonces, ¿está en contra de la implantación del gas?

“Sí, apuesto por las renovables. Las instituciones, los ayuntamientos y los cabildos, deben formar, a través de consorcios, entidades públicas para que los beneficios se queden en Canarias. Los molinos que se están instalando hoy…, sus beneficios están yendo directamente a la sede de Madrid. Por tanto, creo que hay que tener valentía para cambiar eso. Además, hay que tener también arrojo para que la riqueza sea más repartida. No es posible que sigamos con unos sueldos no acordes al crecimiento económico que estamos teniendo en Canarias. Las políticas laborales dentro del sector turístico, del sector servicios ya tenían que estar desterradas.”

-Antes mencionó usted las puertas abiertas, ¿cómo ve la situación actual de Coalición Canaria? ¿Es el momento para la unión del nacionalismo?

“Si nos ponemos en una mesa, coincidimos en el 99,9% de lo que entendemos que hay que hacer en Canarias. Por tanto, no es un tema de choque de ideas, ni de choque de modelo. Creo que ha sido un problema de falta de mucho diálogo, por cómo se rompe en su momento. Un tema que se ha ido personalizando y que no hemos tenido, quizá, el tiempo necesario para resolver. Nuestro llamamiento en el 40 aniversario es buscar la unidad. Creo que se lo debemos, en primer lugar, a la sociedad canaria y en segundo lugar, a los propios votantes nacionalistas que hay en Canarias que votan a distintos grupos de forma separada.”

-Con lo cual, ¿de aquí a 2019 daría tiempo para la unión del nacionalismo?

“Yo creo que sí. Nosotros queremos seguir trabajando y profundizando. Insisto, se lo debemos a la ciudadanía en Canarias, pero nos lo debemos nosotros también como nacionalistas tener un proyecto. Podemos marcar el futuro del nacionalismo en Canarias y si seguimos separados, nos lo echarán en cara en algún momento. Habremos fracasad”.

-Hablaba usted de la coincidencia en las ideas y en lo que se tiene que hacer en Canarias y, de soslayo, hablaba de los personalismos. ¿Habrá escollos en las personas para la unión del nacionalismo en Canarias?

“Creo que hay un claro interés en todas las partes en llegar a acuerdos. Y cuando hay interés, el tema de las personas…, seguramente, se buscan soluciones y sea secundario. Creo que podemos avanzar en acciones conjuntas y una vez que demos el primer paso, el tema de los personalismos quedará disuelto, sin lugar a dudas”.

-Hay quien asegura que Fernando Clavijo puede ser un escollo…

“Ni Fernando Clavijo ni Román Rodríguez serán un escollo. Son dos personas que están al frente de dos organizaciones nacionalistas y que la unidad no puede hacerse sin ellos. Estoy convencido de que piensan lo mismo que yo: o unimos y fortalecemos el nacionalismo, o estamos escribiendo quizá sus últimas páginas”.

Tomás Padrón iba casi en la misma dirección…

“Parece que desde la periferia se ven las cosas más claras. Hace cuatro años fue el color morado, ahora llega el color butano y pasado no sabemos qué color puede llegar. Y el tema es que ahí la inteligencia de unos y otros está por arriba de los personalismos”.

-También hablé con AHI de la independencia de la Agrupación Herreña de CC, ¿la Asamblea Majorera podría volver a tener ese papel, es decir, no ir siempre de la mano de CC para favorecer aún más a Fuerteventura?

“Creo que en estos momentos nos debilitaría como proyecto nacionalista. Ahora estamos obligados a la unidad y a mantener la fuerza de esa unidad.”

-¿Han desgastado mucho a CC los 25 años en el poder?

“Claro que desgasta, porque tienes que decir que no muchas veces, pero también nos ha dado muchísimo. Si hoy seguimos teniendo la confianza que tenemos de los ciudadanos, es porque hemos tenido la capacidad de escuchar y hemos tenido la capacidad de trasladar lo que nos piden. Yo creo que el poder, si las cosas se hacen bien, no sólo te desgasta sino que te da fortaleza.”

-Hace unos días en una emisora de radio, el presidente del Gobierno de Canarias Fernando Clavijo aseguraba que, si el partido se lo pedía, él quería repetir como candidato. ¿Debe serlo?

