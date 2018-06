“Debajo del amor romántico se esconde el control de la mujer, y entre los jóvenes se traduce en violencia machista”

A nadie se le escapa que el nuevo Gobierno de España, presidido por el socialista Pedro Sánchez, es un Gobierno feminista. Así se puede entender por la mayoría de mujeres que lo conforman, en mayor número que en cualquier país del planeta. Pero no deja de ser una cuestión formal, por relevante que sea. Sin embargo, es incuestionable que estamos ante un Gobierno feminista porque la piedra base del mismo es esta doctora en Derecho Constitucional de notable currículo, contundente oratoria e ideas claras, y que no dudó en volver a dar clases en la Universidad cuando en el año 2000 su partido la traicionó políticamente al preferir a su gran adversaria local, Rosa Aguilar. Siempre alineada con el sector más atractivo del PSOE, como fue el de Carme Chacón ante Alfredo Pérez Rubalcaba, volvió a la primera línea política como consecuencia de su decidida apuesta por Pedro Sánchez, a quien asesoró con acierto a la hora de apoyar al Ejecutivo de Mariano Rajoy en la aplicación del artículo 155 para Cataluña. Ahora, el nuevo presidente pone en las manos de Carmen Clavo (Córdoba, 1957) la Vicepresidencia y el Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y, claro está, de Igualdad.

-Como jurista, ¿no le produjo rechazo la propuesta del PP para legislar en caliente tras la sentencia del caso de la Manada?

“No estoy de acuerdo en legislar en caliente, pero el Gobierno del PP propuso, tras la sentencia, revisar algunos elementos de los tipos del Código Penal que afectan a la libertad sexual, y mostramos nuestra disposición a sentarnos”.

-¿Por qué?

“Porque esa sentencia nos demuestra que, cuando se interpreta la ley con un criterio no igualitario, no protector de las particularidades de las mujeres, se pueden cometer errores de apreciación graves como el que pensamos muchas mujeres y muchos hombres que ha ocurrido con esta sentencia. Una mujer contra cinco hombres, en un lugar apartado al que se la llevan y que ha sido objeto de actos sexuales contra su voluntad y a la que finalmente le quitan el móvil para que no se pueda defender. Si aun así no se entiende que hubo una violación, está claro que alguna reforma tendremos que hacer”.

-¿No le llama la atención lo lejano que está del sentir mayoritario de la ciudadanía el voto particular de la sentencia de ese caso?

“Por supuesto. El Derecho también tiene que ser justo, y los ciudadanos tienen claro lo que es justo en este caso. En democracia, el origen de todos los poderes emana de nosotros, los ciudadanos. De todos, incluido el poder judicial. Como no elegimos a los jueces en unas urnas, la manera que tenemos para hacerles llegar nuestra discrepancia es decirles abiertamente lo que nos parece justo y lo que no. No nos parece justo, a las mujeres en general y a muchos hombres decentes y demócratas de este país, que en ese voto particular se diga lo que se dice, porque está muy lejos de los que le enseñamos a nuestros niños y a nuestras niñas, de lo que queremos que se les enseñe en nuestras aulas, de lo que esperamos que practiquen como hombres y mujeres. Porque, como usted dice, ese voto particular no tiene nada que ver con el civismo propio de una democracia. Eso lo tienen que entender los jueces que han dicho que no se puede opinar sobre una sentencia. ¡Claro que podemos opinar!”.

-¿Qué cambios propone el PSOE respecto a los delitos contra la libertad sexual?

“Proponemos que delitos muy graves como puede ser el de violación no estén tan abiertos a la interpretación, de manera que el operador jurídico, o la jueza que le corresponda, tenga bastante cerrado el abanico de posibilidades a la hora de una posible interpretación”.

-Una magistrada del TSJ de Canarias ha dictado una sentencia pionera al incluir la perspectiva de género. ¿Entiende que es necesaria a la hora de juzgar?

“Sí. Falta perspectiva de género en todo, absolutamente en todo. Sin perspectiva de género no estamos profundizando ni mejorando la democracia en todos los ámbitos de la vida. Ser hombre y ser mujer en una democracia implica igualdad de oportunidades e igualdad de derechos”.

-El PSOE tiene registrada en el Congreso una ley sobre igualdad laboral. ¿Qué proponen?

“Pues, por ejemplo, acabar con que la maternidad sea, en vez de un hecho alegre de las vidas de las mujeres, en muchas ocasiones un problema grave para su currículo como trabajadora”.

-Por ahora, la tramitación de esta ley, que por ejemplo incluye sanciones de hasta 50.000 euros a las empresas que impidan la conciliación familiar, está paralizada en las Cortes.

“Porque el Partido Popular la vetó. Está claro que la derecha de este país está en contra de tratar la maternidad como un hecho positivo y extraordinario, en vez de un hándicap para las mujeres”.

-¿Considera que la derecha española no entendió el mensaje enviado por la ciudadanía con las masivas manifestaciones callejeras del pasado 8 de marzo?

“Está claro que no han acabado de entender que el feminismo es democracia, que el feminismo responde a la igualdad que necesitamos las mujeres en muchos ámbitos, y que, si siguen sin entenderlo tanto el Partido Popular como Ciudadanos, que pasaron olímpicamente de lo sucedido el pasado 8 de marzo, pues las mujeres de este país se lo tendremos que recordar en las urnas”.

-Usted es doctora en Derecho Constitucional, ha sido ministra de Cultura y vicepresidenta del Congreso, pero cuando se busca su nombre en Internet resulta que el tercer resultado es un chisme de 2007 sobre su vida sentimental. ¿Queda mucho por recorrer?

“(Sonríe) Las mujeres en política sufrimos el machismo que sufren todas las demás, pero con un plus, el de la vida pública. Primero somos miradas y después escuchadas. Miradas por nuestro atuendo, por nuestras vidas, por lo que hacemos o dejamos de hacer. Solo después se nos escucha. A los hombres en política se les juzga directamente por lo que dicen y por lo que hacen. A las mujeres se nos observa. Del machismo no se escapa nadie”.

-La memoria de la Fiscalía del año pasado alertaba sobre el aumento del machismo entre la juventud. ¿Le preocupa?

“Sí, sí. Está en las memorias de todas las fiscalías de este país”.

-¿En qué estamos fallando?

“Nos falla que en nuestro sistema educativo no hay una asignatura para educar en valores democráticos, porque la derecha no quiere. Nos falla que vivimos en un mundo donde todo lo relativo a la belleza y a las relaciones se convierte en grandes negocios sobre la tiranía de la belleza, y ahí entra la gente joven. Uno se consigue liberar de determinadas cosas con la madurez y con la edad, pero los chicos jóvenes reproducen esquemas que son equivocados, como el del amor romántico, debajo del cual se esconde el control de la mujer. Todo eso acaba derivando en violencia de chicos jóvenes contra chicas jóvenes. Violencia en el control de su móvil, violencia en el control de cómo se visten, violencia de saber en todo momento dónde está y con quién. En resumen, el viejo machismo de toda la vida en el que las mujeres no pueden ser libres porque siempre tenemos que tener un hombre que nos controla, sea el padre, el marido, el hermano. Una figura masculina que nos controle. Y esto sigue formando parte de los circuitos en los que nos movemos en nuestra sociedad. Por eso necesitamos una formación en políticas de género y de sensibilidad de género, porque, para la mitad de la población, hay derechos que no se cumplen. Y porque a las niñas hay que enseñarles que el amor no es para que te controlen, no es para que te impongan. El amor no duele, como dice el eslogan. El amor tiene que ser el respeto a tu libertad, la admiración a tu existencia, la reciprocidad. La democracia tiene que entrar también en las relaciones personales a través de la dedicación”.

-Pero el 8 de marzo resultó un éxito, con gran presencia de mujeres jóvenes y de hombres.

“Las feministas de toda la vida, por definición personal e ideológica, sí sabíamos de la fuerza del feminismo de este país, de su red de organizaciones. Quien no lo sabía es la derecha y los machistas empedernidos. Lo que las feministas de toda la vida no sabíamos era qué día iba a verse como se vio el pasado 8 de marzo. Ese día, la marca España eran esas manifestaciones, y no las cosas que ha hecho el Partido Popular. Eso sí que es una democracia viva, emocionante y llena de energía. Es incomprensible que tanto el PP como Ciudadanos pasaran del 8 de marzo. ¿Cómo se puede hacer política y no verlo? Ni el 7 de marzo, ni el mismo día 8, ni siquiera el 9, porque fue después cuando el PP vetó la Ley de Igualdad Laboral de los socialistas”.

-Ustedes también han impulsado un proyecto legal para mayor protección de los menores de edad que son agredidos sexualmente. ¿No hay que mejorar el trato que reciben por parte de las autoridades, forzados como están ahora los niños a contar experiencias tan traumáticas varias veces y ante extraños?