“Creo que todavía no toca hablar de candidaturas, lo que toca es hablar de puntos de encuentro, hablar de unidad del nacionalismo, porque si todos empezamos a fijar candidatos, a lo mejor lo que hacemos es que empeoramos la situación. No quiero decir con esto que Fernando Clavijo no pueda ser un buen candidato y pueda repetir. Lo que quiero decir es que no toca”.

-Por lo que dice, ¿fue entonces un error que Clavijo se dejara querer?

“No, lo que digo es que ahora mismo las prioridades, al menos para nosotros, son otras. Creo, sinceramente, que a nosotros nos toca ahora mismo avanzar en otras líneas porque la suerte que tiene CC es que tenemos líderes. No tenemos dificultades a la hora de tener un cabeza de lista como Fernando u otras cabezas, pero si ese tema lo tenemos resuelto, vayamos a lo más difícil”.

-Vamos a recordar algunos de los líderes históricos de CC. ¿Qué le parece la figura de Manuel Hermoso?

“Le tocó un papel importante de algo que estaba germinando y creo que lo supo hacer. Dejó crecer a cada uno de los grupos nacionalistas dentro de CC y lo hizo con una opción de gobierno acercándose a las islas”.

-¿Román Rodríguez?

“A Román le achaco una cosa, tenía que haber hecho un esfuerzo por quedarse. Hoy el nacionalismo estaría mucho más fuerte y esas energías que estamos gastando en la unidad, la estaríamos gastando, seguramente, en otras historias. En el tiempo que estuvo de presidente, fue la primera legislatura que conseguimos que islas como Fuerteventura y Lanzarote estuviéramos en el Consejo de Gobierno. Hasta ese momento, nosotros nunca habíamos estado.”

-¿Adán Martín?

“Un planificador, un estratega y una persona que tenía clara Canarias en su cabeza”.

-¿Lorenzo Olarte?

“Le tocó una etapa más difícil y con menos tiempo para poder dejar una impronta, como han dejado otros presidentes. Como presidente del Centro Canario Nacionalista (CCN), tuve algún encontronazo con él”

-¿Fernando Clavijo?

“Comenzó con un pacto que muchos decían que era complejo, por el equipo de personas que tenía el PSOE, y el tiempo terminó dándole la razón a Fernando. Cuando vuelve a apostar por un gobierno en solitario, algunos no éramos tan optimistas. Tengo que reconocer que un pacto en minoría en el gobierno, pero con un buen grupo en el Parlamento, lo digo por el portavoz que sabe llevar este grupo y que sabe buscar la líneas de consenso, ha sido un acierto.”

-Entonces, por lo que ha dicho, con la reforma del sistema electoral, más la ola naranja que está ya de camino, ¿lo fundamental para 2019 es la unión del nacionalismo?

“Sin lugar a dudas. Miren lo que han conseguido los dos diputados nacionalistas para Canarias, más que con 15 diputados naranjas, morados, rojos o azules. Han conseguido poner sobre la mesa la Agenda Canarias. Si eso lo trasladamos al ámbito canario y somos capaces de llevarlo al Parlamento, al final no se va a beneficiar el nacionalismo, sino todos los canarios.”

-¿Ya le ha hecho la oferta al presidente de Nueva Canarias?

“Ya se la he hecho a Román y a otros muchos compañeros con los que tengo amistad, como Carmelo Ramírez. La última oferta a Román Rodríguez se la hicimos delante de 1.500 personas el 4 de mayo, celebrando el 40 aniversario. Estoy convencido de que Román no tiene ninguna duda de la sinceridad de nuestra oferta para la unidad del nacionalimo”.

-Algunos en otras islas no lo ven tan claro…

“Bueno, tampoco nosotros veíamos claro la unión de CC y aquí estamos defendiéndola. Hay que respetar que muchos ahora no la vean, puede haber desconfianza. Siguen los mismos actores, pero sólo te debes sentar a reflexionar un poquito y te das cuenta de que la unión hace la fuerza y la unidad de los nacionalistas ahora es la que nos puede permitir en 2019 seguir llevando las riendas de Canarias”.