“Ese trato es vejatorio. En el PSOE estamos trabajando sobre un Estatuto de la Infancia, para los menores, y nos preocupa mucho este capítulo, porque nos preocupa mucho preservar a los menores de la violencia sexual. Por eso, cuando se propone modificar el Código Penal, el PSOE va a poner sobre la mesa cambios en este sentido”.

-Ese Estatuto de la Infancia del que me habla, ¿se limita al tema de las agresiones sexuales o es un tratamiento integral?

“Integral. Los socialistas queremos proteger a la infancia de todo. Por supuesto, de las agresiones sexuales, pero también de la pobreza, de la desestructuración de sus vidas y, claro, de la violencia. Si un país tiene algo importante que hacer, por humanidad, es proteger a sus menores, como también a los mayores al final de su vida. Los adultos, que estamos trabajando, nos podemos defender, pero si dejamos tirados a los pensionistas y no somos capaces de tener una mirada protectora con la infancia, ¿de qué dignidad democrática estamos hablando?”.

-Usted fue ministra con el presidente Rodríguez Zapatero, quien llevó a cabo los contactos que condujeron primero a la tregua y finalmente al adiós a las armas de los asesinos etarras. ¿Cómo vivió el reciente anuncio de la banda sobre su disolución?

“ETA se va como llegó: esperpénticamente. De manera trágica y sanguinaria. ¿A qué viene el ritual de ahora? Que se lo ahorren, porque nosotros queremos olvidarlos ya. A quienes no vamos a olvidar es a las víctimas, a los que han sufrido y siguen sufriendo, que ahí están esas familias. Zapatero ha hecho una cosa muy loable, en mi opinión, que es haber estado callado durante mucho tiempo en vez de contar el calvario al que le sometió el PP, con las cosas que le decía entonces Mariano Rajoy. Los socialistas, con los grandes temas, no hacemos estas cosas. Los socialistas somos grandes patriotas de España, patriotas de izquierdas. Lo hemos hecho con ETA y lo hemos hecho con el artículo 155”.

-¿Los crímenes de ETA sin castigo son prioridad para el PSOE?

“Totalmente”.

-Usted aconsejó a Pedro Sánchez para que apoyase al Gobierno de Rajoy en la aplicación del artículo 155. ¿Ha dado resultado?

“Afortunadamente, para el día a día de los catalanes y catalanas, la restitución del Estado de derecho ante el intento de los independentistas de subvertir la Constitución ha permitido que siguiera funcionando la Administración en Cataluña y continuaran prestándose los servicios. Un éxito total”.

-¿Ve posible una vuelta a la normalidad política en Cataluña?

“Dependerá de si el independentismo catalán, que ni es progresista ni es de izquierdas y tiene algunos planteamientos predemocráticos, no sabe aprovechar la oportunidad electoral que tiene y la pone en riesgo con unas nuevas elecciones. Allá ellos, pero gracias a la Constitución española, los catalanes están teniendo una vida absolutamente normal. Otra cosa bien distinta es que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont sea uno de los políticos más egoístas que se pasean por el orbe. Solo piensa en sus intereses personales, sin entender lo que ocurre en Cataluña”.

-En caso de una amplia reforma constitucional, es obvio que usted sería una madre de esa futura Constitución. ¿Qué opina acerca de la reivindicación canaria para que el REF quede anclado en la misma?

“La Constitución ya reconoce en distintos lugares la consideración particular del hecho insular y particularmente de Canarias”.

-A los canarios nos llama la atención, por ejemplo, que la UE reconozca a Canarias como región ultraperiférica y España no.

“Sí, pero la consideración de región ultraperiférica para la normativa comunitaria tiene, fundamentalmente, efectos respecto al apoyo presupuestario, económico. La Constitución española sí tiene una consideración particular del hecho insular, de Canarias, una parte tan importante de España. Hasta donde pueda dar de sí en una futura reforma de la Constitución, el PSOE ha dicho que nos gustaría un Estado federal, un Estado donde la diversidad territorial estuviera unida con lealtad y coordinación, con claridad de competencias y que fortalezca a un único Estado, el español”.

-¿Un federalismo asimétrico?

“Es que la asimetría existe ahora. Llegado el momento, los socialistas queremos dar una respuesta democrática a la complejidad territorial de España, que a nosotros nos entra en la cabeza sin ningún problema. El Estado federal, que funciona tan bien en países como Estados Unidos, Canadá y Alemania, sería una buena solución. Los socialistas no somos nacionalistas, porque para

nosotros la patria es la igualdad, en su diversidad, pero igualdad. Y en ese Estado federal queremos conjugar la igualdad con la diversidad o, lo que es lo mismo, la equidad, un término mejor aún que el de igualdad”.